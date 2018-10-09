Нові "Гради", БМП і українські вертольоти: новинки озброєнь-2018

Image caption БМП-М1С - один зі зразків нових розробок українського оборонпрому

У вівторок в Києві почалася щорічна виставка "Зброя та безпека - 2018", на якій традиційно представили найновіші розробки української зброї та військової техніки.

Чим же дивують цього року?

БМП-М1С з бойовим модулем "Спис"

Один з варіантів модернізації БМП-1 він Житомирського бронетанкового заводу - з розширеним корпусом та зміненою позицією мотору.

"Це варіант, який зараз пропрацьовується Міністерством оборони України для модернізації парку БМП-1, які залишилися не лише з радянських запасів, але й закуповуються у Чеській республіці", - розповідає військовий експерт Михайло Жирохов.

Image caption Боойвий модуль "Спис" - у даному варіанті це 30-мм гармата та дві протитанкові ракети

"БМП - це основна машина піхоти, на якій вона може йти у бій, як це було влітку 2014 року. А завдяки використання нового бойового модуля бойова міць виросла у рази", - додає він.

Встановлений на БМП-М1С бойовий модуль "Спис" окрім 30-мм автоматичної гармати та кулемета оснащений також автоматичним гранатометом КБА-117 та ракетним комплексом "Бар'єр", який можна застосовувати проти броньованих цілей та фортифікацій супротивника.

Броньований спецавтомобіль "Новатор" з ракетним комплексом "Стугна"

Також вперше представлено броньовану машину "Новатор", яка, утім, вже пройшла випробування у Нацгвардії та Міноборони.

На ній встановлено протитанковий ракетний комплекс "Стугна".

"Авто може використовуватися проти танків, радіус ураження "Стугни" - до 5 км", - відзначає представник виробничого об'єднання "Українська бронетехніка" Олександр Кузьма.

Його максимальна швидкість по шосе 120 км за годину, але, як запевняють розробники, "Новатор" має і гарні якості позашляховика, зокрема завдяки рівномірному розвантаженню на передню і задню вісь.

"Так само, як у спортивних авто, що беруть участь у перегонах Париж-Дакар", - каже Олександр Кузьма.

Екіпаж машини захищає броня, здатна зупинити кулю калібром 7,62 від снайперської гвинтівки радянського зразка (СВД).

Реактивна система залпового вогню БМ-21 УМ (модернізований "Град")

Модернізована Шепетівським заводом система залпового вогню тепер встановлена на шасі "Краз"-5101 та має більшу кількість стволів - направляючих для ракет.

"У радянській системі їх було 40, а в цій - 50", - звертає увагу Михайло Жирохов.

Image caption Вперше українські виробники створили власні направляючі для ракет РСЗВ

Він додає, що це вперше українські виробники створили власні направляючі, а не взяли старі радянські: "Всі українсьткі модифікації БМ-21 "Град" базувалися на старих радянських направляючих - їх брали зі списаних машин і ставили на нову базу від "Кразу". Самі ж направляючі не робили".

Image caption Вид з кабіни нової системи залпового вогню. Червоні вогники - індикатори ракет

Ще одна особливість новинки - безкапотна кабіна для розрахунку. У серійному варіанті, за даними військового експерта, її планують зробити броньованою.

БТР "Плавець" з бойовим модулем "Спис"

Розроблений харківськими конструкторами легкоброньований бронетранспортер - це фактично модернізований МТЛБ-У (багатоцільовий тягач) з встановленням вже згаданого бойового модуля "Спис".

"Машина дуже доречна для позиційної війни, адже може використовуватися для підвезення бійців і боєприпасів на першу лінію", - розповідає Михайло Жирохов.

Вертоліт МСБ-2 "Надія"

Ще один вперше представлений на виставці зразок - український вертоліт "Надія" від запорізького підприємства "Мотор Січ".

"Це розвиток вертольоту Мі-2, який у радянські часи вироблявся у Польщі. Але з вітчизняним корпусом і вітчизняними двигунами", - відзначає Михайло Жирохов.

Таким чином "Мотор Січ" пропонує замінити морально застарілі Мі-2.

Image caption Оновлена авіоніка

Такі машини можна використовувати як легкі пасажирські вертольоти для перевезень у важкодоступні локації, або ж для патрулювання.

Вони оснащені оновленою авіонікою.

За словами Михайла Жирохова, у "Мотор Січ" є варіант і для оснащення такого типу вертольотів ракетним озброєнням.

Щоправда, замовлення на серійне виробництво "Надій" "Мотор Січ" поки що не отримали.

Чеські САУ і БМП

На виставці була представлена також чеська колісна 152-мм самохідна артустановка "Дана" М2 на шасі від "Татри".

Це не нова розробка, однак чехи пропонують її як варіант заміни старих радянських САУ.

Водночас нової української 155-мм САУ "Богдана", яку вперше показали на параді до Дня незалежності, на цій виставці не було.

Image caption БМП "Шакал"

А чеська та словацька розробка БМП "Шакал" - це альтернатива для згаданої на початку української БМП-М1С.

"Завдяки підвищеному рівню балістичного захисту, високій та легкій маневровості, можливості встановлення широкого спектру спеціальних систем, машина зарекомендувала себе в асиметричних конфліктах", - рекламують свою БМП розробники.

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