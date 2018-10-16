"Другого Криму не буде" - командувач ВМС України Воронченко

Копирайт изображения Прес-служба ВМС ЗСУ

Командувач Військово-морських сил ЗСУ адмірал Ігор Воронченко під час окупації Криму Росією керував на півострові береговою обороною та зізнавався, що був готовий застосувати танки, однак такого наказу так і не надійшло.

На кілька днів його затримала "самооборона Криму", утім, він відмовився переходити на бік РФ.

Потім воював на Донбасі, а з 2016 року очолив Військово-морські сили України.

У розмові з BBC News Ігор Воронченко розповів про ситуацію в Азовському морі та небезпеку загострень там, а також про найновіші надоходження кораблів і катерів до українського флоту.

Дестабілізація у Приазов'ї

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ситуація в Азовському морі загострилася після будівництва Креченського мосту, кажуть у ВМСУ

BBC News Україна: Наскільки серйозною зараз є ситуація в Азовському морі?

Ігор Воронченко: Ми очікували на напруження там з моменту побудови Керченського мосту...

Маємо констатувати, що РФ застосовує нові методи гібридної війни.

Задачі, які вони ставлять перед собою - безпека проходження Керченської протоки, боротьба з браконьєрством і контрабандою, вільне судноплавство - це все є фейком.

Основні ж зони уваги - вплив на економіку України, банкрутство наших портів, соціальна дестабілізація у Приазов'ї, а також перешкоджання вільному судноплавству в Азовському морі.

Бердянськ і Маріуполь втратили велику частку прибутку через зупинки суден. Це ще раз показує, що РФ не відмовилися від намірів щодо півдня України.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Навчання Чорноморського флоту РФ на Керченському півострові, 8 жовтня 2018 року

Не буду прогнозувати, але вони можуть піти ще далі у дестабілізації причорноморських областей, щоб вплинути на певні верстви населення, ніби влада України неспроможна забезпечити вільне судноплавство у Азовському морі.

У короткий термін росіяни змогли наростити катерно-корабельне угрупування в Азовському морі. Є інформація, що сюди були перекинуті кілька катерів з Каспійської флотилії.

Росія має розгалуджену систему базування, що дає їй можливість оперативно контролювати велику частину Азовського моря.

Але ми очікували на це. Вживаємо певних кроків й будемо нарощувати сили, щоб на їхні непрямі дії відповідати такими ж непрямими діями.

BBC News Україна: Росія та Україна мають право спільного використання Азовського моря. Що ВМС України можуть зробити для протидії зупинці суден росіянами? Поки що значної активності не помітно.

І.В.: Ми перегрупували катерну групу, був прохід кораблів через Керченську протоку й зараз вони перебувають у Маріуполі.

Копирайт изображения Український мілітарний портал Image caption Українські пошуково-рятувальне судно A500 "Донбас" (праворуч) та морський буксир A830 "Корець" на шляху до Азовського моря

Катери вже виходили на патрулювання. Вони забезпечують прохід суден і спроможні діяти у відповідь на дії РФ.

Вже був випадок, коли були певні дії російського катера типу "Мангуст" - наші катери вийшли на перехоплення, й він відвернув та пішов до себе на базу.

Ми будемо забезпечувати тут виробничу діяльність наших рибалок, а також супроводжувати кораблі. До цих же задач буде залучена і Прикордонна служба.

BBC News Україна: Чи може призвести нарощування присутності ВМС України в Азовському морі до прямого зіткнення там з російським флотом, який вже має там достатньо сил?

І.В.: Ми передбачали різні варіанти розвитку подій, і найскладніший - загострення ситуації в Азовському та Чорному морях, аж до десантних операцій…

Але впевнений, що відкрита агресія на морі - це буде останній крок помираючої "імперії зла" РФ. Вони не наважаться цього зробити.

Однак кожен день росіяни роблять якісь сюрпризи, нові методи брудних, непрямих дій.

На п'ятому році війни ми вже навчені і пристосувалися до цього. Прогнозуємо, що буде далі.

Іншого виходу немає, окрім як відстоювати свою незалежність.

Можемо робити те саме

Копирайт изображения Міноборони РФ Image caption Маневри катера Берегової охорони РФ під час проходження українських кораблів у Азовське море

BBC News Україна: Росіяни кажуть, що проводять законні перевірки суден у районі Керченського мосту. Що можна цьому протиставити?

І.В.: По-перше, Керченський міст збудовано незаконно...

Те, що роблять кораблі ФСБ і Чорноморського флоту РФ щодо зупинки та догляду суден, справді, не є протиправним.

Ми те саме можемо робити. Але до таких брудних дій ми не будемо вдаватися.

Якщо буде якось загострення, ми застосуємо силу.

Якщо вони підуть на жорстку дестабілізацію, будемо адекватно відповідати - супроводжувати свої судна, перебувати у тих районах, де ведеться рибальство й інші види промислу...

Копирайт изображения Прес-служба ВМС ЗСУ Image caption Адмірал Воронченко запевняє, що ВМС України зможуть виконувати свої завдання навіть в умовах значної переваги російського флоту

BBC News Україна: Ви розбудовуєте присутність в Азовському морі, але російська присутність тут набагато більша. Чи не виглядає ситуація безнадійною?

І.В.: Навіть малими силами на морі ми здатні виконувати відповідний перелік завдань.

Може, ми й зосереджуємо зусилля більше у прибережній зоні та на суходолі. Але є і завдання для корабельних і катерних груп.

Так вже трапилося, що у нас співвідношення сил один до двадцяти. А по якості - ще більше. У них є "Калібри" (Протикорабельні крилаті ракети. - Ред.), яких у нас немає.

Але у нас іншого виходу немає. Ми передбачаємо їхні дії й спроможні реагувати на ситуації, які виникають.

BBC News Україна: Але якщо ви будете вживати якісь дії щодо росіян, то, відповідно, будуть зіткнення…

І.В.: Можливі зіткнення.

Але ми йдемо відповідно до норм морського права.

Так, нас менше, потенціал не такий, але своє завдання будемо виконувати...

Другого Криму не буде, та ситуація не повториться.

Українська військова база

Копирайт изображения Міноборони України

BBC News Україна: Якою буде база ВМС України в Азовському морі?

І.В.: За рішенням РНБО, ми збільшуємо присутність на Азовському морі через нарощування катерного угрупування, прихід кораблів та дислокацію морської піхоти й артилерії.

Це робиться за принципом спільного базування.

Минулого тижня отримали спільний наказ Міністерства освіти й Міністерства оборони щодо передачі колишньої філії Запорізького університету. Там дуже сприятливе розміщення для управління бази.

Надалі, якщо буде ресурс, передбачено будівництво причальної стінки та підрозділів забезпечення.

Копирайт изображения Міноборони України

Щоб забезпечити всю номенклатуру: морську, берегову та, ймовірно, авіаційну, адже там є аеродромна мережа.

Тобто, буде комплекс "земля-море-повітря-підводний простір".

BBC News Україна: Мова про Бердянськ?

І.В.: За планами, основна база - Бердянськ, а також пункти базування Маріуполь і Генічеськ.

BBC News Україна: Коли можна очікувати вже наступний крок щодо розширення присутності ВМСУ в Азовському морі?

І.В.: Найближчим часом.

Вісім нових кораблів і катерів

Копирайт изображения УНІАН Image caption Ігор Воронченко сім років прослужив у частині неподалік Керченського проходу (фото 2013 року)

BBC News Україна: Розкажіть про перспективи ВМС України загалом.

І.В.: Якщо провести екскурс за чотири роки - весь бойовий корабельний склад України залишився у Криму.

У квітні 2014-го ми мали фрегат "Гетьман Сагайдачний".

Копирайт изображения Міноборони України Image caption Фрегат "Гетьман Сагайдачний" - найпотужніший корабель ВМС ЗСУ

Ще був СДК "Кіровоград" (Середній десантний корабель, зараз названий на честь капітана 1-го рангу Юрія Олефіренка, який загинув у зоні АТО в 2015 році. - Ред.), ракетний катер "Прилуки" та морально й фізично застарілі судна забезпечення.

Ще були літаки і вертольоти, які змогли передислокуватися у Миколаївську область.

Але найголовніше, ми мали 2742 військовослужбовці, які вийшли з Криму і не зрадили присязі.

Копирайт изображения Міноборони України Image caption У березні 2014 року над ракетним катером "Прилуки" був піднятий російський прапор, але вже у квітні його передали ВМС України

У Збройних сил РФ при окупації Криму було завдання максимум залишити все угруповання в Криму, що стало б моральним фактором впливу на інші підрозділи на материковій частині.

Так ми почали розбудовувати флот фактично з нуля.

Зараз у нас вже є шість бронекатерів, побудованих на вітчизняних підприємствах. Є два спущених на воду десантно-штурмові катери.

Найближчим часом буде закладений наш ракетний катер "Лань" з протикорабельною зброєю.

Копирайт изображения Газета МО "Народна армія" Image caption Проект ракетного катеру "Лань", на якому планують розмістити протикорабельні ракети "Нептун"

У нас поки що немає корабельних сил, щоб ми могли стовідсотково виконувати всі завдання.

Але маємо потужну берегову складову, яка може уражати десант та диверсійно-розвідувальні сили [супротивника] й гарантувати територіальну цілісність узбережжя.

Ми розробили стратегію розвитку ВМС до 2035 року, зокрема й за підтримки Британії та США.

Копирайт изображения Міноборни України Image caption Берегова артилерія української армії наразі є головною силою оборони узбережжя Чорного та Азовського морів

BBC News Україна: "Москітний флот", що складається з невеликих кораблів, - це єдиний можливий варіант для ВМСУ зараз?

І.В.: Першочергове завдання - забезпечити судноплавство і безпеку в прибережній зоні.

Його може виконати "москітний флот" - швидкісний, маневровий, що може оперативно діяти у прибережних точках Азовського і Чорного моря: захищати припортову інфраструктуру, входи у лимани та гирла річок.

Тому ми виходимо з можливостей і часу.

Щоб не гаяти часу, ми модернізували проект "Гюрза" на "Кузні на Рибальському" (Малі броньовані артилерійські катери проекту "Гюрза-М". - Ред.).

Копирайт изображения Міноборони України Image caption Малий броньований артилерійський катер "Лубни" - одна зі складових "москітного флоту", який розбудовує Україна

Хто б там що не казав про роботу в умовах хвилювання моря - вони свої завдання виконують на дуже високому рівні.

Свою нішу займуть і "Айленди" - це більш морехідні катери.

"Москітний флот" - це перший етап нашої стратегії. Другий - побудова кораблів морської зони, які можуть працювати у виключній економічній зоні та за межами Чорного моря.

BBC News Україна: Скільки загалом у 2018 році надійшло катерів і кораблів до ВМСУ?

І.В.: Прийняли до бойового складу чотири бронекатери, спущено на воду два десантно-штурмових катери - до кінця жовтня вони будуть передислоковані на пункти базування і пройдуть випробування.

Щодо суден забезпечення - ще маємо отримати багатофункціональне пошуково-рятувальне судно з порту Южне. Дуже вдалий варіант. Воно замінить чотири судна забезпечення, які відслужили свій термін.

У 95-відсотковій готовності перебуває ще одне судно забезпечення.

Тож, якщо підсумувати, виходить загалом вісім кораблів і катерів.

"Айленди" у 2019 році

Копирайт изображения УНІАН Image caption На церемонію передачі "Айлендів" Україні до американського Балтимора разом з Воронченком приїжджав президент Петро Порошенко. Зараз обидва катери залишаються у США, де їх готують до передачі

BBC News Україна: Чому так довго домовлялися зі США про "Айленди" та коли їх можна очікувати в Україні?

І.В.: Була умова, щоб до процесу були залучені лише Міністерство оборони США та Міністерство оборони України. Ми цю умову виконали (Україна скасувала норми про те, що імпорт для Міноборони міг проводити лише "Укрспецекспорт". - Ред.).

Строки передачі обумовлені проведенням регламентних робіт, випробуваннями з екіпажами та переміщенням "Айлендів" на суднах до Чорного моря.

За попередніми розрахунками, переміщення відбудеться у кінці серпня - на початку вересня 2019 року.

Хто б що не казав, зокрема й у російських ЗМІ, ніби вони іржаві - нам передадуть фактично нові кораблі.

Корпуси алюмінієві, жодної іржі там немає.

Ресурс двигунів, фактично, нульовий. Апаратура зв'язку і навігації - сучасна, така сама, як використовується на американських кораблях.

А ми їх будемо переобладнувати під наше артилерійське озброєння.

Є амбітні програми щодо встановлення на них протимінних та протичовнових станцій, а також станцій протидиверсійної боротьби.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Американську зброю на "Айлендах" замінять на українську

BBC News Україна: Яке озброєння буде на цих "Айлендах"? У пресі припускали, що можуть залишитися американські артустановки Bushmaster та великокаліберні кулемети М2.

І.В.: Були пропозиції щодо американського озброєння.

Але у нас є своє нове артилерійське озброєння, яке не потребує їхніх типів боєприпасів.

BBC News Україна: Чи можуть "Айленди" з'явитися в Азовському морі?

І.В.: Час покаже.

Вони можуть з'явитися і в Азовському морі.

У них осадка дуже мала, й при їхній швидкості 30 вузлів - для Азовського моря це дуже гарні катери.

BBC News Україна: Чи є можливість отримати більше "Айлендів" від США?

І.В.: Давайте цей контракт виконаємо.

Не буду забігати наперед, але є перспективи і варіанти й щодо чогось потужнішого.

Копирайт изображения РНБО Image caption Ракета "Нептун" - одна з розробок українського оборонпрому

BBC News Україна: Як проходить розробка протикорабельної ракети "Нептун"?

І.В.: У серпні пройшов вдалий пуск, до кінця року запланований ще один.

За попередніми даними, у квітні-травні очікуємо на готовність берегового комплексу, який зможе вражати кораблі противника на 300 км.

Що ж до морського комплексу, то ракетний катер "Лань" починає будуватися, і його опрацювання, за планом, - у 2019-2020 роках.

Кінець 2020 - початок 2021 року - отримаємо корабельний комплекс.

У нас є платформа, щоб ми поки що проводили випробування і без "Лані".

Кораблі з Криму

Копирайт изображения УНІАН Image caption Тральщик "Черкаси" у Севастополі (2007 рік)

BBC News Україна: У Росії заявляли про готовність передати частину кораблів, які залишилися в Криму. Розглядається такий варіант?

І.В.: По-перше, кораблі, які там залишилися, належать Україні.

По-друге, ми не знаємо, у якому вони стані.

У 2014 році вони були у боєготовності. Були проведені ремонти, лише "Ольшанський" (Великий десантний корабель "Костянтин Ольшанський". - Ред.) потребував ремонту одного двигуна.

Зараз, за нашою інформацією, росіяни використовували їх як кораблі-донори. Що зняли - ми не знаємо.

І навіть якщо відкинути всі політичні чинники - якщо ми їх заберемо, то весь ресурс піде на відновлення цих кораблів, побудованих за старими проектами.

А зараз ресурс спрямований на будівництво нових і сучасних кораблів.

Подачки нам не потрібні.

BBC News Україна: На буксирі "Корець", який зайшов нещодавно в Азовське море, служить багато людей з тральщика "Черкаси", що найдовше відмовлявся спустити український прапор у Криму. Це спеціально зробили?

І.В.: Це бойовий склад команди.

Ми для них скоро побудуємо не "Черкаси"... По кооперації є варіанти придбання протимінних кораблів.

Буде для них гарний корабель.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.