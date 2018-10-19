П’ять загадок зникнення журналіста Джамаля Хашоггі

Копирайт изображения Getty Images Image caption Джамаль Хашоггі зник 2 жовтня - після того, як пішов у консульство Саудівської Аравії в Стамбулі, аби отримати документ про розлучення

З кожним днем з'являється все більше подробиць і чуток про загадкове зникнення саудівського журналіста Джамаля Хашоггі.

2 жовтня Хашоггі, відомий своєю критикою на адресу влади Саудівської Аравії, зайшов до будівлі саудівського консульства у Стамбулі. Відтоді його ніхто не бачив.

Туреччина стверджує, що журналіста вбили, а для цього з Саудівської Аравії до Стамбула прилетіли 15 агентів спецслужб. Саудівська влада ці звинувачення заперечує.

Основна кількість інформації про можливе вбивство йде з боку турецької влади, місцевих ЗМІ, що нею контролюються, а також від анонімних джерел американських видань. Але у цій інформації є чимало білих плям і суперечностей.

Чи існують взагалі записи вбивства Хашоггі?

Вже на початку розслідування ЗМІ з посиланням на слідчих повідомили, що в їхньому розпорядженні є аудіо і відеозаписи, які доводять: Хашоггі вбили.

За даними турецької газети Yeni Safak, у турецької влади є кілька аудіозаписів, на яких можна почути, як Хашоггі допитували перед тим, як вбити.

За інформацією видання, на аудіозаписі чутно голос консула Саудівської Аравії Мохаммеда аль-Отайбі, який спілкується з ймовірними вбивцями Хашоггі: "Зробіть це зовні. Ви створите для мене проблеми".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Двері генконсульства Саудівскої Аравії у Стамбулі

Інше турецьке видання, Middle East Eye, з посиланням на джерело, яке знайоме з аудіозаписом, пише, що вбивство зайняло сім хвилин.

Проте ні відео, ні аудіозаписи вбивства Хашоггі ніде не оприлюднювалися. У турецькій пресі з'являлись кадри з камер спостереження. Уся інформація надходить до них від джерел у місцевій владі.

За даними New York Times, турецькі чиновники натякають, що вони не оприлюднюють докази, аби тим самим не розкрити, як саме вони отримали потрібні записи. Проте перевірити ці слова наразі важко.

Чи міг бути джерелом запису "розумний" годинник Хашоггі?

Турецька газета Sabah, знову з посиланням на джерела у розвідці, пише, що Хашоггі залишив дружині, яка чекала його біля консульства, свій iPhone, але взяв з собою "розумний" годинник Apple Watch і увімкнув на ньому диктофон.

Зрештою запис автоматично завантажився у хмарне сховище iCloud, а агенти саудівської розвідки, які помітили, що годинник записує звук, змогли видалити лише частину записів. При цьому вони нібито використовували руку вбитого Хашоггі, аби розблокувати пристрій за допомогою відбитків його пальців.

Як пояснює кореспондент BBC Рорі Келан-Джонс, у цій версії є одразу кілька сумнівних моментів.

По-перше, годинник Apple Watch не має датчика відбитків пальців. А телефон, на якому його можна було увімкнути, знаходився зовні.

Копирайт изображения EPA Image caption Наречена Хашоггі - Хатідже Дженгіз - 11 годин чекала на нього під консульством

По-друге, журналіст перебрав усі можливі варіанти зв'язку годинника з телефоном і дійшов висновку, що Apple Watch на руці Хашоггі з технічної точки зору не могли записати звук і передати його у хмарне сховище.

Рорі Келан-Джонс вважає, що версія з "розумним" годинником просто виявилася зручною для прикриття справжніх методів, за допомогою яких турецька влада змогла отримати аудіозаписи того, що відбувалося у консульстві.

Проте якщо ця інформація від турецьких спецслужб не є правдивою, то яким повідомленням турецьких ЗМІ, що посилаються на ті-таки спецслужби, можна вірити?

Навіщо Саудівській Аравії міг бути потрібен Хашоггі?

У Хашоггі суперечлива біографія. В молодості він був другом Усами бен Ладена, приєднався до "Братів-мусульман" у 1970-х роках. Згодом почав працювати радником впливового принца Туркі аль-Фейсала, який у 2000-х роках був послом Саудівської Аравії у Британії, а потім - у США.

Лише протягом останніх років Хашоггі став критикувати королівську родину. У 2017 році він переїхав до США, звідки почав активно закликати до демократичних реформ у рідній країні.

Наразі немає однозначної відповіді, чи могла одна тільки публіцистика Хашоггі призвести до його вбивства і взагалі - чи була смерть журналіста в планах ймовірних вбивць.

Джерела CNN кажуть, що метою допиту у консульстві було змусити Хашоггі повернутися до Саудівської Аравії, але той відмовився - тоді його і вбили. За даними CNN, в Саудівській Аравії журналіста підозрювали у зв'язках з Катаром.

Копирайт изображения AFP

За даними каналу, саудівська влада ще з 2017 року знаходилась у контакті з Хашоггі і пропонувала йому повернутися в країну, але той кожного разу відповідав відмовою.

New York Times з посиланням на анонімне джерело повідомило, що Хашоггі помер від рук співробітника розвідки, який "перестарався". А справжнім завданням було допитати журналіста і доправити його в Саудівську Аравію.

Washington Post, яка регулярно публікувала колонки Хашоггі, також повідомила, що саудівські чиновники отримали наказ "заманити" Хашоггі назад на батьківщину.

Проте в турецьких ЗМІ з'явилися дані, що суперечать версії про спробу допиту. Зокрема видання Middle East Eye стверджує, що на Хашоггі напали одразу після того, як він зайшов до консульства.

Крім того, з версією "тільки допитати" не збігається інформація деяких ЗМІ про те, що серед 15 саудівців, що прибули до Стамбула, був відомий у професійних колах патологоанатом Салах Мухаммед аль-Таубаїкі.

Навіщо Хашоггі зайшов у консульство, якщо усвідомлював ризик?

За словами нареченої Хашоггі, громадянки Туреччини, журналіст пішов у консульство, аби забрати документи, що підтверджували його розлучення з колишньою дружиною. Вони були потрібні, щоб оформити новий шлюб.

За даними CNN, Хашоггі до цього зустрічався з дипломатами Саудівської Аравії в США - ті поводили себе дуже ввічливо.

З іншого боку, Хашоггі відчував, що йде на певний ризик, оскільки сказав нареченій, яка залишилась чекати на нього зовні, аби та зателефонувала в поліцію, якщо він не повернеться.

Поки що це загадка - чи були в Хашоггі реальні побоювання за своє життя, і якщо так, то наскільки серйозні.

Хто ці 15 людей, які прилетіли до Стамбула?

Турецькі ЗМІ пишуть, що місцеві спецслужби ідентифікували усіх як саудівських агентів.

За даними Middle East Eye, сім з них працювали в охороні саудівського принца. Паспортні дані ймовірних агентів турецька влада надала західним ЗМІ. New York Times пише, що 9 з 15 саудівців - співробітники силових і державних структур королівства.

Один з них, доктор Салах Мухаммед аль-Тубаїкі, який, за даними турецьких ЗМІ, розчленовував Хашоггі, спеціалізується на розтинах.

Копирайт изображения Reuters Image caption Ймовірні співробітники розвідки Саудівської Аравії заселяються до готелю в Стамбулі

Саудівський телеканал Al Arabiya назвав усіх 15 чоловіків туристами.

При цьому 18 жовтня турецьке видання Yeni Sefak повідомило, що один з 15 підозрюваних, загинув у загадковій автокатастрофі.

Крім того, наразі не зрозуміло, у чому полягала роль більшості саудівських агентів. За даними джерел Middle East Eye, в операції брали участь лише три людини: двоє - витягли Хашоггі з кабінету консула і вбили його в іншій кімнаті, а третій, розчленувавв його тіло. Що робили інші 12?

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