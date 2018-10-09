Копирайт изображения Bellingcat Image caption За даними Bellingcat, справжнє прізвище Олександра Петрова - Мішкін

ВВС дізналася подробиці біографії Олександра Мішкіна, якого міжнародна група журналістів-розслідувачів вважає офіцером головного управління генштабу міністерства оборони РФ (колишнє ГРУ) і підозрює в отруєнні Сергія Скрипаля та його доньки в британському Солсбері.

Видання Bellingcat і The Insider стверджують, що Мішкін - справжнє прізвище людини, яка відвідала навесні цього року Велику Британію під ім'ям Олександр Петров. Британська поліція відмовилася підтвердити цю інформацію, але й спростовувати її не стала.

Олександр Мішкін добре вчився в школі і був сільським діджеєм у рідному селищі Лойга Архангельської області. В його родині військових не було - батько працював у лісовій промисловості.

ВВС вдалося поспілкуватися з уродженцем Лойги Денисом Красновим, який навчався з паном Мішкіним в одній школі. Він впізнав Мішкіна і на фотографіях з його паспорта, які раніше опублікували видання Bellingcat і The Insider, і на фотографії з британської візи пана Петрова, яку раніше оприлюднила влада Великої Британії.

Чула про мешканця Лойги Олександра Мішкіна ще одна його землячка на ім'я Марина Чобану. Втім, вона не змогла пізнати його по фото, посилаючись на те, що давно виїхала з селища.

"Я вчилася з ним у десятому класі, але поїхала, не закінчивши [Лойгінску школу]", - сказала ВВС Вероніка Ротару-Балте про пана Мішкіна. Ще один мешканець Лойги Микола Тулінов також розповів ВВС, що впізнав Олександра Мішкіна на фотографії Петрова і що той мешкав у селищі Лойга.

"Вчився добре, любив техно"

"Він старшим на два класи був. Ну, не зовсім близько спілкувалися, жили ми на протилежних боках селища, просто в той час добре знали один одного. Але компанії різні були у нас з ним", - розповів пан Краснов. За його словами, Олександр Мішкін у школі вчився на одні "четвірки та п'ятірки", однак медалі не отримав.

Про те, що Олександр Мішкін народився 1979 року в селищі Лойга, повідомили Bellingcat і The Insider. ВВС вдалося підтвердити цю інформацію від джерела, що вивчило кілька російських баз даних.

Лойга - маленький населений пункт в Устьянському районі Архангельської області. Найближче велике місто - Котлас - за 110 кілометрів. Шосейних доріг з твердим покриттям в селищі немає, а дістатися до Лойги можна лише залізницею або автомобільними зимниками в холодну пору року.

З часів, коли Мішкін і Краснов вчилися в школі, кількість мешканців і так невеликої Лойги скоротилася ще більше. "В наш час чисельність населення була десь 3500-3700 осіб, зараз ніби близько 900", - сказав пан Краснов.

Копирайт изображения Google MAPS Image caption Будівля на вулиці Академіка Лєбєдєва, 12 знаходиться просто навпроти гуртожитку Військово-медичної академії ім. Кірова. Петров-Мішкін міг жити тут наприкінці 2000-х років

У школі пана Мішкін, за спогадами Дениса Краснова, захоплювався ігровими приставками і музикою. "У той час приставки ігрові були, Sega та інші [ними і захоплювався]. Дискотеки вів у селищі. Більше на західну [музику] ухил був у нього. Mo-Do [італійський ді-джей], E-Type [шведський поп-музикант], коротше, техно", - говорить пан Краснов.

За його словами, Олександр Мішкін сам трохи грав на гітарі, але "не на людях".

Батьки-підприємці

Пан Мішкін, за словами його земляка, жив у Лойзі з батьками та молодшою сестрою Марією. "Мати його не пам'ятаю, де працювала, а батько у конторі у ліспромгоспі працював", - пояснив пан Краснов.

Наприкінці дев'яностих батьки Олександра Мішкіна переїхали з Лойги до Ломоватки у Вологодській області та забрали з собою його сестру, розповів Денис Краснов. Олександр залишився у Лойзі з бабусею, тому що закінчував школу.

ВВС з'ясувала, що батьки Олександра Мішкіна - Євген і Тетяна Мішкіни - зареєстрували шлюб 1978 року у Лойзі, однак у середині 1990-х дійсно переїхали до селища Ломоватка.

Батько пана Мішкіна працював на місцевих лісозаготівельних підприємствах, зокрема, свого часу він був директором "Ломоватського ліспромгоспу" і володів невеликими частками у компаніях "Вологдаліс" і "Деревоекспорт" (дані "СПАРК-Інтерфакс"). У липні йому виповнилося 63 роки.

У книзі "Лісовий комплекс Вологодської області" можна знайти фото Мішкіна-старшого разом з бригадою лісорубів. Там він підписаний (можливо, помилково) як директор ТОВ "Ломоватка-ліс".

Копирайт изображения Bellingcat Image caption "Олександр Петров" в інтерв'ю RT заявив, що продає спортивне харчування і не пов'язаний з розвідкою

На місцевому підприємстві "Ломоватка-ліс" працювала і мати пана Мішкіна (принаймні до 2007 року), яка до цього часу володіє їх ломоватською квартирою (дані Росреєстру). Зараз їй 59 років. На дзвінки ВВС вона не відповіла.

У середині 2000-х років батько і син Мішкіни також купили квартиру в Мурманську, але за кілька років продали її.

З огляду з даних на сторінці його матері в соцмережі "Одноклассники", не виключено, що Олександр Мішкін має доньку.

"Нібито в Москві мешкає"

"Він після 11-го класу до військового вступив, однак не знаю, куди саме, ну а потім пішов за фахом. Років 15 його вже не бачив, він нібито в Москві мешкає", - розповів пан Краснов.

Копирайт изображения Yuriy Belinskiy/ITAR-TASS Image caption У цих аудиторіях ВМА слухав лекції і Петров-Мішкін (фото 2008 року)

Як з'ясувала ВВС, станом на 2007 рік Олександр Мішкін був зареєстрований у будинку 12 по вулиці Академіка Лєбєдєва у Петербурзі. За даними Google, ця будівля знаходиться поруч із Військово-медичною академією (ВМА).

ВМА - головний російський центр професійної підготовки військових лікарів. В академії є шість факультетів підготовки військовослужбовців і один факультет підготовки і удосконалення цивільних лікарів. Серед шести військових є факультет підготовки лікарів для військово-морського флоту.

Bellingcat повідомляв, що Петров-Мішкін закінчив одну з "елітних військових медичних академій", де вивчився на військового лікаря для російського військово-морського флоту.

На сайті міноборони зазначається, що курсантів факультету підготовки лікарів для ВМФ або "четвертого факультету", поміж іншого, навчають забезпеченню радіаційної безпеки на берегових об'єктах і кораблях з атомними енергетичними установками, знайомлять з медичними аспектами ліквідації наслідків радіаційних аварій на різних об'єктах ВМФ.

Вже у першій половині 2010-х пан Мішкін змінив адресу реєстрації на Хорошовське шосе у Москві, де розташована штаб-квартира головного управління генштабу Росії (колишнє ГРУ). Bellingcat з посиланням на власні джерела повідомив, що Олександр Мішкін переїхав до Москви не пізніше 2010 року.

Копирайт изображения Nikolay Ryutin/TAS/Interpress Image caption У академії готують військових лікарів, зокрема для ВМФ - на цьому факультеті і навчався пан Петров

З огляду на те, що навчання лікувальній справі у ВМА триває шість років, пан Мішкін міг вступити до академії ще 2001 року або пізніше.

Російське видання "Фонтанка" з'ясувало, що Олександр Мішкін після школи до 2001 року служив у військовій розвідці у Мурманській області. Після армії він переїхав до Санкт-Петербурга і вступив до ВМА, де на нього нібито і звернули увагу представники головного управління генштабу.

Ще один герой?

Денис Краснов також стверджує, що приблизно 10 років тому Олександр Мішкін "отримав героя Росії": "Просто тоді багато хто говорив про це". Однак офіційного підтвердження цьому немає, на порталі правової інформації наказу президента про нагородження Олександра Мішкіна знайти не вдалося.

Раніше з'ясувалося, що звання Героя Росії отримав Анатолій Чепіга, котрий ймовірно їздив до Солсбері під ім'ям Руслана Боширова. Ім'я пана Чепіги викарбоване на стелі біля пам'ятника Рокоссовському поміж інших випускників Далекосхідного вищого загальновійськового командного училища, відзначених званням Героїв Росії.

У заявці на отримання нового паспорта (на прізвище Петров) Олександр Мішкін вказав адресу у московському районі Чертаново, з'ясувала ВВС. Однак, за даними Росреєстру, за цією адресою мешкав зовсім інший Петров. А нинішня власниця квартири протягом кількох років отримувала штрафи за порушення правил дорожнього руху на ім'я Олександра Петрова.

Bellingcat і The Insider стверджують, що пан Мішкін брав участь у спецопераціях в Україні, у Придністров'ї і в Західній Європі. Більш детальну інформацію про агента із псевдонімом Петров автори доповіді планують оприлюднити 9 жовтня.

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