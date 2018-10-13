Культогляд: що відбувається між Каньє Вестом та Трампом?

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Теми огляду культурних подій за тиждень, що минає:

Як Каньє Вест затьмарив президента Трампа у Білому домі

Чому Кіру Найтлі звинуватили у цькуванні Кейт Міддлтон

Де Харукі Муракамі шукав натхнення для нового роману

Про що розповідається у новому серіалі про династію Романових

Каньє в центрі уваги

Дональд Трамп звик бути у центрі уваги, але цього тижня йому довелося відійти у тінь під час візиту до Білого дому Каньє Веста - давнього прихильника американського президента. Про зустріч розповідає New York Times.

Планувалося, що Трамп проведе робочий обід з репером і обговорить з ними тюремну реформу та питання безробіття серед афроамериканців, однак зустріч перетворилася за "десятихвилинний монолог Веста на адресу Трампа, ЗМІ та всіх, хто засуджував його рішення підтримати президента", зазначає газета.

До речі, співак прийшов на зустріч у капелюсі з написом "Make America Great Again" - головним слоганом президентської кампанії нинішнього господаря Білого дому.

"Вест похвалив президента за те, що той зупинив "війну" з Північною Кореєю (війни не було), заявив, що пан Трамп вирішив "одну з найбільших проблем" вже у перший день (це знов про Північну Корею), розповів, як йому помилково діагностували біполярний розлад (це було безсоння) та додав, що пан Трамп надав йому "плащ Супермена" та дозволив стати силою добра", - іронічно коментує газета заяви співака.

Не обійшлося і без зовсім дивних пропозицій. Наприклад, Вест показав Трампу фотографії футуристичного літака iPlane, який, на його думку, міг би замінити президентський "Борт №1".

"Стоячи перед натовпом журналістів та високопосадових радників, президент - неперевершений шоумен, який не звик ділитися увагою аудиторії - милувався здатністю Веста тримати увагу на собі", - констатує New York Times.

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Кіра Найтлі проти ідеалізованих розповідей про пологи

Газета Guardian стала на захист акторки Кіри Найтлі, яку нещодавно звинуватили у необґрунтованих закидах за адресу Кейт Міддлтон - мовляв, та аж надто гарно виглядала після пологів.

Почалося все з есе, яке голлівудська зірка написала для збірки "Феміністки не носять рожевого та інша брехня".

У нарисі акторка детально розписала природні, але не надто привабливі аспекти народження дітей - серед них "фекалії, блювота, кров та шви" - і протиставила свій досвід появі герцогині Кембридської на публіці з ідеальним макіяжем усього за декілька годин після народження дітей.

У відповідь Найтлі отримала нищівну критику у пресі - мовляв, акторка намагається присоромити жінок, які виставляють більш привабливу картинку материнства. Дехто навіть заявив, що через такі заяви зірку більше не можна називати феміністкою.

Але оглядачка Guardian Чітра Рамасвамі з такою інтерпретацію слів акторки не погодилася. На її думку, Найтлі не критикує герцогиню за те, що та "народила дитину, а потім нафарбувала губи". Натомість, її закиди спрямовані на людей, які спонукають жінок "приховувати свій біль, не розповідати про свої розірвані органи, виділення з грудей та гормональні бурі".

"Розповідати про свій досвід не означає автоматично знецінювати досвід інших. Та й критикувати інших жінок (чого Найтлі, до речі, і не робила) не означає перетворюватися на агента патріархату", - вважає Рамасвамі.

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Новий роман Муракамі

"Таємниці кохання, тяжіння історії та верховенство мистецтва" - про ці теми, як розповідає Independent, йдеться у новому романі Харукі Муракамі.

Книга "Вбити командора", яка в його рідній Японії вийшла ще минулого року, побачить світ цього місяця у США, а наступного - у Великій Британії. У романі йдеться про художника, якого полишає дружина і який вирушає у довгу подорож Японію та зупиняється у сільському домі, де вперше вирішує писати картини для себе, а не для замовників.

"Це той самий Муракамі, твори якого знаходяться на межі між реальним та сюрреалістичним, земним та фантастичним, звичайним життям та надзвичайними подіями", - констатує газета.

Сам автор каже, що роман став своєрідним триб'ютом його улюблений книжці "Великий Гетсбі" Ф. Скотта Фітцджеральда , а ідею для нього він знайшов "десь в глибині свого розуму".

"Ти чекаєш потрібного моменту, і ідея прийде. Треба у це вірити. І я вірю, тому що я пишу вже майже 40 років і знаю, як це робиться", - каже письменник газеті.

Себе Муракамі називає "реалістом та практичною людиною", яка втім "вирушає у дивні, таємничі місця усередині себе" в процесі написання книг, зазначає газета.

"Люди постійно питають в мене про книжки: "Чо ви мали на увазі?" Але я нічого не можу пояснити. Я метафорично розповідаю про себе і свій світ, а метафори не можна пояснювати або аналізувати. Їх треба просто прийняти. Книга - це метафора", - цитує його Independent.

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Новий погляд на Романових

Серіал про нащадків династії Романових виходить цього тижня на Amazon. Як розповідає видання Slate, його автором став Метью Вайнер, відомий роботою над серіалом "Божевільні" (Mad Men).

Глядачі побачать вісім серій, тривалістю півтори години кожна, які виходитимуть щотижня. Сюжетна лінія розкручуватиметься навколо деяких членів царської родини після вбивства Миколи II та його найближчих родичів у 1918 році.

"Серіал переважно переймається питанням морального вакууму та загнивання душі багатих білих людей, які ще нещодавно висіли на волосинці від знищення, але так і не винесли з цього жодних уроків", - пише видання.

Зокрема газета розповідає про деяких героїв: Аннушку, яка живе у розкішній паризькій квартирі та знущається зі своїх слуг, її племінника, який терпляче чекає її смерті, а також пасивного та похмурого Михайла Романова та його дружину Шеллі.

Як зазначає газета, серії створені як окремі фільми, які можна дивитися у будь-якому порядку. Втім, за словами видання, події розвиваються із повільністю, властивою історичним телесеріалам. Тому, як очікують автори рецензії, історія може дуже швидко набриднути глядачам.

Огляд підготувала Яна Люшневська, Служба моніторингу BBC.

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