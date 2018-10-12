Їжте більше рослинної їжі, аби врятувати світ - вчені

Копирайт изображения Getty Images Image caption Людству потрібно змінити свою дієту, щоб не нашкодити клімату, вважають вчені

Людям необхідно перейти на "флексетаріанську" дієту, якщо світ хоче боротися зі змінами клімату, нестачею води та забрудненням довколишнього середовища, вважають вчені.

Ця дієта складається переважно з рослинної їжі. ЇЇ вважають ключовим елементом на шляху до екологічно стійкого майбутнього 2050 року.

Також необхідно вдвічі скоротити обсяг харчових відходів і помітно підвищити продуктивність сільського господарства, вважають вчені.

Нове дослідження про те, як виробництво і споживання їжі впливають на планету, вийшло після знакової доповіді Міжурядової групи експертів зі змін клімату.

Харчова індустрія значно впливає на зміну клімату: виснажує запаси прісної води і забруднює навколишнє середовище, перш за все, через надмірне застосування азоту і фосфору, зазначають автори.

І цей вплив зростає: за розрахунками вчених, через зростання населення планети і доходів між 2010 і 2050 роками цей приріст може скласти від 50 до 90%. Цього буде достатньо, щоб вичерпати можливості Землі.

Проте, аби запобігти небезпеці, потрібний системний підхід, одного рішення буде недостатньо, стверджують вчені.

Автори оцінили потенціал так званої "флексітаріанскої дієти" з точки зору змін клімату.

"Є низка здорових дієт, але спільне у них те, що, згідно з останніми науковими даними, у них всіх переважає рослинна їжа", - каже доктор Марко Спрінгманн з Оксфордського університету.

"Ви можете почати з дієти з невеликою кількістю тваринних продуктів, хтось називає її середземноморської, ми ж називаємо її флексітаріанской дієтою, а потім перейти до пескетаріанской, вегетаріанської і веганської, - ми спробували залишити найбільш консервативний варіант, але навіть він передбачає лише одну порцію червоного м'яса на тиждень ", - зауважує Спрінгманн.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У майбутньому потрібні буде вдосконалити методи сільського господарства

Якби світ став дотримуватися цієї дієти, то викиди парникових газів від сільського господарства зменшилися б більше, ніж удвічі.

Але разом зі зміною дієти потрібно поміняти методи сільського господарства - підвищити врожайність орних земель, які вже існують, раціональніше використовувати водні ресурси, обмежити використання добрив і впровадити їх вторинне перероблення.

"Ми подивилися на поліпшення врожайності найбільш нагальних для здоров'я сільськогосподарських культур, таких як фрукти, овочі та бобові, - каже Спрінгманн. - У минулому багато інвестували в стійкі зернові культури, такі як кукурудза, але тепер потрібно рухатися в бік тих культур, які нам більше потрібні. Ми також звернули увагу на підвищення ефективності використання води, на моніторинг та утилізацію добрив - багато добрив стікають в річки, створюючи "мертві зони" в океанах ".

Також, якщо вдвічі скоротити кількість невикористаного продовольства, то вплив сільського господарства на навколишнє середовище знизиться на 16%, підрахували дослідники.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Овочі неправильної форми часто просто викидають

"Харчові відходи необхідно скорочувати на всіх ланках харчового ланцюга: від зберігання, транспортування, пакування та маркування - до змін в законодавстві та бізнесі, що просувають концепцію постачання без відходів", - говорить Фабріче де Клерк, науковий директор компанії EAT, яка фінансувала дослідження.

Головне - щоб ці рішення впроваджувалися комплексно.

"Прогодувати 10 мільярдів людей можливо - але тільки якщо ми змінимо стиль споживання їжі і способи її виробництва, - вважає Йохан Рокстрем, ще один автор дослідження, якого нещодавно призначили директором Потсдамського інституту вивчення кліматичних змін. - Все разом дозволить і планеті, і людям залишитися здоровими ".

Дослідження опублікували у журналі Nature.

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