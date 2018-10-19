Чому майже половина українців добре ставляться до Росії?

Копирайт изображения UNIAN Image caption У 2013 році Україна та Росія ще разом святкували День українського флоту та ВМФ Росії в Севастополі (архівне фото)

Майже кожен другий житель України добре ставиться до Росії, попри драматичні події чотирьох останніх років, - анексію Криму та конфлікт на Донбасі. Про це свідчать результати досліджень, які провели наприкінці вересня Київський міжнародний інститут соціології та російський "Левада-центр".

У деяких користувачів соцмереж такі цифри викликали збентеження, а подекуди - й шок.

"Я не знаю, як це коментувати... Стан життя, не приходячи до свідомості? Не сумно, а страшно", - написав політичний оглядач Сергій Тихий.

"Сидиш собі у Фейсбуку, а вулицями ходять 48%", - іронізує інший коментатор.

Опитування були проведені у той самий час, коли президент Петро Порошенко заявляв про те, що Україна остаточно прощається із Росією, беручи курс на Європейський союз і НАТО.

"До свиданья, наш ласковый Миша, возвращайся в свой сказочный лес..", - цитував президент слова відомої радянської пісні.

Про що свідчать такі результати соціологічних досліджень, з'ясовувала BBC News Україна.

Все стабільно?

В ефірі одного з російських телеканалів із вуст лідера "Українського вибору" Віктора Медведчука, якого вважають наближеним до Кремля, пролунала заява про те, що понад 45% українців, як і він особисто, не вважають Росію агресором.

Він послався на соціологічні дослідження, відповідно до яких саме така кількість жителів України визнала, що добре ставиться до Росії.

Через кілька днів ці дослідження були оприлюднені Київським міжнародним інститутом соціології та "Левада-центром".

48% - така кількість від усіх опитаних добре або дуже добре ставляться до Росії. У той же час кількість росіян, як позитивно налаштовані стосовно України, менша - 33%.

Копирайт изображения kiis.com.ua Image caption Соціологи казали про різке падіння позитивного ставлення українців до Росії з 2014 року

У КМІС кажуть, що вересневі результати майже не відрізняються від тих, які оприлюднювали впродовж останнього року, хоча й визнають, що частка тих, хто ставиться до Росії добре, у порівнянні з вереснем 2017 року зросла на 11%.

Як наголошує директор КМІС Володимир Паніотто, після анексії Криму і початку конфлікту на Донбасі, у 2014 році, стався обвал показника про доброзичливе ставлення до Росії. Якщо у 2008-2014 роках він становив 85-90%, то із 2014 і пізніше ці показники різко впали до 30-45%.

Деякі експерти роблять наголос саме на колосальному падінні симпатій до Росії за останні чотири роки - із 90% до 48%.

Володимир Паніотто також наголошує: слід розрізняти ставлення українців до Росії та росіян і до керівництва цієї країни.

Вміння адекватно розрізняти ставлення до народу і до режиму - одна з ознак цивілізованості. Костянтин Бондаренко, політолог

Він посилається на інші дослідження, де питання "про любов" формулювалися окремо. Було це в 2016 році, результат тоді був показовим: до Росії позитивно ставилися 42% українців, до росіян - 67%, у той час як до керівництва Росії - 8%.

"Таким чином, позитивне ставлення українців до Росії переважно пов'язане з позитивним ставленням до росіян", - наголошує соціолог, додаючи, що у листопаді будуть оприлюднені нові дані про ставлення до росіян і до керівництва Росії.

"Вміння адекватно розрізняти ставлення до народу і до режиму - одна з ознак цивілізованості. Французи навіть у часи німецької окупації не переставали позитивно ставитися до німців як до народу, але при цьому ненавиділи Гітлера і його кліку", - каже у коментарі ВВС News Україна політолог Костянтин Бондаренко.

"Те, що 48% українців бачать в Росії не стільки путінський режим, скільки економічного партнера, спільне культурне поле, історичну близькість, генетичну спорідненість - позитивний момент. Тим простіше буде відходити від жахливих 2014-2018 років з їх кров'ю, брудом і пропагандою", - переконаний експерт.

"У кожного в голові своя Росія"

"Для мене це означає, що 48% людей не знає своєї історії, не відчуває і не усвідомлює війни, що триває... Не бажаючи розуміти, що країна - це, в першу чергу, люди, а вже потім уряд", - каже в інтерв'ю ВВС News Україна Анастасія Дмитрук, яка у 2014-му написала вірш-звернення до росіян "Никогда мы не будем братьями", який став популярним в інтернеті.

Тоді її вірш спричинив хвилю обурення й образ в одних людей і шквал підтримки - в інших.

Однак доктор філософських наук, заступник директора Інституту соціології НАН України Євген Головаха пояснює результати опитування культурно-етнічними причинами.

"Майже у третини українців є родичі в Росії. Людей, які вважають російську культуру своєю чи близькою, дуже багато. Тому культурна і етнічна близькість не дозволяє відмовитися від почуттів, які були завжди", - зазначає соціолог.

"Треба зважати на те, що у різних регіонах результати дуже відрізняються. Там, де традиційно був великий вплив Росії, там, де люди найбільше постраждали від розірвання контактів із родичами внаслідок військових дій, симпатії до Росії зберігаються", - каже Євген Головаха у коментарі ВВС News Україна.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Соціологи твердять, що ставлення українців до російської влади гірше, ніж ставлення до жителів Росії.

Результати опитування КМІС справді показують, що ставлення українців до Росії суттєво залежить від регіону. На заході позитивно ставляться до Росії 31%, в центрі - 44%, на півдні - 62%, на сході - 70%.

"У кожного із опитуваних в голові своя Росія, її імідж, який зав'язаний або на сентиментах минулого, або на сьогоднішні заробітки. Є свідома недооцінка сентименту старшого покоління часів СРСР, прямим демонстративним спадкоємцем якого є Росія", - каже радник Національного інституту стратегічних досліджень при президенті України Олег Покальчук у коментарі ВВС News Україна.

"Соціологи об'єднують усе це в єдину тенденцію, але насправді картина дуже дискретна", - додає він.

Вплив на українську політику

Заступник директора Інституту соціології НАН України Євген Головаха каже, що поки що він не бачить підстав робити прогнози про те, що симпатії до Росії значної частини українців можуть вплинути на перебіг політичних подій в країні.

Копирайт изображения AFP Image caption Анексія Криму і військовий конфлікт на Донбасі для значної частини українців не стали приводом змінити своє ставлення до росіян.

"Про розкол говорити зарано, але багато залежить від державної політики. З одного боку, є тиск Росії, яка через контрольовані в Україні медіа підживлює такі настрої. Але з іншого, кроки влади іноді також не сприяють уникненню загрози розколу. Наприклад, мовний закон, який захищає інтереси більшості, а не меншості, як це є у багатьох країнах світу", - вважає Євген Головаха.

Політологи також вказують на те, що частина українського суспільства сприймає військовий конфлікт на Донбасі "дистанційно", і торгівельні стосунки між двома країнами ривають.

"Мене результати опитувань не шокували, попри те, що ідеться про ставлення людей до держави, яку Україна визнала агресором. Бо у нас не тотальна війна. Військова і цивільна сфери розділені, для багатьох це війна - на дистанції", - каже директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов у коментарі ВВС News Україна.

"Заяви президента про прощання із Росією - "До свиданья, наш ласковый Миша...." - це, радше, піар, а реальна ситуація зовсім інша", - додає він.

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