Української мови на ТБ має стати ще більше. Але чи стане?

З 13 жовтня загальнонаціональні телевізійні канали в Україні зобов'язані 75% свого ефіру мовити українською мовою, місцеві телекомпанії - 60%.

З цього дня завершився річний пільговий період для телевізійників, протягом якого вони мали збільшити обсяги мовлення державною мовою.

Закон про мовні квоти на телебаченні, ухвалений Верховною Радою ще у травні минулого року, був неоднозначно сприйнятий телеканалами, на яких переважала російська мова.

Керівники тих каналів запевняли, що збільшення української квоти призведе до порушення прав глядачів, які хочуть дивитися фільми та передачі російською, а також до погіршення якості контенту.

Нині Національна рада з питань телебачення і радіомовлення запевняє, що майже 100% усіх програм на загальнонаціональних і місцевих телеканалах вже виконують норми закону про українську квоту.

Але чи помітили це глядачі і що зміниться після 13 жовтня?

Що показали перевірки

Згідно із моніторингом загальнонаціональних каналів, який Нацрада провела наприкінці 2017 року, частка української мови у телепрограмах сягає 98%.

З 1 січня по 31 травня цього року Національна рада провела моніторинг 176 місцевих телеканалів. Висновок після тижневого дослідження у проміжку з 07:00 до 22:00 також позитивний - середня частка мовлення українською становить 99%.

У Донецькій, Луганській, Харківській областях та місті Києві частка сягнула 85 - 86%. Одеська область показала найнижчий середній фактичний показник української мови на телебаченні - 59%, вказується у звіті Нацради.

За результатами перевірки була оштрафована лише одна телекомпанія - СТС у Сумах, - у якої тижневий обсяг україномовних передач не дотягнув до 60% і становив 56%: . Сума штрафу - 3 442 грн.

Копирайт изображения nrada.gov.ua Image caption 100% української мови на телебаченні зафіксовано у шести областях - Волинській, Кіровоградській, Рівненській, Чернігівській, Черкаській, Хмельницькій.

Російською - можна

У той же час, російська мова у телеефірі лунає у чималих обсягах, і пояснення цьому криється у тому самому законі про встановлення квот.

Закон передбачає, що українською мають лунати всі випуски новин. Фільми мають дублюватися або мати субтитри українською. Державною мовою мають говорити ведучі усіх телепрограм.

Але учасники програм - чи то інформаційних, чи розважальних - можуть послуговуватися російською. На практиці виходить, що російської мови і далі багато в ефірі, особливо у російськомовних регіонах.

"Якщо закон дозволяє використання російської мови, то формально причепитися до цього не можна. Але коли дивишся телевізор, то важко сприймати заяви керівництва Нацради про майже 100-відсоткове виконання квот", - каже медіаексперт Отар Довженко у коментарі ВВС Україна.

Він також вважає, що аналізувати телеефір з точки зору використання української та російської мов вкрай важко, бо провести повноцінний моніторинг мовлення практично нереально, оскільки для цього треба значні людські і технічні ресурси.

Заступник голови Національної ради з телебачення та радіомовлення Сергій Костинський визнав, що у результатах моніторингу враховані як повністю україномовні програми, так і ті, де вживається дві мови.

Буде жорсткіше

За словами чиновника, після того, як перехідний період закінчився, квота рахуватиметься жорсткіше і тоді можна буде говорити про те, чи дотримується канал вимоги про 75% державної мови.

"У вас був цілий рік, щоб підготуватися. І я маю надію, що перехід на виконання мовних квот на телебаченні є вмотивованим і не сприймається телеканалами як примус. Ми живемо в українській державі, і це для нас спільна мета - захист інформаційного суверенітету України", - заявив Сергій Костинський.

У Національній раді запевняють, що після 13 жовтня до 75-відсоткової україномовної квоти зараховуватимуться програми лише державною мовою.

А це, як вважають експерти, може суттєво вплинути на загальну картину використання мов у телепросторі.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.