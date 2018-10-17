8 порад для тих, хто постійно губиться
Є проблеми з тим, аби дістатися з точки A в точку Б?
Часто повторюєте фразу "Я не загубився, просто трохи дезорієнтований"?
Якщо так, наступні поради від нейропсихолога Кетрін Лавдей мають допомогти.
1. Плануйте маршрут
Якщо маєте доступ до Google Streetview або фотографій, уявіть, ніби ви прогулюєтесь по потрібному маршруту, візуалізуйте подорож.
Звертайте увагу на кожен поворот, незвичайні об'єкти - будь-що, що виникне у вашій пам'яті згодом - коли ви будете знаходитися на цьому місці вже по-справжньому.
2. Розслабтесь
Спробуйте розслабитись - переживання лише посилюють навантаження і зменшують вашу здатність до того, аби знайти потрібну дорогу.
Ретельне планування, проведене напередодні подорожі, має послабити відчуття тривоги.
3. Зосередьтесь
Розмови по телефону, SMS-листування або навіть думки на сторонні теми можуть погано відобразитися на вашому відчутті правильного напрямку.
Спробуйте зосередити всю увагу на конкретному завданні, фокусуйтесь на тому, що бачите навколо.
4. Шукайте знакові місця
Намагайтеся помічати пам'ятні місця, що відрізняються від усього навколо.
Якщо ви в місті, це може бути найвища будівля.
Після кожного повороту перевіряйте, як змінилося ваше положення відносно неї.
5. Не забувайте озиратися
Часто люди фокусуються лише на тому, що бачать попереду. Однак ті, хто не забуває озиратися назад, орієнтуються у просторі набагато краще.
Така звичка також допоможе вам, коли ви будете шукати зворотню дорогу.
6. Закріплюйте за локаціями спогади
Це так само може бути корисним під час повернення назад тією ж дорогою.
Згадка про розмову, яку ви мали, або пісню, яку ви слухали, коли вперше опинилися в тому чи іншому місці, може стати у нагоді.
7. Робіть фотографії
Якщо ви знаєте, що в майбутньому можете повторити свою подорож, то робіть знімки на різних етапах поїздки.
Дослідження показують що фотографії допомагають згадати деталі подорожі краще, аніж відео.
8. Подумки повторіть свою подорож
Після подорожі візуалізуйте усе, що ви зробили. Повторіть її подумки.
Усе це допоможе навчити ваш мозок краще працювати зі спогадами.
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