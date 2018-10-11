Всі подробиці завтрашнього королівського весілля
Щойно публіка охолола після весілля принца Гаррі і Меган Маркл, як на підході - ще одне королівське весілля.
Принцеса Євгенія Йоркська виходить заміж за Джека Бруксбенка у Віндзорі в п'ятницю 12 жовтня.
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Ось все, що потрібно знати про це весілля.
Хто така принцеса Євгенія?
Євгенія - онучка королеви Єлизавети II, друга донька принца Ендрю і Сари, герцогині Йоркської.
28-річна принцеса - дев'ята в черзі на престол після її сестри Беатріс.
Сестер добре пам'ятають за їхніми вбраннями на весіллі герцога і герцогині Кембриджських у 2011 році.
Повний титул Євгенії - Її Королівська Високість принцеса Євгенія Йоркська. Офіційного прізвища у неї немає, але за необхідності вона вказує його як "Йоркська".
Після весілля титул у неї залишиться, але вона зможе взяти прізвище чоловіка.
Євгенія вивчала англійську літературу та історію мистецтв в Університеті Ньюкасла.
Зараз вона обіймає посаду директора галереї сучасного мистецтва Hauser and Wirth у Лондоні.
Батьки принцеси розлучилися, коли їй було шість років, проте підтримують гарні стосунки.
В інтерв'ю британському Vogue вона розповіла, що намагається використовувати якомога менше пластику у себе вдома - і хоче, щоб на її весіллі було так само.
Її назвали на честь однієї з онук королеви Вікторії - Вікторії Євгенії Баттенбергської.
За кого вона виходить заміж?
Джек Бруксбенк познайомився з принцесою на швейцарському гірськолижному курорті Вербье у 2010 році, йому було 24 роки, а їй - 20 років. Він каже, що це було кохання з першого погляду.
Бруксбенк закінчив престижну школу-пансіон Стоу в Букінгемі. Серед її випускників, наприклад, британський підприємець, засновник корпорації Virgin сер Річард Бренсон.
32-річний Бруксбенк кілька років працював в клубах, барах і пабах, зокрема менеджером модного нічного клубу Mahiki в лондонському Мейфейр. Він якось казав, що мріє відкрити свою мережу пабів.
Королева благословила шлюб принцеси Євгенії, коли пара приїхала в замок Балморал в Шотландії на день народження принца Гаррі.
Джек освідчився Євгенії в січні цього року неподалік від вулкана в Нікарагуа на березі озера.
Він виборов прихильність матері принцеси - герцогині Йоркської, яка заявила, що "обожнює Джека", та викладала у Twitter багато приватних фотографій доньки та майбутнього зятя.
"Вони несуться на хвилях сміху і любові ... Хоча човен їм допомагає!", - пише майбутня свекруха Сара Фергюсон.
Принц Ендрю, майбутній свекор Джека, описав його як "видатну молоду людину".
Незадовго до весілля королева може надати йому дворянський титул - скоріш за все, графський.
Зараз пара живе разом в апартаментах на території Кенсінгтонського палацу.
Де і коли відбудеться весілля?
Весілля відбудеться об 11 ранку 12 жовтня в каплиці Святого Георгія у Віндзорі - там же, де проходило вінчання принца Гаррі і Меган Маркл.
Після церемонії молодята проїдуть по Віндзору, але не тим самим шляхом, яким йшов кортеж Гаррі і Меган.
Днем раніше у Віндзорському замку відбудеться прийняття королеви Єлизавети II на честь онучки та її чоловіка.
Вечірні заходи ймовірно відбудуться у Роял-лодж у віндзорському Великому парку.
Хто платить за весілля?
Як і у випадку з весіллям Гаррі і Меган, за нього платитиме королівська родина. Платники податків оплатять лише охорону.
Згідно із заявами антимонархічної групи Republic, ці витрати складуть приблизно 2 мільйони фунтів.
Вартість охорони весілля принца Гаррі і Меган Маркл досі не оголосили. Проте очікують, що сума витрат на майбутнє весілля буде меншою через нижчий статус пари.
Хто прийде на весілля?
Так само, як і на весіллі Гаррі і Меган, на одруження принцеси Євгенії прийдуть 1200 звичайних людей. Ці місця розігрують у лотерею. У Букінгемському палаці заявили, що отримали понад 100 тисяч заявок від охочих.
Крім того, серед запрошених - представники благодійних організацій, які підтримує пара. Наприклад, Королівська національна ортопедична лікарня, організація з підтримки хворих на рак молодих людей віком 13-24 років Teenage Cancer Trust, "Армія порятунку" і Цільовий фонд ООН з ліквідації насильства щодо жінок.
На весілля запросили і учнів шкіл, які відвідувала принцеса Євгенія, - школи Святого Георгія і навчального закладу Coworth Flexlands.
На церемонію вінчання в каплиці повинні приїхати 800 людей, серед яких обов'язково будуть знаменитості.
Серед друзів Євгенії - співачка Еллі Голдінг, модель Кара Делевінь та діти бізнесмена Річарда Бренсона - Холлі і Сем.
Що відомо про сукню?
В інтерв'ю Vogue принцеса впевнено заявила, що з самого початку знала все про свою сукню.
"Як тільки ми оголосили про весілля, я знала, який це буде дизайнер і як вона буде виглядати", - сказала вона, лише натякнувши, що це британський дизайнер.
В інтерв'ю ВВС в програмі One Show Євгенія на питання, буде сукня прямою чи пишною, відповіла: "Можливо, і те й інше. Ви б так зробили? Таке буває взагалі?".
Серед тих, хто, можливо, створив весільну сукню Євгенії, першим називають Erdem - квіткову сукню саме цього бренду вона вдягла на фотосесію, присвячену заручинам.
Серед інших дизайнерів-фаворитів - Вів'єн Вествуд та Ralph & Russo.
Чи вдягне принцеса тіару?
Мати Євгенії Сара Фергюсон в день весілля з герцогом Йоркським в 1986 році вдягла тіару, яку спочатку прикривав квітковий вінок.
Вона показала її лише після церемонії, що символізувало її новий королівський статус.
Це була Йоркська діамантова тіара, яку їй подарували королева і герцог Единбурзький. Вона одягала її багато разів після весілля та навіть залишила собі після розлучення з Ендрю.
За традицією, наречена повинна вдягти на весілля щось старе, щось нове, щось позичене і щось блакитне або синє - на удачу.
Принцеса Євгенія може позичити тіару у матері, а може й у самої королеви. У тої є ціла колекція діадем, і вона ділилася ними з Кетрін і Меган.
Дійові особи другого плану
Головною подружкою нареченої принцеси Євгенії стане її сестра, 30-річна Беатріс.
Діти герцога і герцогині Кембриджських, принц Джордж і принцеса Шарлотта, як і на весіллі Гаррі і Меган, виконають ролі пажа і подружки нареченої.
Нею буде і п'ятирічна дочка Роббі Вільямса та американської актриси Айди Філд - Теодора Роуз Вільямс.
Дружбою Бруксбенка, ймовірно, буде його молодший брат.
Яким буде торт?
Лондонський кондитер Софі Кабо замість традиційного королівського торта з лимоном і бузиною створить для весілля шоколадний торт "Червоний оксамит".
Це буде "традиційний торт з сучасним смаком", оформлений в "яскравих фарбах осені" і прикрашений плющем з цукрової глазурі, йдеться в повідомленні королівської прес-служби.
Спочатку Кабо була художником по костюмах, а чотири роки тому вона розпочала кондитерський бізнес. Пара звернула на неї увагу, коли вона приготувала печиво для заходу, на якому був батько принцеси Євгенії.
"Я в неймовірному захваті від того, що мені дали можливість створити такий особливий і унікальний торт", - сказала Кабо, додавши, що працювати з нареченим і нареченою було "чудово".
Хто вестиме службу?
Церемонію вінчання вестиме декан Віндзора Девід Коннер - він же освячував союз Гаррі і Меган.
Молитви прочитає архієпископ Йоркський Джон Сентаму, перший в Британії чорношкірий архієпископ. Для цієї служби він написав молитву особисто.
Коли молодята будуть залишати церкву, на ступенях їх проводять солдати Гвардійського гренадерського полку - саме в ньому батько Євгенії значиться полковником.
Якою буде музика?
Всесвітньо відомий тенор Андреа Бочеллі виконає дві пісні під час служби.
Музиканти Королівського філармонічного оркестру, патроном якого є батько Євгенії герцог Йоркський, виконають два гімни.
Партії для них написав директор з музики каплиці святого Георгія Джеймс Вівіан.
Фанфари, які написали спеціально для п'ятничної церемонії, сурмачі-кавалеристи і волинкарі з другого батальйону Королівського полку Шотландії виконають під час проїзду кортежу з нареченими.
Які сувеніри?
В офіційному асортименті фарфорових сувенірів, які виготовили благодійна організація Royal Collection Trust, є підсклянники, кухлі, чашки та блюдця.
Фарфор зробили в місті Сток-он-Трент, ціни варіюють між 20 і 39 фунтами.
Як подивитися весілля?
Весілля транслюватимуть британський телеканал ITV та американський телеканал TLC.
На ITV трансляція йтиме з 09:25 до 12:30.
Також церемонію транслюватимуть в YouTube на офіційному каналі королівської родини починаючи з 10:00 за Лондоном (12:00 за київським часом).
Телеканал BBC святкування не показуватиме, проте кадри з церемонії з'являться у новинних випусках.
Весілля принца Гаррі і Меган Маркл в травні на BBC тільки у Великій Британії подивилися 18 мільйонів глядачів.
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