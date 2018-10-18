"Співочі квіти": київський фестиваль хризантем у фото
У Києві триває Фестиваль хризантем - традиційна осіння квіткова виставка на Співочому полі. Проте цього року квіти можна не лише побачити, але й послухати.
Кожен із 10 столичних районів пропонує відвідувачам власну квіткову композицію, яку доповнює музика - від диско до класичної органної.
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Наприклад, дизайнери Святошинського району радять роздивлятися осінні квіти під звуки кантрі.
Деснянський район запрошує гостей фестивалю відпочити у стилі лаунж - і вони це запрошення охоче приймають.
Представники Шевченківського району надають перевагу важкій музиці і пропонують насолоджуватися їхньою композицією "Потужне соло" під звуки металу.
Натомість у Голосіївському районі вважають, что хризантеми найкраще "звучать" у ритмі диско.
Дизайнери Дніпровського району пропонують згадати, що ми живемо у прекрасному світі - і послухати джаз.
Відчути себе справжнім блюзменом запрошують у Солом'янському районі столиці.
А у Дарницькому районі цьогоріч танцюють аргентинське танго.
Тим часом на столичному Подолі лунає рок-н-рол...
... а на Печерську слухають The Beatles.
А всім, хто втомився від галасу і швидких ритмів, дизайнери Оболонського району пропонують відпочити під звуки класичної органної музики.
А перед тим, як піти з виставки, не упустіть шанс відчути себе співаком...
... чи музикантом.
Фестиваль хризантем на Співочому полі в Києві триватиме до 28 жовтня.