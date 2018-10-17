Довга прогулянка: нові подробиці історії собак та людей

Копирайт изображения Getty Images Image caption Собак вигулюють уже давно

Собаки були учасниками найважливішого моменту в історії людства - коли наші предки почали пробувати себе у сільському господарстві.

Коли перші фермери покинули Близький Схід, вони гнали з собою худобу: овець та кіз. Собаки вже тоді слідували за ними, вважають вчені.

ДНК дає відповіді на деякі питання щодо історії того, як вовки стали собаками усіх форм і розмірів, які ми знаємо сьогодні.

Сільське господарство зародилося на території, яку називають Родючим півмісяцем на Близькому Сході.

До цієї території входять частини сучасного Іраку, Сирії, Лівану, Йорданії, Ізраїлю та Єгипту.

Люди, які жили як мисливці-збирачі, осіли та почали вирощувати дикі сорти таких культур, як пшениця, ячмінь, горох і сочевиця.

Вони також приручили тварин з диких овець, корів та свиней.

Близько 9 000 років тому ці люди переселилися в Європу та Азію, беручи з собою своїх тварин та сільськогосподарські ноу-хау.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Бордер-колі та чеський вольфхунд

Нове дослідження показує, що їхні собаки також вирушили в цю подорож.

Докази походять з ДНК, яку вилучили з решток собак, знайдених на археологічних об'єктах по всій Європі та Азії.

"Наше дослідження показує, що історія собак та людей переплетена - собаки пішли за людьми під час цієї міграції через усю Європу", - сказала доктор Моргейн Оллів'єр з університету Ренн у Франції.

"Ми показуємо в цьому дослідженні, що собаки та люди вже тоді були пов'язані".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вовки в норвезькому лісі взимку

Дорога від вовків до собак

Історія того, як собаки виникли від приручених вовків, є складною

Собаки еволюціонували від вовків приблизно 20 000-40 000 років тому, коли їх приручили мисливці-збирачі

Можливо, люди приручили вовків з двох різних популяцій, які жили на відстані у тисячі миль

Тривалий процес одомашнення почав змінювати поведінку і гени вовків, і вони згодом перетворилися на собак, яких ми знаємо сьогодні.

Коли собаки прибули до Європи, вони почали змішуватись з собаками, які вже були там, змінюючи генофонд.

Століття собачої селекції ще більше змішували гени собак. Сучасні собаки всіх форм і розмірів дуже відрізняються від тих ранніх собак, які супроводжували своїх власників під час переселень.

Дослідження опубліковано в журналі Biology Letters.

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