Довга прогулянка: нові подробиці історії собак та людей
Собаки були учасниками найважливішого моменту в історії людства - коли наші предки почали пробувати себе у сільському господарстві.
Коли перші фермери покинули Близький Схід, вони гнали з собою худобу: овець та кіз. Собаки вже тоді слідували за ними, вважають вчені.
ДНК дає відповіді на деякі питання щодо історії того, як вовки стали собаками усіх форм і розмірів, які ми знаємо сьогодні.
Сільське господарство зародилося на території, яку називають Родючим півмісяцем на Близькому Сході.
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До цієї території входять частини сучасного Іраку, Сирії, Лівану, Йорданії, Ізраїлю та Єгипту.
Люди, які жили як мисливці-збирачі, осіли та почали вирощувати дикі сорти таких культур, як пшениця, ячмінь, горох і сочевиця.
Вони також приручили тварин з диких овець, корів та свиней.
Близько 9 000 років тому ці люди переселилися в Європу та Азію, беручи з собою своїх тварин та сільськогосподарські ноу-хау.
Нове дослідження показує, що їхні собаки також вирушили в цю подорож.
Докази походять з ДНК, яку вилучили з решток собак, знайдених на археологічних об'єктах по всій Європі та Азії.
"Наше дослідження показує, що історія собак та людей переплетена - собаки пішли за людьми під час цієї міграції через усю Європу", - сказала доктор Моргейн Оллів'єр з університету Ренн у Франції.
"Ми показуємо в цьому дослідженні, що собаки та люди вже тоді були пов'язані".
Дорога від вовків до собак
- Історія того, як собаки виникли від приручених вовків, є складною
- Собаки еволюціонували від вовків приблизно 20 000-40 000 років тому, коли їх приручили мисливці-збирачі
- Можливо, люди приручили вовків з двох різних популяцій, які жили на відстані у тисячі миль
- Тривалий процес одомашнення почав змінювати поведінку і гени вовків, і вони згодом перетворилися на собак, яких ми знаємо сьогодні.
Коли собаки прибули до Європи, вони почали змішуватись з собаками, які вже були там, змінюючи генофонд.
Століття собачої селекції ще більше змішували гени собак. Сучасні собаки всіх форм і розмірів дуже відрізняються від тих ранніх собак, які супроводжували своїх власників під час переселень.
Дослідження опубліковано в журналі Biology Letters.
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