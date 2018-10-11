Константинополь підтвердив рішення дати автокефалію українській церкві

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Синод Вселенського патріархату підтвердив своє попереднє рішення надати автокефалію церкві в Україні. Про це після Синоду повідомив журналістам митрополит Гальський Еммануїл.

Цій заяві передувало дводенне обговорення українського питання. Учасники Синоду заслухали доповідь екзархів Вселенського патріарха, яких він призначив у вересні для підготовки створення в Україні помісної церкви.

Рішення про надання українській церкві Томосу про автокефалію ухвлено поки що не було.

Митрополит Гальський також повідомив, що Константинополь вирішив відновити представництво Вселенського патріарха у Києві.

Також він скасував дію Синодального листа від 1686 року, який фактично підпорядкував Київську митрополію Московському патріархату.

Синод також зняв анафему з предстоятеля Української православної церкви (УПЦ) Київського патріархату Філарета, відновивиши його в канонічному сані.

Image caption Константинополь скасував дію Синодального листа від 1686 року, який фактично підпорядкував Київську митрополію Московському патріархату

Що далі?

Наступним кроком на шляху надання автокефалії може бути проведення Собору нової помісної церкви, яка має обрати предстоятеля. Для цього в Україні можуть продовжити роботу екзархи Вселенського патріархату, які й організують цей собор.

Саме предстоятелю майбутньої церкви можуть згодом вручити Томос щодо автокефалії.

У роботі Собору мають взяти участь ієрархи, які підписали звернення до Вселенського патріарха щодо автокефалії від УПЦ КП, УАПЦ та підпорядкованої Москві УПЦ МП.

Image caption Журналісти в очікуванні брифінгу за результатами засідання Синоду в четвер

Наразі найімовірнішим претендентом на посаду майбутнього глави помісної церкви називають нинішнього предстоятеля УПЦ КП Філарета.

РПЦ в 1997 році наклала на нього анафему. Саме Філарет у 90-х роках минулого століття очолив частину ієрархів УПЦ, які від'єднались від РПЦ і почали розбудовувати незалежну українську церкву, яку наразі не визнають інші православні церкви світу.

Скасування Константинополем анафеми відкриває шлях до обрання головою нової церкви Філарета.

Довгоочікувана автокефалія

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Влада України, а також представники різних православних церков України звернулись до Вселенського патріарха про надання автокефалії ще у квітні.

В Україні з 90-х існувала тільки одна канонічна і визнана іншими церквами світу православна структура - УПЦ Московського патріархату. УПЦ Київського патріархату та Українська автокефальна церква світовим православ'ям невизнавались.

Саме останні дві церкви, а також частина єпископів УПЦ МП, звернулись до патріарха Варфоломія з проханням надати автокефалію.

Це викликало різку негативну реакцію РПЦ, голова якої Кирило 31 серпня зустрівся з Вселенським патріархом та намагався переконати відкласти українське питання.

Проте вже на початку вересня відбувся Синакс (зібрання архієреїв) Вселенського патріархату, на якому теоретично обґрунтовували можливість надання українській церкві автокефалії.

Російська ж церква наполягає, що Константинополь не має права це робити.

До 1686 року Київська митрополія підпорядковувалась Вселенському патріархату, проте у силу різних обставин патріарх дозволив Московському патріарху тимчасове управління.

У Константинополі наполягають - то було тимчасове рішення й вони досі мають канонічне право проголосити автокефалію православної церкви у Києві.

У РПЦ не погоджуються з тимчасовістю того рішення.

Вже у вересні Вселенський патріарх призначив двох екзархів до України, які займаються перемовинами щодо створення в Україні автокефальної церкви та проведенням об'єднавчого собору.

Конфлікт з РПЦ

Копирайт изображения Getty Images Image caption Під час зустрічі в Стамбулі патріарх Московський Кирило (зліва) намагався переконати патріарха Константинопольського Варфоломія відмовити Україні в автокефалії

Призначення екзархів Вселенського патріарха в Україні призвело до того, що РПЦ частково припинила церковне спілкування з Константинополем.

В РПЦ вважають, що Константинополь посягає на їхню канонічну територію та наполягають, що Вселенський патріарх не має права надавати автокефалію українській церкві.

Вселенський патріархат та РПЦ, яка свого часу від нього від'єдналась, зараз фактично змагаються за провідну роль у світовому православ'ї та сперечаються з приводу православної канонічної юрисдикції щодо України.

Україна є однією з найбільших православних країн світу. Більшість її мешканців називають себе православними. За даними низки останніх соціологічних опитувань, близько 30% українців виступають за автокефалію, а 20% - проти. Решта - або не визначились, або ж їм байдуже.

УПЦ МП наразі має близько 12 тисяч приходів, УПЦ КП - близько 5 тисяч, а УАПЦ - понад тисячу.

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