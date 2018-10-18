"Яке це вбивство? Він терорист". Про що говорять у Керчі

Копирайт изображения керчь.net Image caption Жителі Керчі несуть квіти та іграшки до стихійного меморіалу в 200 метрах від коледжу

Через день після трагедії у Керчі жителі міста продовжують здавати кров для постраждалих і не вірять, що нападник діяв один.

"Я не вірю, що ці сопляки самі все організували, - голосно розповідає про події середи похила місцева жителька на зупинці громадського транспорту. - По телевізору сказали, що вибуховий пристрій готували професіонали, а не 18 - 20-річні хлопці..."

Напередодні 150-тисячне кримське місто пережило одну з найбільших трагедій. В результаті вибухів та стрілянини у політехнічному коледжі загинула 21 людина, ще близько 50 отримали поранення.

У четвер близько 9.30 ранку недалеко від одної з будівель керченського політеху пройшла панахида пам'яті загиблих. Біля чорного меморіалу запалювали свічки, люди несли квіти та м'які іграшки.

На півострові оголосили режим надзвичайної ситуації, закрили всі навчальні заклади та дитячі садочки, оголосили триденний траур.

Копирайт изображения керчь.net Image caption Приблизно половина загиблих - неповнолітні

Навіть після завершення панахиди до меморіалу продовжують приходити люди.

"У моїх знайомих племінник лежить у лікарні з переламаними кістками, - каже похила жінка. - Що буде, ніхто не знає, здоровий, спортивний хлопець, може лишитися інвалідом, це жах, в голові не вкладається".

Багато хто згадує студентів, які попри ризик для свого життя, допомагали іншим вибиратися із будівлі чи внутрішнього двору у безпечне місце.

"Хлопчики дівчат хапали і тілом своїм, можна сказати, виштовхували, допомагали через паркан перелазити, вікна розбивали, хто що міг, те і робив. І дівчата теж", - згадує 25-річна дівчина. "ВКонтакті" писали, як хлопець дівчину закрив своїм тілом та помер від пострілу", - відповідає їй ровесниця.

Перша з цих двох дівчат - Анна, студентка другого курсу коледжу. Вона встигла вийти з приміщення до того, як прогримів вибух. Дівчина каже, що не наважилася прийти на панахиду одразу.

"Я взагалі не хотіла нікуди йти, зараз уже додому прийду, мені навіть там страшно. Я випила заспокійливе перед тим, як вийти, але мене досі всю трясе", - розповідає вона.

Один з похилих чоловіків, які прийшли до меморіалу, розповідає, що у момент вибуху був на роботі, через кілька хвилин після нападу йому подзвонила дружина.

"Мені дружина розповіла телефоном, а в нас онук навчається. То вона мені без подробиць сказала, що у коледжі вибух. Я почав дзвонити онуку, а ніхто не відповідає. Хвилин 20 дзвонив, потім він взяв трубку, сказав, що це в іншому коледжі теракт. Страшно згадувати, що я пережив у ці 20 хвилин", - каже він.

Біля керченського пункту переливання крові на вулиці Карла Маркса з самого ранку стоїть черга - в основному це студенти. "Я йшов сюди, як робот. Розумію, що треба, але не усвідомлюю, що відбулося, що стільки загиблих", - каже один зі студентів Сергій Похилько.

"Нас це, може, врятувало"

Керченський політехнічний коледж має три сірі корпуси радянських будівель. Від моря його відділяють кілька сотень метрів, які треба пройти через парк - туди, за словами очевидців, тікали деякі студенти коледжу.

На під'їзді до навчального закладу стоять наряди ДАІ, поліція. Міський транспорт змінив маршрут руху, приватні авто до коледжу не пропускають. На територію не пускають і журналістів: працівники правоохоронних органів посилаються на слідчі дії.

У середу в 11.40 до головної будівлі коледжу зайшов студент четвертого курсу, 18-річний Владислав Росляков. В цей час якраз закінчилася друга пара. За словами неназваного очевидця, якого цитувало інтернет-видання Mash, Росляков був з двома рюкзаками. Він сів у холі та спокійно привітався зі знайомими, які проходили повз.

Копирайт изображения керчь.net Image caption Панахида за загиблими почалася зранку у четвер недалеко від коледжу

"Ми після другої пари затрималися у кабінеті і це нас, можливо, врятувало. Почули сильний вибух, почали дрижати вікна і одразу почалися крики, паніка, ми з групою хлопців вискочили з кабінету та побігли. У холі відбувався якийсь жах. Повна плутанина, натовп біжить, хтось стоїть ", - згадує те, що відбувалося після другої пари 18-річна студентка коледжу Марина, одна з небагатьох, хто погодився поспілкуватися з пресою.

Зі слів інших очевидців випливає, що спочатку Росляков підірвав бомбу на першому поверсі, недалеко від їдальні. Це підтверджує і заява Слідчого комітету Росії (СКР), згідно з якою там спрацював вибуховий пристрій, начинений металевими предметами.

"Я був у епіцентрі вибуху: біля входу, біля буфету. Мене контузило, і мене почав відтягувати однокурсник. Потім я почув кілька пострілів з інтервалом у дві-три секунди. Через деякий час був ще один вибух", - розповідає студент Ігор Захаревський.

Тоді ж цей вибух почули і на вулиці. Правда, не всі відразу зрозуміли, що відбувається.

"У нас відпрацьовують різні заходи щодо протипожежної загрози, антитерористичної. У якийсь момент проскочила в голові думка, що це таке от відпрацювання. Потім з вулиці побачив дим, ми підбігли з товаришом, дивимося, а там вікна винесені, двері центральні, люди вискакують на вулицю, кричать, ніхто не розуміє, що відбувається ", - згадує студент Олег, який почув звук вибуху на вулиці.

Бізнесмен Євген, який працює в офісі неподалік, почувши звук вибуху, попрямував до коледжу. Підійшовши до будівлі, він побачив наступну картину: "Весь скляний фасад, ресепшн винесено [вибухом]. До того моменту, коли я вийшов [зі свого офісу], один з поранених вийшов [з коледжу], [інші] розбігаються люди. Я чув, мені здалося, такі мікровибухи, але потім мені пояснили, що це постріли".

"Постріли один на п'ять-шість секунд"

Росляков мав отримати кваліфікацію техніка, його спеціальність пов'язана з монтажем та експлуатацією електрообладнання у приміщеннях.

Досі невідомо, чому він вирішив напасти на свій коледж. Знайомий Рослякова розповів РБК, що той "ненавидів коледж через злих викладачів".

Одразу кілька ЗМІ повідомили, що буквально місяць тому Росляков отримав дозвіл на зберігання зброї, для цього відвідував курси стрільби. Однак офіційного підтвердження цієї інформації досі немає.

В коледж він прийшов з рушницею. Після вибуху Росляков відправився на другий поверх та відкрив там стрілянину. На відзнятому зовні відео, яке опублікували кілька телеграм-каналів, чітко чути десять пострілів, здійснених протягом хвилини з різними інтервалами. Ще два віддалених звуки можна сприйняти за постріли.

"Я бачив дівчину, яка лежала біля стіни в неприродній позі, інші лежали в крові на підлозі. І постріли один на п'ять-шість секунд. Вибух вирвав центральний вхід. Нам пощастило вибігти на вулицю через вікно на першому поверсі. Далі вже пам'ятаю величезну кількість авто з ОМОНом та військовими, розбиті вікна, все якимись фрагментами у пам'яті", - згадує студентка Марина.

Копирайт изображения керчь.net Image caption Це перша трагедія такого масштабу, яка сталася у Криму після анексії Криму в 2014 році

Бізнесмен Євген говорив, що з моменту вибуху до приїзду пожежних, поліції та швидкої пройшло близько 25 хвилин.

До того часу у Рослякова закінчилися набої, він стріляв у себе в приміщенні бібліотеки.

Через кілька годин після нападу Національний антитерористичний комітет оголосив, що у приміщенні коледжу знайшли ще одну бомбу, до вечора її знешкодили.

"Людей приходить більше, ніж встигаємо обробити"

Поранених після події швидкі привозили в першу міську лікарню Керчі. О 6.45 ранку біля лікарні чергують поліцейські патрулі, на вулиці постійно перебувають парамедики. Люди, одягнені у цивільний одяг, відмовляються давати коментарі в мовчки проходять.

Через добу після трагедії жителі Керчі продовжують приходити в пункти прийому крові. Хоча великої необхідності у цьому вже немає.

"Люди, як і раніше, приходять, записуються, лишають свої контакти, стоять, чекають, аби здати кров. Багато людей, можна сказати, наший пункт не дуже великий, а людей приходить більше, ніж встигаємо обробити", - розповідає на умовах анонімності працівниця керченського пункту прийому.

Одразу після трагедії порушили кримінальну справу за статтею "Теракт", однак пізніше її перекваліфікували на статтю про вбивство двох або більше людей загальнонебезпечним способом. Рослякова призначили посмертну психолого-психіатричну експертизу, заявила у четвер представник СКР Світлана Петренко.

Офіційно повідомили, що Росляков діяв один, проте в Керчі у вбивцю-одинака не дуже вірять. Але підкреслюють, що інших озброєних людей в коледжі не бачили.

Багато хто посилається на слова своїх знайомих або просто міркує про те, що "підліток не міг все спланувати та здійснити без сторонньої допомоги".

"Я чула, що хтось бачив його спільників, різне говорять. Я говорю тільки про відчуття, оскільки сама нікого не бачила. Навряд чи якийсь негідник, відморозок міг все це зробити один. Я вважаю, що це теракт. Навіть якщо уявимо, що він один був. Яке це вбивство? Він терорист ", - говорить студентка Марина.

У наявність будь-яких спільників Рослякова вірить і так званий керівник анексованого Криму Сергій Аксьонов. "Завдання - встановити, хто його готував до цього злочину. Тут він діяв один. Це зрозуміло, встановлено. Але підготовчі заходи, на мій погляд і погляд колег, один цей негідник здійснити не міг", - заявив він у четвер.

За участі Ольги Просвірової, Оксани Чиж та Всеволода Бойка.