Список загиблих у Керчі: що відомо про жертв

Копирайт изображения Getty Images

Під час стрілянини та вибуху в політехнічному коледжі в Керчі загинули 20 людей, у тому числі нападник - 18-річний студент Владислав Росляков.

Серед жертв - 15 учнів, в тому числі 11 неповнолітніх, заявила міністр охорони здоров'я Росії Вероніка Скворцова.

Ще п'ятеро загиблих - співробітники навчального закладу, уточнила чиновниця.

У четвер вранці уряд анексованого Криму опублікував офіційний список загиблих.

Більшість жертв нападу померли від вогнепальних поранень.

Постраждалі здебільшого отримали поранення від вибуху, пояснила міністр.

Копирайт изображения Getty Images

У тілах постраждалих лікарі виявляють численні металеві предмети, якими був начинений вибуховий пристрій.

За словами чиновниці, більшість постраждалих отримали травми ніг.

Всього в результаті нападу постраждали понад 50 людей.

Наразі у стаціонарах Криму і Краснодара перебуває 44 людини, уточнила пані Скворцова.

Стан 34 з них оцінюється як середньої тяжкості, у важкому перебувають три пацієнти, украй важкому - сім.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Місце кривавого теракту – коледж: кадри з Керчі

12 осіб у стані середньої важкості готують до евакуації з Керчі.

Стан поранених, які перебували в комі, вдалося стабілізувати. Вони починають приходити до тями, багато хто вже самостійно дихає, розповіла Скворцова.

Особу всіх постраждалих та загиблих встановили.

У середу 18-річний студент Керченського політехнічного коледжу Владислав Росляков влаштував в навчальному закладі стрілянину і підрив вибухового пристрою, після чого наклав на себе руки.

Відразу після події порушили кримінальну справу за статтею "теракт", але пізніше її перекваліфікували на статтю про вбивство двох і більше осіб загальнонебезпечним способом.

За інформацією газети "Комерсант", мотиви нападника буде встановлювати слідча група на чолі з генерал-майором Сергієм Голкіним, який курував розслідування теракту в метро Санкт-Петербурга і пожежі в ТРЦ "Зимова вишня" в Кемерово.

РБК з посиланням на знайомих Рослякова повідомляло, що той нібито говорив, що "ненавидить коледж через злих викладачів", і натякав, що збирається помститися їм.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.