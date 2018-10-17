Вчені створили нові самозмащувальні презервативи

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Вчені кажуть, що знайшли спосіб зробити латексні презервативи, які самі стають слизькими при контакті.

Такий ефект досягається завдяки спеціальному покриттю, міцності якого вистачить на увесь статевий акт, зазначає команда розробників, яку підтримує Фонд Білла та Мелінди Гейтс.

Вони сподіваються, що така особливість зробить презервативи більш привабливими для користувачів. Завдяки цьому вони допоможуть запобігти хворобам, які передаються статевим шляхом, а також небажаній вагітності.

Без достатньої кількості змащення, секс може бути болісним, і презервативи можуть розірватися.

При правильному застосуванні презервативи є дуже ефективним контрацептивом, але вони не всім подобаються.

Часто презервативи вже в упаковці змащені лубрикантом, аби зробити їх простішим у використанні, але цього іноді може бути недостатньо для комфорту.

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Люди можуть додавати лубрикант, але це перериває секс.

Дослідники кажуть, що новий презерватив, який стає слизьким, коли вступає в контакт з тілесною рідиною, повинен допомогти розв'язати цю проблему.

Презерватив може витримати статевий акт, що включає принаймні 1 000 рухів, не втрачаючи слизькості, повідомляє журнал Royal Society Open Science.

За словами дослідників, секс зазвичай триває вдвічі менше, але інколи й довше.

Під час тестування на порівняння, звичайні презервативи, вкриті лубрикантом на водній основі, були спочатку слизькі, але стали менш слизькими після приблизно 600 рухів.

Групі волонтерів також запропонували доторкнутися й оцінити обидва види презервативів на слизькість.

Більшість з 33 чоловіків і жінок оцінили самозмащувальний презерватив вище.

Дослідник, професор Марк Грінстафф з університету Бостона зазначив: "На дотик він трохи липкий, коли сухий, проте, коли він контактує з водою або іншими рідинами, то стає справді слизьким. Для активації цієї особливості необхідно лише трохи рідини".

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Дослідники кажуть, що потрібно провести більше тестів для порівняння того, наскільки самозмащувальний презерватив краще інших марок презервативів в реальних умовах.

Клінічні випробування з парами можуть початися на початку наступного року, вважає професор Грінстафф.

Комерційна компанія, пов'язана з університетом планує розробити продукт для комерційного ринку за умови схвалення регуляторами.

Зручність

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Доктор Нікола Ірвін з Королівського університету в Белфасті є фахівцем в галузі медичних матеріалів та технологій. Вона сказала, що аналогічні "гідрофільні" покриття використовують в катетерах сечі для підвищення комфорту.

"Ці катетери зі спеціальним покриттям загалом краще сприймаються користувачами, ніж альтернативні без такого покриття і змащені лубрикантом. Таке ставлення користувачів обумовлено зниженням рівня дискомфорту при введенні, а також легкістю використання та зручністю готових до використання катетерів з гідрофільним покриттям".

"Можна очікувати, що нові презервативи з гідрофільним покриттям матимуть подібні переваги, але нам потрібні додаткові дослідження".

Тим часом дослідники з Університету Вуллонгонга, Австралія, працюють над створенням самозмащувального презерватива, зробленого з міцних гідрогелів, а не латексу або гуми, завдяки чому на дотик він має відчуватися як справжня шкіра.

Розповсюджені помилки при використанні презервативів

Продукти на основі олій, включаючи деякі ручні креми, можуть пошкодити латексні презервативи, тому важливо їх уникати. Замість цього використовуйте лубриканти на водній основі або з силікону

Ніколи не використовуйте презерватив повторно

Будьте обережні при зберіганні презервативів, оскільки їх легко пошкодити, особливо якщо їх зберігають у гаманці, кишені або сумочці

Перевірте термін придатності

Коли ви надягаєте презерватив, важливо здавити наконечник, щоб позбутися повітря. Якщо ви цього не зробите, презерватив, швидше за все, розірветься.

Беккі Бербідж з благодійної організації FPA, яка опікується питаннями сексуального здоров'я, каже: "Ми вітаємо інновації, які заохочуватимуть використовувати презервативи. Презервативи - це єдиний метод контрацепції, який також захищає від хвороб, які передаються статевим шляхом, тому важливо, щоб люди почувалися впевнено та комфортно, використовуючи їх".

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"Лубриканти можуть зробити секс більш комфортним і приємним, тому ми закликаємо людей випробувати різні лубриканти на водній основі, а також різні розміри, форми та текстури презервативів, аби з'ясувати, що їх влаштовує, і збільшує їхню сексуальну насолоду".

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