Як соцмережі відреагували на новини про Томос?

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У соцмережах активно обговорюють останні новини щодо засідання Синоду Вселенського патріархату, де йшла мова про надання Україні автокефалії.

Тим часом у Facebook навіть створили подію, на яку запрошують прийти на Майдан Незалежності "з кагором".

"Попереду ще вибори Патріарха єдиної церкви, офіційне вручення документу про автокефалію, візит Вселенського патріарха і багато, багато інших подій. Але це буде потім. А зараз - час свята, на яке країна чекала більше ніж три століття", - написали організатори.

Журналіст Гоша Тихий вважає, що Україна "закриває гештальт":

"Надзвичайне відчуття. Жити у дні, коли багатостраждальна Україна дорогою ціною і надзвичайними зусиллями виправляє власну історію. Історію, сповнену жаху, крові, несправедливості, знущання і поневолення. 1686 рік. Руїна. Довге, безжальне придушення, розчленування, помста за волелюбство, і майже вічне, яке тривало сторіччями, перетравлення у російському коконі. 2018 рік. Ми дожили. Гештальт Руїни закривається", - написав він у Facebook.

А от Руслан Джабб назвав автокефалію української церкви, "найбільшим досягненням нашої держави за багато, багато, багато років".

"І це я пишу як переконаний атеїст", - підкреслив він.

Користувач Facebook Юлія Тичківська також вважає новину "історичним рішенням"

Журналіст Денис Казанский вважає, що надання Томосу буде "справедливим."

Не обійшли тему автокефалії і в уряді. Міністр інфраструктури Володимир Омелян вважає події "символічними".

"Глибоко символічно, що в цей день розвалилася ракета "Союз". Всі живі, а Союз впав", - написав міністр.

Користувачі не стримували емоцій

Журналістка "Прямого" Катерина Лісунова написала ось такий пост:

"Плачу від радості...щиро і просто плачу...це неймовірна новина!! Це велика благодать і величне свято!! ... Сьогоднішня перемога, - це більше ніж незалежність. МИ ЖИВЕМО У ДИВОВИЖНІ ЧАСИ! Слава Богу! Слава Україні!".

Але є і критики:

Головний редактор інтернет-видання "Страна.ua" вважає, що питання "зависло".

"Коротко - Томосу не дали. Можливо в муйбутньому. Поки давати немає кому", - написав журналіст.

Є місце і для жартів

Блогер Антон Ходза у Facebook написав:

Користувач Facebook Ігор Тупікін також знайшов місце для іронії:

Багато хто пояснює, що відбулося

Політичний аналітик Тарас Чорновіл вважає, що УПЦ МП більше не має "жодного юридичного чи канонічного впливу на Україну".

"Україна від нині належить до впливів Константинопольського Патріархату, доки не буде створено нову помісну церкву в Україні, якій і буде передано томос, після чого й настане повноцінна автокефалія", - написав експерт.

Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко переконана, що "Україна отримає автокефалію. Це вже незворотньо. Можна писати - отримала!"

Що ж сталося?

Користувач Андрій Дудченко вважає, що "це ще не автокефалія і не єдина церковна організація, але вже не має жодних підстав ні в кого говорити про неканонічність і "безблагодатність".

Журналіст Сакен Аймурзаєв вважає, що попри те, що Томосу не надали, "є - це методичне, мудре створення всіх необхідних умов для його представлення".

І наостанок, український музикант Альберт Цукренко:

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