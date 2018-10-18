У Києві декомунізували Жукова: буде вулиця Кубанської України

Копирайт изображения UKRINFORM Image caption Кубанський козачий хор співає багато українських пісень і часто гастролював в Україні

Київська міська рада у межах декомунізації перейменувала вулицю Маршала Жукова на "Кубанської України".

"Нову назву обрано для відновлення історичної пам'яті про козаче державне утворення на Кубані", - йдеться у поясненні рішення міськради.

Рішення ще має підписати міський голова Віталій Кличко.

Нова назва закарбовує пам'ять про козацьку Кубанську Республіку часів революції 1918-1920 років, яка на федеративних засадах прагнула до об'єднання з Українською Народною Республікою.

Територія Кубані належить Російській Федерації.

Копирайт изображения UKRINFORM Image caption Георгій Жуков

Георгій Жуков - відомий радянський генерал, маршал Радянського Союзу, один з найвідоміших радянських полководців часів Другої світової війни.

Проте топоніми, які названі на його честь, підпадають під дію закону "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки".

Як вказував Інститут національної пам'яті, Георгій Жуков підпадає під дію закону через те, що він "причетний до встановлення радянської влади збройним шляхом, обіймав керівні посади у комуністичній партії та у вищих органах влади та управління" - був міністром оборони та членом ЦК КПРС.

Також в Інституті нацпам'яті нагадували, що Жуков у 1920-1921 роках брав участь у придушені селянського повстання на Тамбовщині, у роки Другої світової війни в 1943 році прирік на знищення сотні тисяч українців - так званих "чорносвитників" - наспіх мобілізованих на звільнених територіях України чоловіків.

Вулиця Маршала Жукова розташована у Деснянському районі Києві.

У Київраді вказують, що у 2017 році були проведенні громадські слухання щодо перейменування.

Копирайт изображения Wikipedia.org Image caption Багато населення Кубані - це переселенці з історичних українських земель

Київрада нагадала, що Кубанська Народна Республіка - козаче державне утворення на Кубані, яке проіснувало у 1918-1920 роках один рік і 9 місяців.

В аргументації рішення Київради нагадують, що 20 січня 1918 року Законодавча Рада Самостійної Кубанської Народної Республіки ухвалила резолюцію про прилучення Кубані на федеративних засадах до Української Народної Республіки, але через агресію Радянської Росії це об'єднання не відбулося.

Згідно з переписами населення 1897 та 1926 року у цьому регіоні більшість населення становили етнічні українці.

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