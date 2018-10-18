"На війні класно, інакше б люди не воювали" - десантник-письменник Валерій Ананьєв

Екс-десантник 25-ї бригади Валерій Ананьєв став відомим у соцмережах в 2014 році, коли почав постити відео побуту своєї частини на передовій.

Як сам зізнавався, так він хотів просто показати рідним, що з ним все добре. Згодом його ролики почали перепощувати тисячі людей - причому, з різних сторін конфлікту.

Про те, що йому писали люди "з того боку", чому звільнився зі служби та як вплинула війна на почуття гумору, він розповів BBC News Україна.

Про службу в армії

На питання BBC News Україна, чому пішов в армію на контракт - 18-річним, ще до початку війни на Донбасі - Валерій відповідає: "Був малим і наївним хлопчиком, який собі вигадав ілюзії про армію".

З часом почався процес розчарування: "Я себе сильно накрутив і розчаровувався довго".

Копирайт изображения Facebook Валерія Ананьєва Image caption Валерій Ананьєв влаштувався на контракт в армію, коли йому виповнилося 18 років

"Вже на другому році служби був впевнений, що не продовжуватиму військову кар'єру, про яку мріяв багато років, що я не хочу бути офіцером, а просто хочу дослужити контракт до кінця", - розповідає чоловік.

Але за півроку до завершення контракту почалася війна.

Про війну

"На війні нічого важкого немає, там класно. На війні всім подобається - якби люди не хотіли воювати, то що б політики не робили, війн би не було. Вони відбуваються, бо є люди, які хочуть воювати", - іронізує Валерій Ананьєв.

"На війні я усвідомив багато речей, зокрема свій маленький внесок у те, що ця війна стала можливою", - зізнається Валерій Ананьєв.

Він вважає, що конфлікт, окрім агресії з боку Росії, був викликаний ставленням багатьох українців до своєї країни: "Я відчував себе "простою людиною, від якої нічого не залежить" і жив меркантильно. Коли треба було, давав хабарі - заплатив 300 доларів, щоб потрапити у списки миротворців".

Копирайт изображения Facebook Валерія Ананьєва Image caption У серпні 2014 року місто Жданівка на Донеччині взяли під контроль сили АТО, але вже у вересні його зайняли сепаратисти "ДНР"

До миротворчої місії його так і не взяли, але на війну він все ж потрапив - пройшов бої літа 2014 року за Краматорськ, Шахтарськ, Дебальцеве, Вуглегірськ, Жданівку.

"Контракт у мене закінчувався 12 жовтня 2014 року. Весь мій призов, окрім мене та ще одного хлопця, після цього пішов. Я вирішив залишитися і прослужив ще два роки", - каже чоловік.

Про відео з фронту

Ідея знімати відео про війну з'явилася як спосіб показати рідним, що з ним все нормально - живий.

Але, додає Ананьєв, зіграло й бажання популярності: "Була якась марнославна тяга відмітити себе на цій війні, мені було 20 років".

Копирайт изображения YouTube канал Валерія Ананьєва Image caption Через зняті на телефон відео Ананьєва тричі виганяли з фронту

"По-друге, усвідомлював, що беру участь в історичних подіях... Тому я все знімав, бо все це було унікальним. Навіть поїдання їжі було унікальним, бо це було на війні", - додає Ананьєв.

Відео, які показували побут 25-ї бригади на фронті, почали збирати тисячі переглядів.

Їх помітило і військове керівництво: "Три рази мене виганяли з АТО через дзвінки з Міноборони".

Тричі вдавалося повертатися - посприяв командир роти.

"Я використовував популярність, щоб матеріально допомагати роті і сконцентрувати навколо підрозділу волонтерів…", - пояснює Валерій Ананьєв.

Про реакцію "того боку"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Нормально спілкуватися з кимось з "ДНР" чи "ЛНР" не виходить, зізнається Валерій Ананьєв

Відеоролики Ананьєва зробили його популярним у соцмережах - як серед проукраїнських користувачів, так і серед опонентів.

Останні часто писали у приват: "Проклинали і бажали смерті".

Водночас сепаратисти на своїх ресурсах оголосили винагороду за голову фронтового відеоблогера.

Через це він змінив прізвище у соцмережах.

Ананьєв - це несправжнє прізвище, справжнє чоловік намагається у публічному просторі не афішувати.

"Одна розмова у серпні 2014 року мені запам'яталася. Співрозмовник сказав, що йому заплатили, щоб він мене вбив. По розмові не було схоже, що говорить якийсь інфантил. Це був досить інтелектуальний діалог. І тоді я, чесно кажучи, задумався", - зізнається Валерій.

Копирайт изображения Getty Images Image caption На сепаратистських сайтах у 2014 році навіть оголосили "полювання" за Валерієм Ананьєвим

Випадків нормального спілкування з "тією стороною" чоловік не пригадує: "Вони починають мені щось пояснювати, чому вони перейшли на той бік, питати "Что мне дала эта страна?". Я кажу: "Мені все одно, чому ти перейшов". Я їх не питав, а вони виправдовувалися!".

Про звільнення з армії

Копирайт изображения Facebook Валерія Ананьєва Image caption Ананьєв загалом прослужив у армії близько п'яти років

Два роки тому Валерій Ананьєв вирішив звільнитися з ЗСУ: "Морально втомився. Не від війни, а від армії".

За його словами, втомило ставлення до бійців з боку командирів.

"У 2014 році, коли війна була в активній фазі, відносини між командирами та солдатами були чудові. Але коли війна вже заспокоїлась, командири почали поводитися по-іншому. От комбат, наприклад, сказав моєму товаришу: мені не потрібні розумні солдати, мені потрібні слухняні. Це говорить про все", - пояснює екс-десантник.

"Ти робиш купу непотрібних дій. Чи ти поспав, чи ти голодний - всім все одно. Звичайно, є і багато хороших командирів, я їх бачив на війні. Але більшість, поки я служив, були іншими", - додає він.

За його словами, позвільнялися майже всі знайомі бійці, з якими воював у 2014-2015 роках: "Навіть офіцери молодшого складу - лейтенанти, молодші лейтенанти, капітани - і їх не влаштовувало ставлення полковників. Тож це проблема не лише солдатів".

Зрештою, вплинули і проблеми зі здоров'ям, які накопичилися з 2014 року: "Так само і психологічні проблеми - дах зривало дуже сильно".

Про книгу

Книгу "Сліди на дорозі" Валерій Ананьєв написав, бо "було, що розповісти".

Твір, за його визначенням, художній, хоча й заснований на реальних історіях з війни.

Наприклад, про те, як сепаратист з "ДНР" дзвонив товаришу з 25-ї бригади та попереджав про обстріл з протитанкової ракети по блокпосту.

"Головний герой - не я, а мій товариш. Він дружив з тим, хто перейшов на той бік. І от вони іноді зідзвонювалися. Той, з іншого боку, час від часу попереджав про якісь моменти", - запевняє Валерій Ананьєв.

Він каже, що написання книги стало частиною реабілітації після війни: "Не скажу, що написав, і стало легше. Але розуміння, що про все, що відбулося, вже написано, якось допомагає структурувати у голові проблеми".

Про солдатський гумор і сльози

На Львівському книжковому форумі сталася подія, за яку Валерію Ананьєву довелося вибачатися у Facebook.

Копирайт изображения Facebook Валерія Ананьєва Image caption Жорсткий армійський гумор важко зрозуміти цивільним, каже Валерій Ананьєв

"До мене приїхали два товариші по службі. Обоє паралізовані нижче пояса, не ходять. Ми цілий день сміялися, а у нас в своєму колі жарти досить специфічні. Наприклад, коли хтось підходить, я кажу: "Встань! Чому ти сидиш, коли людина підійшла?", - пригадує він.

"І в черговий раз підійшла дівчинка за автографом. Ми знову якось так пожартували. Бачу, що вона змінилася в обличчі, посмішка якась натягнута стала. Мені сказали, що вона відійшла потім і заплакала. Мені було дуже соромно", - зізнається Валерій Ананьєв.

Екс-десантник пояснює: "Жарти між військовими - те, як ми жартували на війні, - це цивільним не можна розповідати. Це жарти, пов'язані з реальними смертями. Треба було якось себе розважати, висміювати те, що відбувалося навколо. Це було необхідно психологічно. І рефлекс залишився до цього часу".

Самотня подорож

Копирайт изображения Facebook Валерія Ананьєва

Наразі Валерій Ананьєв планує похід до Скандинавії: "Буду йти півроку через гори за полярне коло до Північного льодовитого океану. Сам, через гори, по Норвегії".

Йде сам, "щоб подумати, і ніхто не відволікав".

Це буде вже його друга така подорож.

У 2017 році, одразу після початку безвізу, Валерій Ананьєв пройшов відомими маршрутом по Стежці св. Якова, що йде з Франції до іспанського узбережжя океану.

Коли повернеться планує взятися за наступну книгу.

На питання, чи не хоче якось повернутися до армії, відповідає: "В армію - ні, на війну - можливо".

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