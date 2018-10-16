Розрив Москви з Константинополем: як це вплине на українців

Копирайт изображения UNIAN Image caption Рішення РПЦ може обмежити можливості прихожан УПЦ МП

Релігійні експерти у розмові з ВВС News Україна розповіли, як вплине на життя православних українців розрив церковного спілкування між Російською православною церквою та Вселенським патріархатом.

15 жовтня Синод РПЦ вирішив повністю розірвати євхаристійне (церковне) спілкування з Вселенським патріархатом.

Так у російській церкві відреагували на рішення Константинополя про автокефалію для української православної церкви.

Розрив означає, що віряни РПЦ, до якої належить і УПЦ Московського патріархату, не зможуть причащатися в храмах Константинопольського патріархату, а священики та ієрархи не зможуть здійснювати спільних богослужінь.

Для простих вірян це може вилитись у проблеми з відвідуванням православних храмів у підпорядкуванні Вселенського патріархату по всьому світу.

Прецедент Естонії

Щоб краще зрозуміти, що означає розрив церковного спілкування, експерти радять згадати такий же конфлікт між Москвою та Константинополем у 1996 році через естонську церкву.

Загалом суть конфлікту полягала в тому, що після розпаду СРСР в Естонію повернулася з вигнання Естонська апостольська православна церква (ЕАПЦ).

Цьому всіляко противилась місцева православна церква, яка підпорядковувалась РПЦ.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Собор Олександра Невського побудували в Таллінні як символ присутності православної російської імперії

У 1996 році Константинопольський патріарх Варфоломій прийняв під свою канонічну юрисдикцію ЕАПЦ, а синод Російської православної церкви у відповідь на кілька місяців припинив церковне спілкування.

Згодом церкви домовились про компроміс: у Естонії паралельно існують дві канонічні церкви у підпорядкуванні Москви та Константинополя.

"Нинішня криза фактично ідентична конфлікту між Москвою та Константинополем через Естонію", - розповідає ВВС News Україна архімандрит Кирило Говорун.

Пан Говорун свого часу був голово відділу зовнішніх церковних зв'язків УПЦ МП, а також деякий час працював у структурах РПЦ. Зараз же є професором університету Лойола-Мерімаунт у США.

Він сподівається, що і цього разу церковний розрив не протриває довго.

Як вплине на людей

З естонського досвіду пан Говорун згадує і найбільшу духовну проблему від розриву, з якою стикаються прості віряни.

Представники РПЦ вже заявили, що через розрив спілкування радять туристам не відвідувати храми, підпорядковані Константинополю. За відмову слідувати такій забороні для духовенства передбачені покарання, а для мирян - покаяння на сповіді "в непослуху Церкві".

Кирило Говорун згадує 1996 рік й те, як він сам стикнувся з проблемою відвідування храму Константинопольського патріархату, адже після рішення про розрив між церквами формально не міг здійснювати таїнства у їхніх храмах.

"Якраз жив у Греції і був студентом, який належав до УПЦ МП, ми тоді відчули проблему на собі", - згадує пан Говорун.

Копирайт изображения Getty Images Image caption РПЦ розірвала церковне спілкування з Вселенським патріархатом

Хоча студенти, які вивчали богослов'я, знайшли вихід й вирішили, що для них немає перепон молитись і спілкуватись з "братами по вірі" у храмах Константинопольського патріархату.

З такою ж проблемою, як він прогнозує, зіткнуться багато українських та й російських туристів, які є вірянами РПЦ та УПЦ МП, і волітимуть не порушувати настанов своєї церкви.

"В Туреччині, якщо люди захочуть піти у храм, то це буде церква Константинопольського патріархату. Фактично, РПЦ позбавила цих людей можливості відвідувати храми за кордоном", - вважає пан Говорун.

Схожа ситуація може бути й з українськими вірянами УПЦ МП в інших країнах, зокрема Італії, де в багатьох містах є православні храми тільки Константинопольського патріархату.

Окрема історія - українські та російські паломники, які звикли їздити на святу гору Афон. Там існує окрема монашеська республіка з 20 православними монастирями.

Вона є одним з улюблених місць багатьох українських та російських політиків.

Копирайт изображения ВВС Image caption 11 жовтня Синод Вселенського патріархату зробив крок для створення помісної православної церкви в Україні

Але проблема в тому, як вказує Кирило Говорун, що вони підпорядковуються саме Константинопольському патріархату, хоч у деяких з них говорять російською.

"Багато паломників опиняться перед серйозною дилемою. Ці люди мають для себе або визнавати рішення, яке ухвалили у Мінську, чи все ж таки залишатись у спілкуванні з Вселенським православ'ям, у тому числі перебуваючи на Афоні", - вказує Кирило Говорун.

У цій ситуації може втратити і Константинопольський патріархат, адже заможні паломники приносили на Афон значні прибутки.

Може постраждати ціла сфера православних турів у різноманітні країни світу, де головними принадами для вірян РПЦ є підпорядковані Вселенській патріархії храми.

Проблема вибору

Але, як кажуть експерти, не менш гостро проблема вибору стоятиме перед вірянами, священиками та ієрархами УПЦ МП в самій Україні.

"Рішення РПЦ щодо розриву поставило священиків, ієрархів та вірян перед складним вибором", - вважає пан Говорун.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів На всі запитання про Томос для УПЦ вони у відповідь мурчать.

Втім, вважає він, зараз кожен сам може зробити вибір, згідно з "власного розуміння православного вчення про церкву".

Загалом же Кирило Говорун прогнозує, що розрив РПЦ з Константинополем пришвидшить процес консолідації українських православних у майбутній помісній церкві й стимулюватиме переходити до неї з УПЦ МП.

Схожий прогноз дає й отець Георгій Коваленко, який є ректором "Відкритого православного університету".

Георгій Коваленко був одним із речників покійного предстоятеля УПЦ МП Володимира.

Зараз він належить до УПЦ, але каже, що не хоче пов'язувати себе з Московським патріархатом.

"Ще до синоду РПЦ була сформована позиція частини духовенства УПЦ МП і вірян - ми не будемо розривати євхаристичних відносин з Вселенським православ'ям", - розповів Георгій Коваленко.

Він вважає, що рішення РПЦ про розрив спілкування не залишає вибору людям, які хочуть зберегти єдність з усіма.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Кореспондент ВВС News Ukrainian Віталій Червоненко детально пояснює суть питання.

"Після розриву спілкування декому в Україні доведеться робити вибір ще до собору, на якому створять помісну церкву", - каже пан Коваленко.

Мова йде про собор зі створення помісної православної церкви в Україні, на якому мають обрати предстоятеля нової церкви.

Після цього Вселенський патріархат має схвалити Томос про автокефалію і надати його новоствореній православній помісній церкві в Україні.

Загальний розкол?

Російські церковні діячі останніми тижнями багато говорять про великий розкол у світовому православ'ї, проте опитані експерти сумніваються у цьому.

У розмові з ВВС News Україна архімандрит Кирило Говорун припустив, що Вселенський патріархат не буде відповідати РПЦ "симетрично".

Тобто припинення церковного спілкування з боку Константинополя не буде.

"Інші помісні церкви навряд чи долучаться до рішення Москви та не будуть розривати стосунки з Вселенським патріархом. Так само, як ніхто не розриватиме стосунки з Москвою", - спрогнозував Кирило Говорун.

У світі є 14 визнаних помісних православних церков й експерти сумніваються, що якась із них долучиться до церковного розриву.

Інше питання - чи визнають вони у майбутньому нову українську церкву.

"Від помісних церков можна чекати різних заяв, проте думаю, що жодна з них не буде розривати євхаристійне спілкування з Константинополем чи Москвою", - вважає Георгій Коваленко.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Патріарх Варфоломій має намір створити помісну православну церкву в Україні

Кирило Говорун прогнозує, що у православному світі встановиться своєрідний статус-кво: всі помісні церкви будуть спілкуватись і з Москвою, і з Константинополем.

Він наводить приклад нинішнього конфлікту між двома древніми патріархатами - Антіохійським (Сирія) та Єрусалимським.

Вони взаємно розірвали євхаристійне спілкування через суперечку про православну громаду в столиці Катару.

"Але це не заважає іншим помісним церквам спілкуватись і з Єрусалимом, і з Антіохією", - вважає Кирило Говорун.

У церковних колах давно розповідають, що Антіохійський патріархат може займати досить лояльну до РПЦ позицію.

Але експерти все ж припускають, що розривати стосунки з Константинополем не наважаться навіть там.