Барвиста осінь у Великій Британії: фотогалерея
- 10 жовтня 2018
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Середина жовтня - осінь у самому розпалі. Ми зібрали осінні фотографії з різних куточків Великої Британії: грядки з гарбузами у графстві Ноттінгемшир, врожай винограду біля міста Льюїс та оленячі бої у лондонському Річмонд-парку.
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