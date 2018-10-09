Вибухи на складі боєприпасів в Ічні - фото

Вибухи на складах з боєприпасами біля Ічні Чернігівської області розпочалися о четвертій ранку. Близько 12 тисяч людей евакуювали. Загиблих серед військових та цивільних немає.

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Місцеві жителі скаржаться на звуки вибухів та вібрації від вибухових хвиль. Мешканці селища Дружба показують розбиті вікна, які потрощило вибуховою хвилею.

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Вогонь від вибухів можна було бачити у селах, що розташовані за 8 кілометрів від складів.

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Селище Дружба розташоване всього за кілька кілометрів від складів боєприпасів.

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У селах, що розташовані довкола складів, силою вибухів поламало паркани.

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Евакуйованих жителів довоклишніх сел перевезли до села Прилуки. Там розгорнули тимчасовий центр, в якому можна відпочити.

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Евакуація торкнеться майже 40 населених пунктів в Ічнянському та Прилуцькому районах Чернігівщини.

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Пожежею охоплено 5 сховищ. На території велике задимлення, яке перешкоджає розвідці.

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