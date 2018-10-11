Всі подробиці завтрашнього королівського весілля

Копирайт изображения Royal Family Image caption Напередодні весілля пара опублікувала багато спільних фотографій, на цій вони разом святкують Новий рік

Щойно публіка охолола після весілля принца Гаррі і Меган Маркл, як на підході - ще одне королівське весілля.

Принцеса Євгенія Йоркська виходить заміж за Джека Бруксбенка у Віндзорі в п'ятницю 12 жовтня.

Ось все, що потрібно знати про це весілля.

Хто така принцеса Євгенія?

Євгенія - онучка королеви Єлизавети II, друга донька принца Ендрю і Сари, герцогині Йоркської.

28-річна принцеса - дев'ята в черзі на престол після її сестри Беатріс.

Сестер добре пам'ятають за їхніми вбраннями на весіллі герцога і герцогині Кембриджських у 2011 році.

Копирайт изображения Getty Images

Повний титул Євгенії - Її Королівська Високість принцеса Євгенія Йоркська. Офіційного прізвища у неї немає, але за необхідності вона вказує його як "Йоркська".

Після весілля титул у неї залишиться, але вона зможе взяти прізвище чоловіка.

Євгенія вивчала англійську літературу та історію мистецтв в Університеті Ньюкасла.

Зараз вона обіймає посаду директора галереї сучасного мистецтва Hauser and Wirth у Лондоні.

Батьки принцеси розлучилися, коли їй було шість років, проте підтримують гарні стосунки.

Копирайт изображения PA Image caption Євгенія (праворуч) називає свою матір, герцогиню Йоркську, "мамсі"

В інтерв'ю британському Vogue вона розповіла, що намагається використовувати якомога менше пластику у себе вдома - і хоче, щоб на її весіллі було так само.

Її назвали на честь однієї з онук королеви Вікторії - Вікторії Євгенії Баттенбергської.

За кого вона виходить заміж?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Джек Бруксбенк - бренд-менеджер компанії Casamigos, яку заснував Джордж Клуні

Джек Бруксбенк познайомився з принцесою на швейцарському гірськолижному курорті Вербье у 2010 році, йому було 24 роки, а їй - 20 років. Він каже, що це було кохання з першого погляду.

Бруксбенк закінчив престижну школу-пансіон Стоу в Букінгемі. Серед її випускників, наприклад, британський підприємець, засновник корпорації Virgin сер Річард Бренсон.

32-річний Бруксбенк кілька років працював в клубах, барах і пабах, зокрема менеджером модного нічного клубу Mahiki в лондонському Мейфейр. Він якось казав, що мріє відкрити свою мережу пабів.

Копирайт изображения Royal Family Image caption Напередодні весілля опублікували дитячі фотографії пари

Королева благословила шлюб принцеси Євгенії, коли пара приїхала в замок Балморал в Шотландії на день народження принца Гаррі.

Копирайт изображения PA Image caption Обручка принцеси Євгенії оздоблена рожевим сапфіром в оточенні діамантів

Джек освідчився Євгенії в січні цього року неподалік від вулкана в Нікарагуа на березі озера.

Він виборов прихильність матері принцеси - герцогині Йоркської, яка заявила, що "обожнює Джека", та викладала у Twitter багато приватних фотографій доньки та майбутнього зятя.

"Вони несуться на хвилях сміху і любові ... Хоча човен їм допомагає!", - пише майбутня свекруха Сара Фергюсон.

Принц Ендрю, майбутній свекор Джека, описав його як "видатну молоду людину".

Незадовго до весілля королева може надати йому дворянський титул - скоріш за все, графський.

Зараз пара живе разом в апартаментах на території Кенсінгтонського палацу.

Копирайт изображения PA Image caption Весілля принцеси Євгенії, як і принца Гаррі, відбудеться у Віндзорі

Де і коли відбудеться весілля?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Принцеса Євгенія піде під вінець у каплиці Святого Георгія у Віндзорі

Весілля відбудеться об 11 ранку 12 жовтня в каплиці Святого Георгія у Віндзорі - там же, де проходило вінчання принца Гаррі і Меган Маркл.

Після церемонії молодята проїдуть по Віндзору, але не тим самим шляхом, яким йшов кортеж Гаррі і Меган.

Копирайт изображения Samir Hussein Image caption У травні принцеса Євгенія приїхала на весілля Гаррі та Меган з батьком, принцом Ендрю

Днем раніше у Віндзорському замку відбудеться прийняття королеви Єлизавети II на честь онучки та її чоловіка.

Вечірні заходи ймовірно відбудуться у Роял-лодж у віндзорському Великому парку.

Хто платить за весілля?

Як і у випадку з весіллям Гаррі і Меган, за нього платитиме королівська родина. Платники податків оплатять лише охорону.

Згідно із заявами антимонархічної групи Republic, ці витрати складуть приблизно 2 мільйони фунтів.

Вартість охорони весілля принца Гаррі і Меган Маркл досі не оголосили. Проте очікують, що сума витрат на майбутнє весілля буде меншою через нижчий статус пари.

Хто прийде на весілля?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Співачка Еллі Голдінг (праворуч) - подруга Євгенії

Так само, як і на весіллі Гаррі і Меган, на одруження принцеси Євгенії прийдуть 1200 звичайних людей. Ці місця розігрують у лотерею. У Букінгемському палаці заявили, що отримали понад 100 тисяч заявок від охочих.

Крім того, серед запрошених - представники благодійних організацій, які підтримує пара. Наприклад, Королівська національна ортопедична лікарня, організація з підтримки хворих на рак молодих людей віком 13-24 років Teenage Cancer Trust, "Армія порятунку" і Цільовий фонд ООН з ліквідації насильства щодо жінок.

На весілля запросили і учнів шкіл, які відвідувала принцеса Євгенія, - школи Святого Георгія і навчального закладу Coworth Flexlands.

На церемонію вінчання в каплиці повинні приїхати 800 людей, серед яких обов'язково будуть знаменитості.

Серед друзів Євгенії - співачка Еллі Голдінг, модель Кара Делевінь та діти бізнесмена Річарда Бренсона - Холлі і Сем.

Що відомо про сукню?

Копирайт изображения Jonathan Brady Image caption Возможно, платье Евгении будет от дизайнерского бренда Erdem, платье от которого она надела на фотосессию в честь помолвки

В інтерв'ю Vogue принцеса впевнено заявила, що з самого початку знала все про свою сукню.

"Як тільки ми оголосили про весілля, я знала, який це буде дизайнер і як вона буде виглядати", - сказала вона, лише натякнувши, що це британський дизайнер.

В інтерв'ю ВВС в програмі One Show Євгенія на питання, буде сукня прямою чи пишною, відповіла: "Можливо, і те й інше. Ви б так зробили? Таке буває взагалі?".

Серед тих, хто, можливо, створив весільну сукню Євгенії, першим називають Erdem - квіткову сукню саме цього бренду вона вдягла на фотосесію, присвячену заручинам.

Серед інших дизайнерів-фаворитів - Вів'єн Вествуд та Ralph & Russo.

Чи вдягне принцеса тіару?

Мати Євгенії Сара Фергюсон в день весілля з герцогом Йоркським в 1986 році вдягла тіару, яку спочатку прикривав квітковий вінок.

Копирайт изображения Tim Graham

Вона показала її лише після церемонії, що символізувало її новий королівський статус.

Копирайт изображения John Shelley Collection

Це була Йоркська діамантова тіара, яку їй подарували королева і герцог Единбурзький. Вона одягала її багато разів після весілля та навіть залишила собі після розлучення з Ендрю.

За традицією, наречена повинна вдягти на весілля щось старе, щось нове, щось позичене і щось блакитне або синє - на удачу.

Принцеса Євгенія може позичити тіару у матері, а може й у самої королеви. У тої є ціла колекція діадем, і вона ділилася ними з Кетрін і Меган.

Дійові особи другого плану

Головною подружкою нареченої принцеси Євгенії стане її сестра, 30-річна Беатріс.

Діти герцога і герцогині Кембриджських, принц Джордж і принцеса Шарлотта, як і на весіллі Гаррі і Меган, виконають ролі пажа і подружки нареченої.

Нею буде і п'ятирічна дочка Роббі Вільямса та американської актриси Айди Філд - Теодора Роуз Вільямс.

Дружбою Бруксбенка, ймовірно, буде його молодший брат.

Яким буде торт?

Лондонський кондитер Софі Кабо замість традиційного королівського торта з лимоном і бузиною створить для весілля шоколадний торт "Червоний оксамит".

Це буде "традиційний торт з сучасним смаком", оформлений в "яскравих фарбах осені" і прикрашений плющем з цукрової глазурі, йдеться в повідомленні королівської прес-служби.

Спочатку Кабо була художником по костюмах, а чотири роки тому вона розпочала кондитерський бізнес. Пара звернула на неї увагу, коли вона приготувала печиво для заходу, на якому був батько принцеси Євгенії.

"Я в неймовірному захваті від того, що мені дали можливість створити такий особливий і унікальний торт", - сказала Кабо, додавши, що працювати з нареченим і нареченою було "чудово".

Хто вестиме службу?

Копирайт изображения Reuters Image caption Молитву прочитає перший темношкірий архіепископ у Великій Британії - Джон Сентаму

Церемонію вінчання вестиме декан Віндзора Девід Коннер - він же освячував союз Гаррі і Меган.

Молитви прочитає архієпископ Йоркський Джон Сентаму, перший в Британії чорношкірий архієпископ. Для цієї служби він написав молитву особисто.

Коли молодята будуть залишати церкву, на ступенях їх проводять солдати Гвардійського гренадерського полку - саме в ньому батько Євгенії значиться полковником.

Якою буде музика?

Всесвітньо відомий тенор Андреа Бочеллі виконає дві пісні під час служби.

Image caption Італійський тенор Бочеллі виступав на 90-му дні народження королеви у 2016 році

Музиканти Королівського філармонічного оркестру, патроном якого є батько Євгенії герцог Йоркський, виконають два гімни.

Партії для них написав директор з музики каплиці святого Георгія Джеймс Вівіан.

Фанфари, які написали спеціально для п'ятничної церемонії, сурмачі-кавалеристи і волинкарі з другого батальйону Королівського полку Шотландії виконають під час проїзду кортежу з нареченими.

Які сувеніри?

В офіційному асортименті фарфорових сувенірів, які виготовили благодійна організація Royal Collection Trust, є підсклянники, кухлі, чашки та блюдця.

Фарфор зробили в місті Сток-он-Трент, ціни варіюють між 20 і 39 фунтами.

Копирайт изображения Royal Collection Trust Image caption На фарфорових чашках та блюдцях викарбувані ініціали пари з плющем - символом династії молодят

Як подивитися весілля?

Весілля транслюватимуть британський телеканал ITV та американський телеканал TLC.

На ITV трансляція йтиме з 09:25 до 12:30.

Також церемонію транслюватимуть в YouTube на офіційному каналі королівської родини починаючи з 10:00 за Лондоном (12:00 за київським часом).

Телеканал BBC святкування не показуватиме, проте кадри з церемонії з'являться у новинних випусках.

Весілля принца Гаррі і Меган Маркл в травні на BBC тільки у Великій Британії подивилися 18 мільйонів глядачів.

Хочете отримувати головні новини у месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.