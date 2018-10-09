Вибухи на складі боєприпасів в Ічні - фото

  • 9 жовтня 2018

Вибухи на складах з боєприпасами біля Ічні Чернігівської області розпочалися о четвертій ранку. Близько 12 тисяч людей евакуювали. Загиблих серед військових та цивільних немає.

вогонь Копирайт изображения Reuters

Місцеві жителі скаржаться на звуки вибухів та вібрації від вибухових хвиль. Мешканці селища Дружба показують розбиті вікна, які потрощило вибуховою хвилею.

вибухи Копирайт изображения REUTERS

Вогонь від вибухів можна було бачити у селах, що розташовані за 8 кілометрів від складів.

вибухи Копирайт изображения AFP/Getty Images GENYA SAVILOV

Селище Дружба розташоване всього за кілька кілометрів від складів боєприпасів.

жінка Копирайт изображения REUTERS
люди Копирайт изображения AFP/Getty ImagesGENYA SAVILOV
вибухи Копирайт изображения Reuters

У селах, що розташовані довкола складів, силою вибухів поламало паркани.

паркан Копирайт изображения REUTERS/Gleb Garanich

Евакуйованих жителів довоклишніх сел перевезли до села Прилуки. Там розгорнули тимчасовий центр, в якому можна відпочити.

лікарня Копирайт изображения REUTERS/Gleb Garanich

Евакуація торкнеться майже 40 населених пунктів в Ічнянському та Прилуцькому районах Чернігівщини.

евакуйовані Копирайт изображения Ukrainian Prime Minister Press-service / AFP

Пожежею охоплено 5 сховищ. На території велике задимлення, яке перешкоджає розвідці.

поле Копирайт изображения VLAD MUSIIENKO

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