Як сором допоміг людству вижити

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У підбірці найцікавіших, найважливіших і незвичайних наукових новин тижня читайте про таке:

Сором - універсальний механізм виживання

Плацебо допомагає навіть тоді, коли пацієнт знає, що це не ліки

Штучна сітківка - ключ до лікування дальтонізму

Почуття сорому настільки жахливе, що складно навіть уявити, щоб від нього була б якась користь. Однак, як стверджують канадські вчені, сором - найважливіший соціальний механізм, який зіграв величезну роль в еволюції людини.

Такий висновок дослідники зробили, дослідивши півтора десятка малих народностей з усього світу, в тому числі корінних тувинців, мешканців еквадорських Анд і аборигенів Маврикія.

Учасникам опитування пропонувалося представити 12 різних ситуацій, в яких член тієї ж групи поводився неналежно - наприклад, ухилявся від спільної праці чи крав у одноплемінників.

Спочатку людей просили оцінити за чотирибальною шкалою, наскільки погано вони стали б ставитися до такої людини (тобто наскільки менше його поважали). А потім - уже в іншої групи - запитували, наскільки соромно було б в аналогічній ситуації їм самим.

В цілому було опитано майже 1000 людей - але їхні оцінки сорому виявилися напрочуд схожі, незалежно від місця проживання. А рівень засудження недобросовісних родичів чітко співвідносився з особистим відчуттям сорому.

"Той факт, що настільки віддалені один від одного співтовариства демонструють одну і ту ж модель поведінки, вказує, що почуття сорому - це продукт природного відбору, а не культурних контактів або культурної еволюції", - роблять висновок вчені.

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І дають логічне пояснення. Наші предки жили невеликими згуртованими групами, де виживання залежало від того, наскільки ти можеш покластися на родичів. Зайва самовідданість була не самою розумною моделлю поведінки: таких членів суспільства нещадно експлуатували. Але і надмірний егоїзм був протипоказаний, тому що втрата поваги одноплемінників була прямою загрозою життю.

Таким чином, людям доводилося зважувати егоїстичні вчинки (наприклад, потайки взяти їжу або прикинутися хворим, щоб не піти на полювання) з ризиком бути спійманим.

І почуття сорому допомагало їм приймати правильне рішення, щоб не ставити під удар своє становище в суспільстві.

Плацебо допомагає навіть пацієнтам, які знають, що це ніщо

Стан хворих на рак, які отримували плацебо для полегшення наслідків терапії, поліпшувалося навіть в тому випадку, якщо пацієнту заздалегідь повідомляли, що таблетки не містять жодних лікарських препаратів. Таке дивне спостереження зробила команда медиків з університету Бостона Інституту вивчення раку.

Це не перше подібне дослідження. Якщо раніше вважалося, що ефект плацебо пояснюється виключно психологією пацієнта, впевненого, що приймає справжні ліки, то тепер лікарі все частіше зустрічаються з тим, що таблетки-плацебо допомагають і тим, кого спочатку попереджають: це не ліки.

"Відкрита плацеботерапія виявилася ефективною для пацієнтів, що мали нудоту, болі, які страждають від мігрені і запальних процесів травної системи", - констатує провідний автор роботи Ерік Жоу.

При цьому реальні ліки для полегшення стану пацієнтів часто дають побічні ефекти, які повністю відсутні при прийомі плацебо. Не кажучи вже про те, що плацеботерапія в сотні разів дешевша.

Проте, хворі, які відкрито приймали плацебо, переносили терапію краще за контрольну групу, яка не одержувала жодних додаткових таблеток.

Як це працює, вчені поки не розуміють. Одна з версій полягає в тому, що стан пацієнта поліпшується від самого факту прийому таблетки, який запускає звичний психологічний механізм: "прийняв таблетку - полегшало".

Частково ця теорія підтверджується тим, що після прийому ліків люди часто відчувають себе краще буквально протягом декількох хвилин, хоча сам препарат починає діяти значно пізніше.

Вчені виростили штучну сітківку в пробірці

У лабораторії Університету Джонса Хопкінса штучно вирощують людські очі - точніше, внутрішню оболонку ока, сітківку.

Поки що її не можна використовувати для пересадки, і вчені сподіваються вирішити іншу проблему: зрозуміти, яким чином ми розрізняємо кольори, і допомогти людям, які відчувають з цим проблеми.

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Сітківка прилягає до зорового нерва, і саме там формується зображення, яке надходить до мозку.

Давно відомо, що в нашому оці є три види колірних рецепторів, що сприймають червоний, зелений або блакитний колір. Однак, як саме відбувається їхнє формування, досі зрозуміло не до кінця. У більшості ссавців є тільки два види рецепторів.

В процесі вирощування штучної сітківки зі стовбурових клітин вчені виявили, що першими формуються "сині" колбочки - а вже за ними "зелені" і "червоні". Більш того, вдалося знайти спосіб активувати - або, навпаки, блокувати - зростання цих фоторецепторів за допомогою гормонів. А це відкриває можливість лікування дальтонізму і вікових змін сітківки.

Нині дальтонізм невиліковний, а часткову втрату зору внаслідок дегенерації сітківки намагаються лікувати ін'єкціями в око стовбурових клітин, однак ця терапія далеко не завжди дає бажаний ефект.