Прихожан РПЦ обмежили у відвідуванні Афону, на який вони могли витратити $200 млн

Копирайт изображения Igor Alekseev/TASS Image caption Росіяни активно фінансували відновлення афонських монастирів, проте тепер їм радять підтримувати російські

Російські бізнесмени могли витратити на реставрацію і утримання афонських монастирів більш ніж 200 мільйонів доларів, кажуть співрозмовники Російської служби BBC. Після розірвання офіційних відносин з Константинопольським патріархатом вони все ще можуть здійснювати паломництво на Афон, проте не матимуть змоги причащатися і сповідатися.

Після розірвання відносин РПЦ з Вселенським патріархатом Константинополя миряни отримали нові рекомендації з боку московської патріархії.

РПЦ офіційно попередила власних прихожан про обмеження під час відвідування святої гори Афон, що знаходиться в юрисдикції Константинополя.

Афон - популярний напрямок духовного туризму серед багатьох російських високопосадовців. Двічі на Афон їздив Володимир Путін, серед відомих "афонітів" - екс-губернатор Санкт-Петербурга Георгій Полтавченко, а також брати Ротенберги, прокурор Юрій Чайка і багато інших російських бізнесменів і чиновників.

Для багатьох з них Афон - не лише центр духовної сили і місце для корисних знайомств, а й об'єкт серйозних фінансових вливань.

З середини 2000-х років сукупний об'єм пожертв росіян афонським монастирям склав понад 200 мільйонів доларів, каже джерело, близьке до керівництва патріархії. Цю цифру також підтвердили православний підприємець і співрозмовник BBC у Держдумі РФ.

Про пожертви також знає голова відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ митрополит Іларіон.

200 мільйонів на Афон

Загалом на Афоні діють 20 монастирів, 17 з них населені в основному грецькою братією.

Один з них - монастир святого Пантелеймона - традиційно вважається "російським", хоча в ньому проживають монахи як з Росії, так і з України. Братія ще двох монастирів - Зографа і Хіландара - в основному складається з болгар і сербів.

Найбільші пожертви отримував якраз монастир святого Пантелеймона. Спеціальний фонд для збору коштів на Афон, у 2011 році створений Дмитром Мєдвєдєвим, мав назву саме цього монастиря. Патріархія стверджувала, що фонд зібрав понад 30 мільйонів доларів.

До збору коштів також залучили бюджетні організації - видання "Фонтанка" писало, що у 2014 році комунальні підприємства Санкт-Петербурга перерахували на цей проект близько 260 тисяч доларів.

Проте росіяни робили пожертви не лише на користь монастиря святого Пантелеймона. Іноді фінансування мало відверто політичний характер.

До 2016 року частина російських вірян вважала монастир святого Пантелеймона "українським": його настоятель, ігумен Ієремія, і більша частина монахів були вихідцями саме з України.

Деякі російські благодійники не бажали підтримувати український монастир і віддавали перевагу грецьким.

Про те, що стосунки між російськими і українськими паломниками були напруженими, BBC розповіли два "афоніти", тобто постійні відвідувачі Святої гори.

Копирайт изображения Alexey Druzhinin/TASS Image caption Володимир Путін двічі відвідував Афон

У 2016 році, після смерті Ієремії, місце ігумена "російського" монастиря святого Пантелеймона зайняв росіянин Євлогій (Михаїл Іванов). Результат - українців у керівництві монастиря поступово змінили росіяни, кількість монахів-росіян зросла до 50% від загального числа братії.

Після цього ставлення російських паломників і благодійників до монастиря святого Пантелеймона змінилося.

Проте росіяни жертвували кошти не лише на нього. Так, Російська афонська спільнота, яку очолював екс-губернатор Санкт-Петербурга Георгій Полтавченко, у 2006-2010 роках уклала з 30 монастирями Афону угоди про надання благодійної допомоги.

Російська афонська спільнота не приховувала своєї діяльності: інформація про фінансування монастирів міститься у офіційному звіті організації за 2005-2010 роки.

Російським коштом ремонтувалися не лише монастирі, а й місцеві дороги, прокладалися необхідні комунікації.

Російська афонська спільнота придбала вантажівку для грецького монастиря святого Павла і профінансувала відновлення згорілого даху грецького Кутлумуша.

Серед найвідоміших благодійників Афону - основний власник "Фосагро" Андрій Гур'єв, підприємець Аркадій Ротенберг, екс-голова РЖД Володимир Якунін, російсько-грецький бізнесмен Іван Саввіді.

Не всі з них офіційно називали суми своїх пожертв. Проте загальний об'єм їхніх інвестицій в Афон співрозмовники BBC оцінюють у понад 200 мільйонів доларів.

Попри це тепер паломництво на Афон буде супроводжуватися обмеженнями.

Без причастя і сповіді

У першу чергу релігійний розкол зачепить російських священиків, які раніше часто їздили на Афон. Відтепер їм буде заборонено служити у храмах Святої гори, каже голова відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ митрополит Іларіон.

Проте російські священики й без того утримувалися від служби на Афоні з літа 2018 року - після початку конфлікту між РПЦ і Вселенським патріархатом, кажуть співрозмовники BBC.

Це пов'язано з тим, що під час богослужіння на Афоні обов'язково має згадуватись ім'я Константинопольського патріарха Варфоломія.

Але священики РПЦ й досі можуть відвідувати Афон у якості звичайних паломників. Радикальної заборони немає і для мирян: православні росіяни можуть приїздити на Святу гору і відвідувати богослужіння.

Єдине обмеження - в афонських храмах більше не можна буде сповідатися і причащатися.

Копирайт изображения Alexandr Shalgin/TASS Image caption На Афон також їздив колишній голова Дердждуми РФ Сергій Наришкін

Більшість "афонітів", з якими говорила BBC, не мають наміру відмовлятися від звичного паломництва на Святу гору.

"Якщо і буду їздити, то рідше. Як турист я можу їздити і в інші місця, для мене важливо причащатися", - каже російський чиновник, який регулярно відвідує Афон.

"Свята гора Афон - уділ Пресвятої Богородиці. Усе за її волею. Допустить - поїду обов'язково", - каже екс-губернатор Санкт-Петербурга Георгій Полтавченко.

А от його соратник по Російській афонській спільноті Василь Кічеджі вирішив відмовитися від паломництва.

"Я - чадо Російської православної церкви, і я підкоряюся рекомендаціям не відвідувати Афон", - каже він у розмові з BBC.

Афонська опозиція

У РПЦ вважають, що не всі афонські монахи однаково лояльні Константинополю.

На Афоні дійсно є опозиційне ставлення до вселенського патріарха, кажуть співрозмовники BBC. Так, на початку 1970-х років грецький монастир Есфігмен відмовилася згадувати керівника Константинопольської церкви під час богослужінь і вірний цьому рішенню до цього часу.

У священному Кіноті - вищому органі управлінні Афоном - більшість місць традиційно закріплена за грецькими монастирями. Проте афонські старці ще скажуть своє слово, каже джерело BBC.

"Історія показує, що коли Афон чимось занепокоєний, монахи знаходять спосіб донести це до Константинопольського патріарха", - дипломатично зауважує голова відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ митрополит Іларіон.

Що ж до російських благодійників, які так полюбили Афон, то їм Іларіон радить переключити увагу на російські монастирі.

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