Архів тролів: Twitter оприлюднив дані про російські та іранські фейкові акаунти

Копирайт изображения GETTY IMAGES Image caption За інформацією Twitter, підозрілі пости писали приблизно з чотирьох тисяч акаунтів

Соціальна мережа Twitter виклала у відкритий доступ архів з 10 мільйонів записів та іншого медіа-контенту, розміщеного в акаунтах цієї соціальної мережі. Керівництво компанії вважає, що акаунти, з яких писали твіти, пов'язані з продержавними структурами Росії та Ірану.

Мова йде про пости, написані в період з 2013 по 2018 роки. 9 мільйонів з них надійшли з майже чотирьох тисяч акаунтів, які мали безпосереднє відношення до "Агентства інтернет-досліджень", також відомому як петербурзька "фабрика тролів". Більш ніж 1 мільйон твітів (з 770 акаунтів), імовірно, написали користувачі з Ірану.

Крім текстових записів, Twitter оприлюднив 2 мільйони фотографій, gif-зображень, відео і трансляції Periscope, а також всю доступну інформацію про користувачів.

Представники компанії Віджайя Гадде і Джоель Рот зазначили у своїй заяві, що Twitter пішов на цей крок з міркувань прозорості та відкритості, а також бажання прояснити масштаб іноземного впливу в рамках інформаційних кампаній.

Вони вказали, що публікація цього розслідування - частина зобов'язань, які взяв на себе Twitter в рамках співробітництва з конгресом США. Компанія раніше публікувала частину цього розслідування. Тепер воно доступне в мережі в повному обсязі.

Інтереси російських тролів: від Клінтон до Навального

Інформація, оприлюднена Twitter, виділяє кілька так званих хвиль активності російських тролів, пов'язаних з "Агентством інтернет-досліджень".

Перша тривала до кінця 2016 року, її мішенями стали американці, ліберальні росіяни та українці, Барак Обама, демократи, Гіларі Клінтон, політика США в цілому, українські бійці "Правого сектору", президент України Петро Порошенко та російський політик-опозиціонер Олексій Навальний.

Об'єкти вихваляння - російські військові, які діють в Криму та на Сході України, а також президент Росії Володимир Путін.

На початку 2017 року американське розвідспільнота опублікувала звіт про втручання російських хакерів і тролів у хід американської виборчої кампанії.

У його відкритій частині, окрім іншого, було представлено зразки коду, який використовувався для залучення соцмереж в інформаційній війні.

Особливу увагу росіянам та їхній кіберактивності приділили ФБР та Міністерство фінансів, зокрема, його спецпідрозділ з боротьби із фінансовими злочинами (OFAC).

Не менш завзято росіянами цікавився спецпрокурор Мюллер, який висунув обвинувачення проти власника і співробітників "Агентства інтернет-досліджень".

Ці дії та неабияка суспільна увага, а також реакція Twitter, який деактивував багато підозрілих облікових записів, не зупинили російських тролів.

Копирайт изображения Reuters Image caption Twitter узяв на себе зобов'язання з виявлення та блокування тролів у рамках співробітництва з конгресом США

Згідно з інформаційною базою, оприлюдненою Twitter, попри резонанс, розслідування та слухання, які проводили спецслужби, сенатори і спецпрокурор США, у 2017 році в соцмережі було створено принаймні тисячу нових облікових записів, власники яких називали себе пересічними росіянами та американцями, але, як стало зрозуміло, працювали всі на ту ж саму "фабрику тролів".

Вони розміщували на своїх сторінках полярний за змістом контент, що охоплював усі основні політичні процеси.

Найбільшу увагу приділяли соціальним меншинам та чутливим політичним темам. Також поширювали меседжі антиросійського змісту, які ще більше розпалили відносини в американському суспільстві, що й без того розколоте питаннями внутрішньої політики.

Ці акаунти залишалися активними аж до червня 2018 року, коли Twitter провів розслідування, виявив підозрілі записи та деактивував їх.

Тролі нового покоління поставали активістами-республіканцями, а їхньою метою були не лише проміжні вибори 2018 року, але й майбутніх президентських перегонів 2020 року.

Вони часто використовували слоган Дональда Трампа "Make America Great Again" або його абревіатуру MAGA, виступали з нападками на мусульман, іммігрантів, феміністок, демократів, росіян, "брекзит", президента Франції Емануеля Макрона і навіть на саме "Агентство інтернет-досліджень", щоб, як вважають у керівництві Twitter, відвести від себе підозри.

Згідно з доказовою базою, наданою Twitter, з 2017 року до червня 2018 року, "АІД" написало 43 тисячі постів і ретвітів - це близько 180 публікацій на день.

Іран: менш винахідливий тролінг

Twitter-акаунти з Ірану за останні 6 років видали понад 1 мільйон твітів з метою вплинути на міжнародну аудиторію.

Більшість з них вихваляло чинний іранський режим, деякі автори прикидалися західними та близькосхідними журналістами, а також позиціювали себе як медійні організації та "свідомі громадяни".

Твіти були англійською, іспанською, французькою, російською, турецькою та арабською мовами для того, щоб охопити якомога ширшу аудиторію користувачів.

Встановлено, що деякі з них були пов'язані з іранськими державними медіа, такими як Press TV, інші - з продержавними інтернет-ресурсами, які пропонували "познайомитися зі справжнім Іраном, його культурою, цивілізацією та туристичними можливостями", треті - з російським інформаційним агентством, що базується у Москві і також поширює інформацію про Іран у позитивному ключі, з французьким новинним сайтом і з палестинським інформагентством.

Були пости й від "пересічних свідомих громадян" Франції та США.

Більшість з них відключили в серпні.

Всі вони так чи інакше зображували іранське керівництво і політичний курс країни у вигідному світлі і, навпаки, жорстоко відгукувалися про ворогів Тегерана - Саудівську Аравію та Ізраїль.

Сирію та Башара Асада - називали друзями, Росії дякували за звільнення Алеппо, США - називали головним ворогом, так само як і Туреччину.

На відміну від російських "колег" іранські автори менше тролили, напряму звертаючись до своєї цільової аудиторії з тим чи іншим посилом, здебільшого, критикуючи політику Дональда Трампа.

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