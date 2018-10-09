Вибухи на складі боєприпасів в Ічні - фото
Вибухи на складах з боєприпасами біля Ічні Чернігівської області розпочалися о четвертій ранку. Близько 12 тисяч людей евакуювали. Загиблих серед військових та цивільних немає.
Місцеві жителі скаржаться на звуки вибухів та вібрації від вибухових хвиль. Мешканці селища Дружба показують розбиті вікна, які потрощило вибуховою хвилею.
Вогонь від вибухів можна було бачити у селах, що розташовані за 8 кілометрів від складів.
Селище Дружба розташоване всього за кілька кілометрів від складів боєприпасів.
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У селах, що розташовані довкола складів, силою вибухів поламало паркани.
Евакуйованих жителів довоклишніх сел перевезли до села Прилуки. Там розгорнули тимчасовий центр, в якому можна відпочити.
Евакуація торкнеться майже 40 населених пунктів в Ічнянському та Прилуцькому районах Чернігівщини.
Пожежею охоплено 5 сховищ. На території велике задимлення, яке перешкоджає розвідці.
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