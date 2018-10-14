Внучка королеви Британії показала офіційні фото з весілля

Копирайт изображения ALEX BRAMALL / PA Image caption Офіційні фото свого весілля пара доручила зробити англійському фотографу Алексу Брамеллу

Британська королівська сім'я оприлюднила офіційні фотографії з весілля принцеси Євгенії Йоркської і Джека Бруксбенка. Пара обвінчалася у каплиці Святого Георгія у Віндзорі у п'ятницю.

Євгенія - внучка королеви Єлизавети II, друга донька принца Ендрю і Сари, герцогині Йоркської.

28-річна принцеса - дев'ята в черзі на престол, після її сестри Беатріс. Повний титул Євгенії - Її Королівська Високість принцеса Євгенія Йоркська. Офіційною прізвища у неї немає, але за необхідності вона вказує його як "Йоркська".

Після весілля вона зберегла титул, але також може взяти прізвище чоловіка.

Джек Бруксбенк - бренд-менеджер компанії Casamigos, заснованої Джорджем Клуні. Він познайомився з принцесою в 2010 році, йому було 24 роки, а їй - 20 років.

За його словами, це було кохання з першого погляду.

Королівські пажі

Серед знімків, які зробив фотограф Алекс Брамелл - чорно-біла фотографія поцілунку молодят в кареті.

На знімку з пажами (нижче) зліва від пари сидять на стільцях діти герцога і герцогині Кембриджської - принц Джордж і принцеса Шарлотта. Це вже третій їхній урочистий захід. Торік вони відвідали весілля сестри герцогині Кейт Піппи Міддлтон, а в травні цього року з'явилися на весіллі свого дядька принца Гаррі, який обвінчався з Меган Маркл.

Подружкою нареченої принцеси Євгенії стала також п'ятирічна донька Роббі Вільямса та американської актриси Айди Філд - Теодора Роуз Вільямс. На фото Джек Бруксбенк поклав їй руку на плече.

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Групове фото з близькими родичами не обійшлося без бабусі і дідуся нареченої - королеви Єлизавети II і герцога Единбурзького. Королева була перлинно-блакитному пальто.

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На четвертмому фото принцеса Євгенія з чоловіком перед вечірнім прийомом на їхню честь у королеви Єлизавети II. На принцесі шовкова сукня від Зака Позена.

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Серед 850 гостей церемонії були члени королівської сім'ї та багато світових знаменитостей.