Їжте більше рослинної їжі, аби врятувати світ - вчені
Людям необхідно перейти на "флексетаріанську" дієту, якщо світ хоче боротися зі змінами клімату, нестачею води та забрудненням довколишнього середовища, вважають вчені.
Ця дієта складається переважно з рослинної їжі. ЇЇ вважають ключовим елементом на шляху до екологічно стійкого майбутнього 2050 року.
Також необхідно вдвічі скоротити обсяг харчових відходів і помітно підвищити продуктивність сільського господарства, вважають вчені.
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Нове дослідження про те, як виробництво і споживання їжі впливають на планету, вийшло після знакової доповіді Міжурядової групи експертів зі змін клімату.
Харчова індустрія значно впливає на зміну клімату: виснажує запаси прісної води і забруднює навколишнє середовище, перш за все, через надмірне застосування азоту і фосфору, зазначають автори.
І цей вплив зростає: за розрахунками вчених, через зростання населення планети і доходів між 2010 і 2050 роками цей приріст може скласти від 50 до 90%. Цього буде достатньо, щоб вичерпати можливості Землі.
Проте, аби запобігти небезпеці, потрібний системний підхід, одного рішення буде недостатньо, стверджують вчені.
Автори оцінили потенціал так званої "флексітаріанскої дієти" з точки зору змін клімату.
"Є низка здорових дієт, але спільне у них те, що, згідно з останніми науковими даними, у них всіх переважає рослинна їжа", - каже доктор Марко Спрінгманн з Оксфордського університету.
"Ви можете почати з дієти з невеликою кількістю тваринних продуктів, хтось називає її середземноморської, ми ж називаємо її флексітаріанской дієтою, а потім перейти до пескетаріанской, вегетаріанської і веганської, - ми спробували залишити найбільш консервативний варіант, але навіть він передбачає лише одну порцію червоного м'яса на тиждень ", - зауважує Спрінгманн.
Якби світ став дотримуватися цієї дієти, то викиди парникових газів від сільського господарства зменшилися б більше, ніж удвічі.
Але разом зі зміною дієти потрібно поміняти методи сільського господарства - підвищити врожайність орних земель, які вже існують, раціональніше використовувати водні ресурси, обмежити використання добрив і впровадити їх вторинне перероблення.
"Ми подивилися на поліпшення врожайності найбільш нагальних для здоров'я сільськогосподарських культур, таких як фрукти, овочі та бобові, - каже Спрінгманн. - У минулому багато інвестували в стійкі зернові культури, такі як кукурудза, але тепер потрібно рухатися в бік тих культур, які нам більше потрібні. Ми також звернули увагу на підвищення ефективності використання води, на моніторинг та утилізацію добрив - багато добрив стікають в річки, створюючи "мертві зони" в океанах ".
Також, якщо вдвічі скоротити кількість невикористаного продовольства, то вплив сільського господарства на навколишнє середовище знизиться на 16%, підрахували дослідники.
"Харчові відходи необхідно скорочувати на всіх ланках харчового ланцюга: від зберігання, транспортування, пакування та маркування - до змін в законодавстві та бізнесі, що просувають концепцію постачання без відходів", - говорить Фабріче де Клерк, науковий директор компанії EAT, яка фінансувала дослідження.
Головне - щоб ці рішення впроваджувалися комплексно.
"Прогодувати 10 мільярдів людей можливо - але тільки якщо ми змінимо стиль споживання їжі і способи її виробництва, - вважає Йохан Рокстрем, ще один автор дослідження, якого нещодавно призначили директором Потсдамського інституту вивчення кліматичних змін. - Все разом дозволить і планеті, і людям залишитися здоровими ".
Дослідження опублікували у журналі Nature.
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