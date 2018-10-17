Слідчі назвали підозрюваного у нападі в Керчі. Хто він?

Копирайт изображения Getty Images

Російські слідчі встановили особу підозрюваного у стрілянині в будівлі коледжу в Керчі. Вони повідомили, що це 18-річний студент четвертого курсу цього навчального закладу Владислав Росляков.

Національний антитерористичний комітет (НАК) Росії заявив, що у коледжі спрацював вибуховий пристрій. Крім цього, хлопець розстрілював людей, які перебували у приміщенні, з вогнепальної зброї.

Після цього він наклав на себе руки.

В його квартирі вже проводять обшуки.

За останніми даними, 19 людей загинули, ще понад 50 постраждали.

"Наклав на себе руки"

За даними Слідчого комітету Росії, хлопець прийшов до коледжу незадовго до інциденту і тримав рушницю.

"Його тіло з вогнепальним пораненням виявлено в одному з приміщень коледжу. Виходячи з картини злочину, слідство попередньо вважає, що ця молода людина розстріляла людей, що перебували в коледжі, а потім наклала на себе руки", - повідомила представник комітету Світлана Петренко.

Копирайт изображения Getty Images

Російські ЗМІ з посиланням на правоохоронні органи повідомили, що один з учнів напередодні вибуху залишив свій рюкзак у столовій. За словами його знайомих, нібито саме цей хлопець проводив досліди з вибуховими речовинами.

Згодом слідство назвало ім'я підозрюваного - це Владислав Росляков.

"Оперативно встановили особу молодого хлопця, який прийшов до коледжу безпосередньо перед подією, і який, судячи з відеозапису, тримав в руках зброю", - повідомила "Інтерфаксу" пані Петренко.

Російські слідчі вважають, що підозрюваний спочатку розстріляв людей, які перебували коледжі, а потім скоїв самогубство. За деякими даними, він мав дозвіл на зброю.

Копирайт изображения Getty Images

"Ненавидів технікум"

Один зі знайомих Рослякова розповів РБК, що той "дуже ненавидів технікум через злих викладачів, він натякав, що помститься їм".

Одногрупники підозрюваного повідомляють, що він був дуже закритим, майже ні з ким не спілкувався та давно видалився із соцмереж.

Російські ЗМІ повідомили, що правоохоронці вже проводять обшуки у квартирі студента.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.