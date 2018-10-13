#НеПроґавте: автокефалія і фейкові дослідження задля науки
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Головні теми тижня такі:
Константинополь підтвердив рішення дати автокефалію українській церкві
Синод Вселенського патріархату, після двох днів обговорення українського питання, підтвердив своє попереднє рішення надати автокефалію церкві в Україні.
Синод зняв анафему з предстоятеля Української православної церкви (УПЦ) Київського патріархату Філарета, відновивши його в канонічному сані. Наразі найімовірнішим претендентом на посаду майбутнього глави помісної церкви називають саме Філарета.
- Автокефалія для України: що насправді вирішив Константинополь
- Константинополь підтвердив рішення дати автокефалію українській церкві
- Константинополь зняв анафему з Філарета
Оксана Марченко іде з шоу "Танці з зірками"
Телеведуча та дружина політика Віктора Медведчука, покидає шоу "Танці з зірками" через травму. На репетиції вона зламала два ребра, але спочатку подумала, що тільки сильно потягнула зв'язки або м'язи.
Участь Оксани Марченко в шоу, про що стало відомо в серпні, збурила медіапростір і соцмережі.
- "Біль був нестерпним": чому Марченко іде з шоу "Танці з зірками"
- Оксана Марченко в "Танцях з зірками": деталі скандалу
Останній шанс спинити "кліматичну катастрофу"
Вчені кажуть, що потепління глобального клімату на 2°C може мати катастрофічні наслідки. Нове дослідження говорить, що утримання глобального потепління на рівні 1,5°C визначить чи житиме планета. А планку у 1,5°C ми можемо подолати всього за 12 років, тобто у 2030 році. Аби уникнути катастрофи нам необхідно "швидко, довгостроково та безпрецедентно змінити усі аспекти життя суспільства".
- Люди, схаменіться! Як врятувати світ від "кліматичної катастрофи"
- Їжте більше рослинної їжі, аби врятувати світ - вчені
Поради батькам від кращого вчителя
Йому 29, з яких майже 10 він вчителює: навчає дітей з особливими освітніми потребами, спілкуючись з ними мовою жестів, конструює з ними роботів і сонячні батареї та грає у квести. Олександр Жук цього року став переможцем премії Global Teacher Prize Ukraine.
За посередництва BBC News Україна найкращий вчитель України дає п'ять цінних порад батькам.
- Що відомо про найкращого вчителя України 2018 року?
- Десять "найкращих вчителів України": хто вони і як вчать дітей?
"Радари" на дорогах
З 8 жовтня патрульна поліція України почала використовувати пристрої вимірювання швидкості TruCam. Поки їх тестуватимуть, а стягувати штрафи почнуть із середини жовтня.
Патрульні із "радарами" стоятимуть на небезпечних ділянках доріг міжнародного значення і в містах з високим рівнем ДТП. Пристрої будуть використовувати виключно на дорогах, де встановлені відповідні знаки. Перелік місць із "радарами" вже опублікували.
- TruCam на дорогах України: як працюють "радари" і коли будуть штрафувати?
- В Україні набули чинності нові правила паркування. Що зміниться?
Фейкові дослідження задля викриття псевдонауки
Троє поважних вчених зізналися, що протягом цілого року навмисно писали абсолютно беззмістовні і навіть відверто абсурдні наукові статті у різних галузях соціальних наук, аби довести: ідеологія у цій сфері давно взяла гору над здоровим глуздом.
Одна з найабсурдніших статей - про те, що секс між собаками в парку варто розглядати в контексті культури зґвалтувань, - навіть була відзначена спеціальною нагородою.
- Науковий скандал року: вчені писали фейкові дослідження, аби викрити псевдонауку
- "Пухнаста чорна діра": останню роботу Стівена Гокінга опубліковали посмертно
Новинки українського озброєння
У Києві пройшла щорічна виставка "Зброя та безпека - 2018", на якій традиційно представили найновіші розробки української зброї та військової техніки. Серед новинок модернізовані "Град" та БМП-1, спецавтомобіль "Новатор" та вертоліт МСБ-2 "Надія".
- Нові "Гради", БМП і українські вертольоти: новинки озброєнь-2018
- "Богдана": якою буде нова українська важка артилерія
Що ж таке Томос?
"Томос" - термін, який останнім часом у всіх на слуху, але що ж він означає. Що принесе надання автокефалії Українській православній церкві - на ці та інші запитання відповідає кореспондент ВВС News Україна Віталій Червоненко.
- Кремль обіцяє "захистити православних", якщо Україна отримає Томос
- Як соцмережі відреагували на новини про Томос?
Нова акція Бенксі
Невловимий британський вуличний художник Бенксі вчергове здивував публіку. Картина "Дівчинку з кулькою", яку продали більш ніж за один мільйон фунтів на аукціоні Сотбі у Лондоні раптово знищила сама себе. Полотно раптово пройшло через шредер, який був встановлений у рамі.
Цікаво, що покупець витвору мистецтва вирішила не скасовувати угоду та планує зберегти порізану картину.
- Продана за 1 млн фунтів робота Бенксі "самознищилась" прямо на аукціоні
- Покупець порізаної картини Бенксі не скасує угоду
Посилення мови
За кілька місяців в Україні можуть схвалити новий мовний закон, який вже викликав безліч дискусій та політичних спекуляцій - одні радіють посиленню української мови, інші критикують за занадто радикальну українізацію. Найгучніші новації проекту вже збурили українських політиків та соціальні мережі.
- Українська наступає: найгостріші новації закону про мову
- Рада затвердила квоту 75% української мови на ТБ
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