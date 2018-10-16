Фотопоради від "найкращого молодого фотографа" Британії

Копирайт изображения Josef FitzGerald-Patrick

"Я повернувся додому з коледжу, і мама сказала: "У мене є великі новини". Я просто стояв мовчки, я був шокований".

Джозеф Фіцджеральд-Патрик все ще хоче вщипнути себе після того, як його назвали "Найкращим молодим фотографом-пейзажистом 2018".

Одне з головних фото 18-річного переможця - це фотографія його друга Расса, який їде на велосипеді на заході сонця поблизу рідного міста у Корнуолі.

"Я знав, що декілька моїх зображень потрапили в "короткий список" нагороди, але я все одно не міг повірити в це", - сказав він.

Роботи Джозефа, який вчиться на фотографа, тепер опублікують у книзі разом з іншими любительськими та професійними роботами фотографів з Великої Британії.

Копирайт изображения Josef FitzGerald-Patrick Image caption Джозеф каже, що для отримання ідеального знімку потрібно вміти чекати

Джозеф розповідає, що він використовував "змішану експозицію" для досягнення ідеального результату. Мається на увазі, що він зробив "надзвичайно світле фото" і темніше, більш деталізоване друге фото, а потім змішав їх.

Він пояснює: "Я був дуже здивований, що це фото виграло конкурс. Мені завжди подобалося кататися на велосипеді, і чудово мати можливість поєднувати фотографування та їзду".

"Необхідно все детально спланувати. Необхідно перевірити прогноз, переконавшись у правильності умов".

"Я використовую мобільні додатки, аби перевірити погоду і подивитися, в який час і де буде сонячно".

Головні поради Джозефа

"Частина дня, коли ви намагаєтесь зробити фото - дуже важлива. Світло все змінить. Чи це тепле світло ввечері, або ж пряме сонячне світло вдень. Воно справді може підкреслити об'єкт, тварину чи людину, яку ви фотографуєте.

Важливо як ви кадруєте свої фотографії. Наприклад, якщо ви фотографуєте морський пейзаж, пам'ятайте, що горизонт завжди повинен бути рівним. Правило третини, уявіть, що ваш екран розділений на три частини, вам потрібно помістити свої об'єкти в ці третини, щоб зробити зображення більш привабливим для очей.

Чи фотографуєте ви на апаратуру за 1 000 доларів чи на свій смартфон - знайте своє обладнання. Знання правильних налаштувань та речей, на які воно здатне, може визначити різницю між хорошим фото та чудовим фото".

Копирайт изображения Josef FitzGerald-Patrick Image caption Джозеф каже, що життя біля скелей Лендс-Енд надає чудові можливості для фото

Джозеф не пам'ятає, скільки йому було років, коли він зробив своє перше фото - маючи батька фотографа, він каже, що у його будинку завжди було повно камер.

"Одного року на Різдво мої батьки купили мені дві книги, написані Россом Ходдіноттом про фотографії пейзажів і дикої природи, вони так розпалили мою уяву - це справді був початок", - говорить він.

Завдяки влучному оку на фото дикої природи та пейзажів, а також вмінню робити дивовижні фото вночі, Джозеф відкрив свій власний навчальний курс.

Він каже, що цього року зводив на природу близько 10 людей аби зробити фото в темряві, включаючи фото Чумацького Шляху.

Копирайт изображения Josef FitzGerald-Patrick Image caption Джозеф відкрив свій власний навчальний курс з фотографії вночі

"Мені дуже подобається вчити людей і передавати їм свої вміння. Це дуже весело виводити людей назовні й показувати їм, як це робити.

"Я бачу, як їхні обличчя загоряються, коли вони нарешті роблять те саме, ідеальне фото", - каже Джозеф.

18-річний фотограф зізнався, що витрачає всі свої кишенькові гроші та заощадження на найкращі камери та обладнання, але каже, що люди можуть робити такі знімки своїми смартфонами, які можуть конкурувати з будь-якою високоякісною камерою.

Копирайт изображения Josef FitzGerald-Patrick Image caption Час доби, коли зробили фото може мати великий вплив на результат

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.

***