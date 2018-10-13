Чим англійці всіх дратують
Будь-хто, хто жив у комуналці, знає, що сусіди - це в кращому випадку головний біль. Вони можуть бути непоганими людьми (і в такому випадку вам дуже пощастило), але вони завжди щось роблять не так і діють вам на нерви своїми звичками.
Те ж саме і з сусідніми країнами. Те, що в одній країні вважається природним і не викликає питань, по іншу сторону кордону сприймається як незрозуміле дивацтво або навіть безпардонне порушення всіх правил пристойності.
Є на світі така країна - Англія.
Так, Англія - це країна, через те, що Сполучене Королівство - союз чотирьох країн: Шотландії, Уельсу, Північної Ірландії та Англії. Свого уряду у Англії немає, на відміну від інших трьох країн, але це досі нікому не заважало.
І ось в Англії задумалися - якими звичками англійці дратують своїх сусідів?
Телеканал History , щоб знайти відповідь на це питання, провів опитування в Уельсі, Шотландії, Франції, Ірландії, Німеччині і про всяк випадок - в самій Англії теж.
З'ясувалися відразу кілька цікавих речей.
Приблизно кожен третій француз якщо не ненавидить, то дуже погано ставиться до англійців. У Німеччині ж, попри все, що сталося в XX столітті, - такі почуття має лише приблизно кожен сьомий.
- Чи справді в німців немає почуття гумору?
- Що французи роблять у неділю?
- Дослідження: французи божеволіють від гамбургерів
Хуліганство і дорожній рух
Що ж конкретно дратує сусідів Англії?
Список досить довгий, при цьому французів і німців нервує приблизно одне й те саме.
І тим, і іншим не подобається лівосторонній рух в Британії. Англійці це помітили: з'їхавши на автомобілі з порома у британському Дуврі, на перших кілометрах дороги ви побачите знаки на неправильній правій стороні. На них написано, що їхати треба зліва.
В обох країнах Англія асоціюється з футбольними хуліганами. Хоча це явище майже викорінено в сучасній Англії, і в Голландії або Польщі навколо стадіонів тепер б'ються набагато частіше, ніхто не забув, що цей феномен - англійське явище.
Говорять тільки англійською
Французам і німцям не подобається, що англійці переконані: всі іноземці говорять або повинні говорити англійською. При цьому самі вони не поспішають вивчити іноземну мову.
Строго кажучи, це не упередження, а реальність. Практично в кожному куточку Європи можна побачити англійців, що заходять в кафе, магазин або ресторан і з ходу починають говорити з персоналом англійською.
Якщо їх не розуміють, англійці починають говорити голосніше, бо впевнені, що незнання англійської - річ настільки неймовірна, що їхній співрозмовник, очевидно, просто погано чує.
У Німеччині та Франції також переконані, що англійці дуже багато п'ють, а коли напиваються, починають поводитись агресивно. Наприклад, хором щось співати на вулиці і по можливості - посеред ночі.
Англійські діти, вважають французи і німці, теж надзвичайно невиховані і поводяться жахливо.
Чай і картопля фрі
У Франції та Німеччині вважають, що англійська їжа несмачна і саме з цієї причини англійці заливають будь-яку страву кетчупом і наполягають на тому, що їжа без картоплі фрі - не їжа.
Це упередження і правда має певні підстави. Однак, не все тут так погано: Лондон давно вже став однією з кулінарних столиць світу.
Улюблена їжа англійців, якщо судити за статистикою продажів - це каррі, піца і кебаби. Однак так - іноді в Англії можна знайти і те, і друге, і третє, створене разом з картоплею фрі.
І французи, і німці вважають, що англійці дуже зарозумілі, надто пишаються королівською сім'єю і постійно п'ють чай.
У тому, що стосується чаю, вони мають рацію. В Англії дійсно вважають, що чай - універсальний засіб на всі випадки життя. Наприклад, перше, що сказала акушерка моїй дружині відразу ж після того, як народився наш син: "Чи не хочете чаю?".
У Німеччині народ також вважає, що англійський гумор занадто витончений і тому незрозумілий. Ось тут англійці лише сміються, причому не надто голосно, якщо тільки вони не випили як слід, а на дворі не третя ночі.
Жителі обох країн також щиро не розуміють, чому англійці проголосували за "брекзит".
Не забудемо і не пробачимо
Коли справа доходить до найближчих сусідів англійців, все стає ще складніше.
Ірландці скаржаться: англійці вважають жителів Ірландії п'яницями і коротунами, обзивають Лепреконами попри на їхній реальний зріст. Лепрекони - це такі кремезні і сонливі чарівні чоловічки з місцевого фольклору.
Ну і, звичайно, всі пам'ятають складну і криваву історію відносин між двома країнами.
У Шотландії теж не забувають англійських завойовників, але в цілому англійців за минуле не сильно критикують.
Найбільше шотландців обурює те, що шотландські фунти стерлінгів часто відмовляються приймати в англійських магазинах, незважаючи на те, що це законна валюта у всьому Сполученому Королівстві.
Багато валлійці на питання про англійців відповіли: "Вони вбили принца Уельського".
Не хвилюйтеся, принц Чарльз живий і здоровий. Йдеться про Ллівеліна Останнього. У 1282 році він оголосив війну Англії, тому що йому набридло, що англійський король Едвард I постійно намагався завоювати його батьківщину.
Це була смертельна помилка. Через вісім місяців війну він програв, і англійці відрубали йому голову. З тих часів Уельсом правлять вони.
А щоб посипати рану сіллю, Едвард I присвоїв своєму синові і наступнику титул принца Уельського. Спадкоємці престолу носять цей титул до цього дня.
З того часу пройшло сім з гаком століть, але валлійці образи не забули дотепер.
Інтроспекція
Опитування проведене на прохання англійського коміка Ела Мюррея, який запускає цілу серію телепередач під заголовком "Чому не люблять англійців?"
На його ж прохання опитали і самих англійців. Вони відповідали на питання, що їм не подобається в самих собі.
Англійці зазвичай в собі не копаються, але тут результати опитування виявилися цікавими. Список вийшов майже таким же, як в Німеччині або Франції.
Англійці незадоволені незнанням іноземних мов, футбольними хуліганами, п'яними піснями на вулицях ночами, погано вихованими дітьми і тим, що картопля фрі супроводжує будь-яку страву.
Але є і відмінності. Англійцям не подобається, що в цій країні люди автоматично і не замислюючись шикуються в чергу, що всі постійно розмовляють про погоду і вибачаються один перед одним.
Останній пункт можна перевірити емпірично: якщо ви наступите комусь на ногу в метро, потерпілий негайно вибачиться.
Якщо, звичайно, перед вами не п'яний футбольний хуліган, разом зі своїми невихованими дітьми кричить пісню, в якій неможливо розібрати жодного слова.