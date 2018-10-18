"Співочі квіти": київський фестиваль хризантем у фото

У Києві триває Фестиваль хризантем - традиційна осіння квіткова виставка на Співочому полі. Проте цього року квіти можна не лише побачити, але й послухати.

Кожен із 10 столичних районів пропонує відвідувачам власну квіткову композицію, яку доповнює музика - від диско до класичної органної.

Наприклад, дизайнери Святошинського району радять роздивлятися осінні квіти під звуки кантрі.

Деснянський район запрошує гостей фестивалю відпочити у стилі лаунж - і вони це запрошення охоче приймають.

Представники Шевченківського району надають перевагу важкій музиці і пропонують насолоджуватися їхньою композицією "Потужне соло" під звуки металу.

Натомість у Голосіївському районі вважають, что хризантеми найкраще "звучать" у ритмі диско.

Дизайнери Дніпровського району пропонують згадати, що ми живемо у прекрасному світі - і послухати джаз.

Відчути себе справжнім блюзменом запрошують у Солом'янському районі столиці.

А у Дарницькому районі цьогоріч танцюють аргентинське танго.

Тим часом на столичному Подолі лунає рок-н-рол...

... а на Печерську слухають The Beatles.

А всім, хто втомився від галасу і швидких ритмів, дизайнери Оболонського району пропонують відпочити під звуки класичної органної музики.

А перед тим, як піти з виставки, не упустіть шанс відчути себе співаком...

... чи музикантом.

Фестиваль хризантем на Співочому полі в Києві триватиме до 28 жовтня.