Мавпи над сваркою: у Британії обрали кращі фото дикої природи

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Два рінопітеки всілися на камінь і уважно вглядаються у далечінь. Що вони бачать? Про що думають?

Виявляється, вони спостерігають за сваркою, що розв'язалася між іншими мавпами.

Цей знімок визнали кращою фотографією конкурсу Wildlife Photographer of the Year 2018.

Переможця оголосили під час урочистої церемонії нагородження, яка пройшла в лондонському Музеї природознавства.

Автор фотографії, нідерландський фотограф Марсель Ван Устен, зробив її під час поїздки до Китаю.

Він стежив за зграєю мавп протягом кількох днів, аби зрозуміти їхні звички і навчитися передбачати поведінку тварин.

Метою Ван Устена було "впіймати" розкішну шерсть рінопітека і блакитний відтінок його обличчя на одному знімку.

Наполегливість фотографа дала свої плоди.

Цей знімок не такий ефектний і вражаючий, якими часто бувають найкращі фотографії конкурсу Wildlife Photographer of the Year. Проте у ньому є щось інше, що привертає увагу, каже член журі Роз Кідман Кокс.

"Разом з тим, як ми проглядали все більше й більше робіт, ми постійно поверталися до цієї, - додає Кокс. - Це майже студійне фото. Думаю, ключову роль тут грають кольори та освітлення".

"Мавпи, як правило, ховаються на деревах, проте якимось чином Марселю вдалося спіймати їх на землі".

"Безтурботний леопард", Скай Мекер

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Переможцем конкурсу у категорії для фотографів-початківців став Скай Мекер з Південної Африки. Йому вдалося зробити знімок сонливого леопарда у заповіднику в Ботсвані.

Саме цей леопард добре відомий знавцям місцевої фауни. Його звуть Матойя, що в перекладі означає "Той, що ходить, кульгаючи". Ще в ранньому віці Матойя пошкодив одну з кінцівок.

Леопардові вдалося вижити, проте боротьба за життя була непростою. На відміну від інших великих кішок, він не міг затягти здобич на дерево і змушений був їсти її прямо на землі - тим самим він ставав мішенню для гієн.

"Ми чекали кілька годин, поки змогли зробити це фото. Я хотів, аби Матойя розплющив очі, і нарешті все так і сталося - протягом кількох хвилин він дивився прямо на нас", - каже Скай Мекер, якому наразі лише 16 років.

А ось деякі інші призери конкурсу Wildlife Photographer of the Year:

"Сови у трубі", Аршдіп Сінгх

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Категорія для авторів до 10 років. Цей знімок був знятий ще одним юним фотографом, Аршдіпом Сінгхом. Перемогу у номінації йому принесло фото, зроблене неподалік від індійського міста Капуртхала.

"Я побачив сов, що залетіли у трубу і сказав про це своєму татові. Він відповів, що цього не може бути, проте зрештою все ж зупинив машину. Ми чекали 20 чи 30 хвилин - поки вони знову не вийшли назовні. Тоді я й зробив це фото", - згадує Сінгх.

"Тюленяче ліжко", Крістобаль Серрано

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Категорія "Тварини в природному середовищі". Цей знімок Крістобаль Серрано зробив під час поїздки на Антарктичний півострів. Тюлені мають тісний зв'язок із кригою, оскільки саме вона дає їм притулок і їжу.

"Оси", Джорджина Стейлер

Копирайт изображения Georgina Steytler / WPY

Категорія "Поведінка: Безхребетні". Джорджина Стейлер сфотографувала двох ос у заповіднику на заході Австралії. "Я просто опустила погляд вниз і почала знімати їх - фото за фото. Спіймати одразу двох в одному кадрі - це було неймовірно".

"Звісно, це удача, але вам треба опинитися у потрібному місці в потрібний час", - каже Стейлер.

"Нічний політ", Майкл Патрік О'Ніл

Копирайт изображения Michael Patrick O'Neill / WPY

Категорія "Підводна фотографія". Сфотографувати цю летючу рибу американському фотографу Майклу Патріку О'Нілу вдалося під час подорожі до Флориди.

Вдень ці риби дуже боязливі, проте вночі підібратися до них значно простіше. Майкл перебрав кілька можливих конфігурацій експозиції, поки не зміг знайти ідеальні налаштування світла.

"Сумний клоун", Джоан де ла Малья

Копирайт изображения Joan de la Malla / WPY

Категорія "Фотожурналістика". Автор цієї шокуючої фотографії вуличної мавпи - Джоан де ла Малья. Знімок зроблений на території Індонезії. На фото зображена макака, яку власник змушує носити маску клоуна. "Це боляче, і тому макака намагається зняти з себе маску", - пояснює де ла Малья.

"Мати-захисниця", Хав'єр Азнар Гонсалез де Руеда

Копирайт изображения Javier Aznar González de Rueda / WPY

Категорія "Портфоліо". На фото, знятому в еквадорському заповіднику, можна побачити матір, що захищає своїх дитинчат. Це горбатки - сімейство комах, що найбільш поширені у Південній Америці. У світі налічується близько 3 200 видів горбаток.

"Критозябрець", Девід Герасимчук

Копирайт изображения David Herasimtschuk / WPY

Категорія "Поведінка: амфібії та рептилії". Критозябрець аллегамський атакує неродію - неотруйну змію, що також відома як "американський вуж". За словами автора фото, змії зрештою вдалося вирватися і втекти. Знімок був зроблений на дні річки Телліко у штаті Теннессі, США.

"Помах вітру", Орландо Фернандез Міранда

Копирайт изображения Orlando Fernandez Miranda / WPY

Категорія "Навколишнє середовище". Так званий Берег скелетів - це ділянка узбережжя Намібії, де пісок пустелі зустрічається з хвилями Атлантичного океану.

Wildlife Photographer of the Year - один з найпрестижніших конкурсів у жанрі фотографій дикої природи.

Він проводиться з 1964 року, останнім часом - за підтримки лондонського Музею природознавства.

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