Барвиста осінь у Великій Британії: фотогалерея

Середина жовтня - осінь у самому розпалі. Ми зібрали осінні фотографії з різних куточків Великої Британії: грядки з гарбузами у графстві Ноттінгемшир, врожай винограду біля міста Льюїс та оленячі бої у лондонському Річмонд-парку.

Копирайт изображения Neil Squires/PA Image caption Захід сонця на річці Трент в селі Ганторп поблизу Ноттінгема зобразив фотограф Ніл Сквайрс

Копирайт изображения Neil Squires / PA Image caption Осіння елегія (Автор фото - Ніл Сквайрс)

Копирайт изображения James Dadzitis / SWNS Image caption Сонячний день в Девоні з висоти пташиного польоту закарбував Джеймс Дадзітіс

Копирайт изображения SWNS Image caption Осінні барви поблизу Мейденхед

Копирайт изображения Getty Images Image caption Туманний ранок. Схід сонця в Національному парку Саут-Даунс в Амберлі

Копирайт изображения Getty Images Image caption Початок осіннього дня в парку Саут-Даунс

Копирайт изображения SWNS Image caption Міст через річку Гаррі поблизу шотландського села Кіллікранкі

Копирайт изображения SWNS Image caption Трирічна Енні і гарбузове море. На грядках ферм поблизу села Кірклінгтон (графство Північний Йоркшир) щорічно виростає понад 10 млн гарбузів

Копирайт изображения SWNS Image caption Фермерське господарство в Північному Йоркширі

Копирайт изображения PA Image caption Вінтажний поїзд на паровій тязі проїжджає міст Вікторія в графстві Вустершир

Копирайт изображения Getty Images Image caption Волонтери допомагають збирати врожай на виноградниках Брейкі-боттом поблизу міста Льюїс

Копирайт изображения Getty Images Image caption Осінь цього року радує великим врожаєм винограду

Копирайт изображения Reuters Image caption Осінній сезон "оленячих боїв" в лондонському Річмонд-парку

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ранній осінній ранок в Річмонд-парку

Копирайт изображения Getty Images Image caption Туманное утро

Копирайт изображения SWNS Image caption Перша осінь двомісячного тер'єра Джессі, прогулянка в парку Глазго Грін

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