Барвиста осінь у Великій Британії: фотогалерея

  • 10 жовтня 2018

Середина жовтня - осінь у самому розпалі. Ми зібрали осінні фотографії з різних куточків Великої Британії: грядки з гарбузами у графстві Ноттінгемшир, врожай винограду біля міста Льюїс та оленячі бої у лондонському Річмонд-парку.

Захід сонця Копирайт изображения Neil Squires/PA
Image caption Захід сонця на річці Трент в селі Ганторп поблизу Ноттінгема зобразив фотограф Ніл Сквайрс
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захід сонця Копирайт изображения Neil Squires / PA
Image caption Осіння елегія (Автор фото - Ніл Сквайрс)
Район Бакленд Монакорум в Девоні Копирайт изображения James Dadzitis / SWNS
Image caption Сонячний день в Девоні з висоти пташиного польоту закарбував Джеймс Дадзітіс
поля поблизу Мейденхеду Копирайт изображения SWNS
Image caption Осінні барви поблизу Мейденхед
схід сонця в Національному парку Саут-Даунс Копирайт изображения Getty Images
Image caption Туманний ранок. Схід сонця в Національному парку Саут-Даунс в Амберлі
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Початок осіннього дня в парку Саут-Даунс Копирайт изображения Getty Images
Image caption Початок осіннього дня в парку Саут-Даунс
Міст через річку Гаррі Копирайт изображения SWNS
Image caption Міст через річку Гаррі поблизу шотландського села Кіллікранкі
Трирічна Енні Копирайт изображения SWNS
Image caption Трирічна Енні і гарбузове море. На грядках ферм поблизу села Кірклінгтон (графство Північний Йоркшир) щорічно виростає понад 10 млн гарбузів
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фермерське господарство в Північному Йоркширі Копирайт изображения SWNS
Image caption Фермерське господарство в Північному Йоркширі
міст Вікторія в графстві Вустершир Копирайт изображения PA
Image caption Вінтажний поїзд на паровій тязі проїжджає міст Вікторія в графстві Вустершир
волонтери Копирайт изображения Getty Images
Image caption Волонтери допомагають збирати врожай на виноградниках Брейкі-боттом поблизу міста Льюїс
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волонтери Копирайт изображения Getty Images
Image caption Осінь цього року радує великим врожаєм винограду
олені Копирайт изображения Reuters
Image caption Осінній сезон "оленячих боїв" в лондонському Річмонд-парку
Річмонд-парк Копирайт изображения Getty Images
Image caption Ранній осінній ранок в Річмонд-парку
A fallow deer stag stands on a foggy morning in Richmond Park in London Копирайт изображения Getty Images
Image caption Туманное утро
Глазго Копирайт изображения SWNS
Image caption Перша осінь двомісячного тер'єра Джессі, прогулянка в парку Глазго Грін
щеня Копирайт изображения SWNS

Всі фотографії захищені авторським правом.

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