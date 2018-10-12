Архієпископ Климент: до новоствореної церкви перейдуть одиниці

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"Буде або російська, або українська православні церкви, але Бог один", - говорить, хрестячись, бабуся біля Києво-Печерської Лаври.

Києво-Печерська Лавра перебуває в оренді Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) і більшість людей, яких ми зустріли тут, були налаштовані жорстко проти рішення Константинопольського патріархату надати автокефалію українській православній церкві.

Що думають про це в самій УПЦ МП, чи "відпустять" вірян до ймовірної нової української православної церкви, і як коментують обіцянку Кремля захистити православних в Україні - ВВС News Україна розповів голова Синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП архієпископ Климент (Вечеря).

ВВС News Україна: Яким ви бачите майбутнє спілкування УПЦ МП з можливою новоствореною автокефальною церквою?

Архієпископ Климент: Ніяких новоутворених церков ще немає і навряд чи вони будуть. Тому що за 30 років сварок між УПЦ КП і УАПЦ (Українська автокефальна православна церква - Ред.) вони ніяк не могли дійти спільного знаменника.

І я не розумію, чому сьогодні вони мають об'єднуватися. Ніхто не надав ще ніякої автокефалії і ніякого Томосу. І, виходячи з останніх рішень Константинопольського патріархату, цього Томосу, скоріш за все, найближчим часом і зовсім не буде.

Ми бачимо, що створюється нова структура, яка буде у прямому підпорядкуванні Константинопольського патріархату і ніяких запевнень і перспектив, що у найближчому майбутньому буде дарована автокефалія, ми не чули.

Копирайт изображения ВВС Україна Image caption Голова Синодального інформаційно-просвітницького відділу церкви архієпископ УПЦ МП Климент (Вечеря): "Ніяких новоутворених церков ще немає і навряд чи вони будуть".

ВВС News Україна: Тобто попри те, що Константинопольський патріархат приступив до надання автокефалії і про це засвідчено в документі, який видав вчора Константинополь, ви не вірите в те, що така церква може бути створена?

Архієпископ Климент: Константинопольський патріархат уже понад 100 років як приступив до процедури надання автокефалії фінській православній церкві, і таких випадків в історії Константинопольського патріархату дуже багато.

І те, що ми сьогодні спостерігаємо в його рішеннях точно показує, що він зробив все, щоб Філарет, як і УАПЦ, ніколи не пристали на цю пропозицію. Тому що Філарет вчора яскраво заявив, що він патріархом був, є і залишається, а це не вписується в стратегію, яку запропонував на синоді Константинопольський патріархат.

ВВС News Україна: Ви не визнаєте зняття анафеми з Філарета та Макарія. А яким тепер буде ваше ставлення до вірян і священиків УПЦ КП і УАПЦ?

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Архієпископ Климент: Відношення Константинопольського патріархату до священиків УПЦ КП і УАПЦ було таким самим, як і у нас. Своїм рішенням він зовсім не визнає священиків і єпископів, які були посвячені в розкольницьких церквах після накладення анафеми на очільників київського патріархату. Це все омана.

Ці ієрархи, які називають себе єпископами КП, вони насправді є мирянами в очах Константинополя. Як Філарета ніхто не визнавав за канонічного єпископа, так і не визнаватиме.

ВВС News Україна: Президент Петро Порошенко підкреслив, що держава буде поважати права як тих, хто вийде з підпорядкованої Москві церкви, так і тих, хто залишиться. Чи поважатимуть це право в УПЦ МП?

Архієпископ Климент: Дуже дивно виглядає ця фраза. За всю історію ми спостерігали лише потурання права наших вірян залишатися у канонічній православній церкві.

Я не пам'ятаю жодного прикладу, щоб права тих, хто хотів змінити юрисдикцію, порушувались, а натомість можу навести 20 прикладів, коли суд відновив права віруючих православної церкви, але завдяки діям місцевої влади, віруючим не повернули культові споруди.

ВВС News Україна: Яким буде ставлення УПЦ МП до тих вірян, які все ж перейдуть до можливо новостовреної церкви?

Архієпископ Климент: Це їхній особистий вибір. Я переконую вас, що більшість вірян свій вибір за 30 років існування нашої церкви вже давно зробили. Кардинально нічого не зміниться. Це лише гуртує вірян.

ВВС News Україна: Скільки вірян може перейти?

Архієпископ Климент: Це будуть одиниці. Всі, хто хотіли перейти, то вже перейшли. Як в одну сторону, так і в іншу.

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ВВС News Україна: Константинополь вирішив відновити представництво Вселенського патріарха у Києві. Чи УПЦ МП буде з ними спілкуватися?

Архієпископ Климент: Ціла низка помісних православних церков заявила, що такі одноосібні рішення є порушенням канонів, за якими живуть вселенській православні церкви.

Доки не буде надано загальної оцінки з боку всіх помісних церков, його ініціативи на території України є абсолютно нелегітимними.

ВВС News Україна: Тобто ви не будете визнавати це представництво?

Архієпископ Климент: Не тільки ми. Всі помісні церкви.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Кореспондент ВВС News Ukrainian Віталій Червоненко детально пояснює суть питання.

ВВС News Україна: Президент сказав, що якщо хтось закликатиме силою захопити храм чи монастир, то це "московська агентура". Чи є підстави вважати, що такі захоплення можуть бути?

Архієпископ Климент: Можна відкрити інтернет і побачити, що говорять представники депутатського корпусу і радикал-націоналістичних угрупувань, навіть чиновники міністерського рівня. Це не є таємницею. Вони не приховують свого ставлення до Української православної церкви і бажання зробити ґрунт, щоб порушувалися майнові права громади УПЦ.

Такі побоювання існують. За історію нашої церкви ми вже сто разів бачили ганебні випадки, коли наших вірян били, дискредитували, трьох священиків УПЦ вбили на Донбасі.

ВВС News Україна: В Кремлі заявили, що Росія готова захищати православних в Україні. Дуже схожі слова вже звучали раніше в контексті Донбасу про захист російськомовного населення України. Що ви про це думаєте?

Архієпископ Климент: Я взагалі не цікавлюсь заявами представника Кремля. Я маю коментувати ті заяви, які лунають всередині України.

ВВС News Україна: Православні України потребують захисту Росії?

Архієпископ Климент: Українська держава мала б все зробити, щоб захищати права віруючих всіх конфесій, які проживають в Україні.