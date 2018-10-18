Хотіли б отримати Букерівську премію? Ось поради, як писати краще

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Письмо. Ймовірно, ви займаєтеся цим мало не щодня, проте чи хотіли б ви, аби ваша проза виділялася серед інших текстів?

Звісно, немає жодної гарантії, що ви отримаєте Букерівську премію, чи станете наступною Емілі Бронте, але якщо ви хочете покращити свої письменницькі навички, вам варто вчитися у професіоналів.

Роберт Лейн Грін, мовний експерт і колишній колумніст видання The Economist, склав список з семи порад, які допоможуть вам писати краще.

1. Сильний початок

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Забудьте про суть ваших аргументів і про зміст історії, яку ви збираєтеся розповісти, - починайте з яскравої деталі, яка передасть читачеві потрібний настрій.

"Колись, через багато років, полковник Ауреліано Буендіа, стоячи біля стіни перед загоном, що мав розстріляти його…" - саме так починається роман Габріеля Гарсія Маркеса "Сто років самотності".

Хто ця людина, що стоїть перед загоном, і чому вона там опинилася? Важко вигадати сильніший початок історії.

2. Речення мають бути короткими

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Ні, це не зробить ваш текст примітивнішим. І повірте: це не так вже й просто, але надзвичайно важливо.

Тут річ не в авторському стилі, а в біології і в тому, як працює людська пам'ять.

Аби осилити довге складнопідрядне речення, читачеві доведеться слідкувати за граматикою, змістом і постійно пам'ятати, з чого ж усе починалося.

Це непросто, і саме тому варто писати так, аби прочитання ваших речень не перетворювалося для читачів на важку роботу.

3. Довжину речень варто змінювати

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Ви точно чули, що у всьому варто знати міру.

Короткі речення дійсно мають бути основою вашого тексту, проте якщо ви обмежите себе лише ними, ваша проза ризикує перетвориться на стакато.

Навряд чи ви хочете, аби ваша історія звучала як безперервне "ра-та-та".

4. Підбирайте слова

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Часто це можуть бути речі, які ви можете побачити, почути або скуштувати на смак.

Завдяки їм читач отримує змогу відтворити потрібну картинку у власній уяві.

5. Уникайте абстракцій

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Мова про мертві слова на кшталт "захід", "феномен" чи "рівень".

Спробуйте описати, як звучить феномен? Або який рівень на смак?

Академічний, бюрократичний та інші "дерев'яні" стилі письма переповнені подібними словами.

6. Перечитуйте свій текст вголос

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Варто не лише переписувати і редагувати власний текст, а й перечитувати його вголос.

Як тільки ви це зробите, ви помітите немало невдалих фраз, які пропустили з тих чи інших причин.

Запам'ятайте: якщо фразу важко вимовити, її так само важко прочитати.

Також під час читання вголос ви відчуєте, у яких частинах тексту не все добре з ритмом.

7. Сильний фінал

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Прибережіть свої улюблені фрази наостанок. Саме останні слова - найважливіші.

Вчіться цьому не в нас, а у французької письменниці Ірен Неміровскі, яка найбільш відома своїм романом "Французька сюїта".

"Солдати затягнули пісню, протяжну, невеселу, і з нею розчинилися у темряві - замість німецького полку на дорозі лишилася лиш хмара пилу".

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