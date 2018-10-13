НеПроґавте: автокефалія і фейкові дослідження задля науки

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Головні теми тижня такі:

Константинополь підтвердив рішення дати автокефалію українській церкві

Синод Вселенського патріархату, після двох днів обговорення українського питання, підтвердив своє попереднє рішення надати автокефалію церкві в Україні.

Синод зняв анафему з предстоятеля Української православної церкви (УПЦ) Київського патріархату Філарета, відновивши його в канонічному сані. Наразі найімовірнішим претендентом на посаду майбутнього глави помісної церкви називають саме Філарета.

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Оксана Марченко іде з шоу "Танці з зірками"

Телеведуча та дружина політика Віктора Медведчука, покидає шоу "Танці з зірками" через травму. На репетиції вона зламала два ребра, але спочатку подумала, що тільки сильно потягнула зв'язки або м'язи.

Участь Оксани Марченко в шоу, про що стало відомо в серпні, збурила медіапростір і соцмережі.

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Останній шанс спинити "кліматичну катастрофу"

Вчені кажуть, що потепління глобального клімату на 2°C може мати катастрофічні наслідки. Нове дослідження говорить, що утримання глобального потепління на рівні 1,5°C визначить чи житиме планета. А планку у 1,5°C ми можемо подолати всього за 12 років, тобто у 2030 році. Аби уникнути катастрофи нам необхідно "швидко, довгостроково та безпрецедентно змінити усі аспекти життя суспільства".

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Поради батькам від кращого вчителя

Йому 29, з яких майже 10 він вчителює: навчає дітей з особливими освітніми потребами, спілкуючись з ними мовою жестів, конструює з ними роботів і сонячні батареї та грає у квести. Олександр Жук цього року став переможцем премії Global Teacher Prize Ukraine.

За посередництва BBC News Україна найкращий вчитель України дає п'ять цінних порад батькам.

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"Радари" на дорогах

З 8 жовтня патрульна поліція України почала використовувати пристрої вимірювання швидкості TruCam. Поки їх тестуватимуть, а стягувати штрафи почнуть із середини жовтня.

Патрульні із "радарами" стоятимуть на небезпечних ділянках доріг міжнародного значення і в містах з високим рівнем ДТП. Пристрої будуть використовувати виключно на дорогах, де встановлені відповідні знаки. Перелік місць із "радарами" вже опублікували.

Копирайт изображения FACEBOOK.COM/OLEKSIY BILOSHYTSKIY Image caption TruCam вироблено у США

Фейкові дослідження задля викриття псевдонауки

Троє поважних вчених зізналися, що протягом цілого року навмисно писали абсолютно беззмістовні і навіть відверто абсурдні наукові статті у різних галузях соціальних наук, аби довести: ідеологія у цій сфері давно взяла гору над здоровим глуздом.

Одна з найабсурдніших статей - про те, що секс між собаками в парку варто розглядати в контексті культури зґвалтувань, - навіть була відзначена спеціальною нагородою.

Копирайт изображения MIKE NAYNA Image caption Джеймс Ліндсі, Хелен Плакроуз і Пітер Богоссян цілий рік писали відверто абсурдні статті

Новинки українського озброєння

У Києві пройшла щорічна виставка "Зброя та безпека - 2018", на якій традиційно представили найновіші розробки української зброї та військової техніки. Серед новинок модернізовані "Град" та БМП-1, спецавтомобіль "Новатор" та вертоліт МСБ-2 "Надія".

Що ж таке Томос?

"Томос" - термін, який останнім часом у всіх на слуху, але що ж він означає. Що принесе надання автокефалії Українській православній церкві - на ці та інші запитання відповідає кореспондент ВВС News Україна Віталій Червоненко.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Кореспондент ВВС News Ukrainian Віталій Червоненко детально пояснює суть питання.

Нова акція Бенксі

Невловимий британський вуличний художник Бенксі вчергове здивував публіку. Картина "Дівчинку з кулькою", яку продали більш ніж за один мільйон фунтів на аукціоні Сотбі у Лондоні раптово знищила сама себе. Полотно раптово пройшло через шредер, який був встановлений у рамі.

Цікаво, що покупець витвору мистецтва вирішила не скасовувати угоду та планує зберегти порізану картину.

Копирайт изображения SOTHEBY'S Image caption Картина Бенксі, на якій зображена дівчинка з червоною повітряною кулькою "самознищилась" після того як її продали на аукціоні

Посилення мови

За кілька місяців в Україні можуть схвалити новий мовний закон, який вже викликав безліч дискусій та політичних спекуляцій - одні радіють посиленню української мови, інші критикують за занадто радикальну українізацію. Найгучніші новації проекту вже збурили українських політиків та соціальні мережі.

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