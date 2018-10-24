Що може розповісти слідству ваш мобільний?

Копирайт изображения UNIAN

Правоохоронці використовують дані з мобільних телефонів в розслідуваннях. BBC News Україна з'ясовувала, які відомості може розкрити мобільний про його власника і як отримують цю інформацію.

Існує три види маніпуляцій, які можна робити в рамках кримінального провадження: брати виписки від операторів мобільного зв'язку, отримувати зміст розмов і визначати місце розташування телефону, розповідає адвокат Антон Лященко.

Такі заходи регулюються низкою законів, зокрема Конституцією України і Кримінальним та кримінально-процесуальним кодексом.

Дані з мобільного правоохоронці можуть отримати лише після дозволу суду.

У цивільних справах такі заходи майже не застосовуються, кажуть юристи.

Що знає оператор?

Чимало інформації можна дізнатися і без прослуховування, а лише з виписок від операторів мобільного зв'язку.

"Буде видно, хто кому телефонував, тривалість розмови і де перебував абонент у певний момент, але не буде самого тексту, діалогів", - пояснює Антон Лященко.

Для того, щоб отримати ці дані, слідчі правоохоронних органів спочатку мають звернутися до суду.

Якщо суддя схвалює отримання цієї інформації, далі слідчі вирушають до мобільного оператора.

Оператор зобов'язаний зберігати таку інформацію про абонента протягом строку позовної давності, якщо суд не визначить інший термін, повідомили BBC News Україна в прес-службі компанії "Київстар". Зараз цей строк становить три роки.

Адвокати кажуть, що за наявності ухвали суду мобільні оператори легко надають таку інформацію слідчим.

"Універсальний засіб стеження"

"Мобільний телефон - універсальний засіб стеження", - каже адвокат Ігор Черезов.

Він розповідає, що телефон чітко дає геолокацію абонента та список контактів.

"Телефон буде в списку номерів, з якими ви спілкувалися. І далі можна будувати якісь логічні ланцюжки про коло спілкування кожного співбесідника", - пояснює пан Черезов.

Місце знаходження абонента визначають за допомогою веж мобільного зв'язку.

"Ми беремо віддаленість мобільного телефону, наприклад, від трьох найближчих веж. Маючи ці дані, можна з похибкою метрів 5-7 встановити, де перебував мобільний телефон", - пояснює пан Лященко.

Якщо мова йде про будинок, можна буде визначити, в якому крилі чи під'їзді перебувала людина, а от сказати із впевненістю, в якій квартирі або на якому поверсі буде складно, каже адвокат.

Чим більше веж навколо, тим точніший буде результат. За містом, де їх не так багато, точність може становити вже близько 100-150 метрів.

Копирайт изображения SOPA Images/LightRocket via Getty Images Image caption Ваш мобільний знає, де ви знаходитеся

Звертатися до операторів можуть слідчі будь-яких уповноважених органів - СБУ, МВС, Нацполіція, НАБУ, САП та Генпрокуратура (остання - зараз лише по справах, розпочатих до створення Державного бюро розслідувань).

Виписки від операторів можуть отримувати також і адвокати, щоб зібрати докази на користь свого підзахисного. Звісно, також лише за умови дозволу суду.

"У практиці нашої компанії є отримання інформації від мобільного оператора через рішення суду", - каже адвокат Ігор Черезов.

Такі дані дуже часто використовують під час розслідувань економічних та посадових злочинів, наприклад, про хабарництво, коли потрібно довести, що людина, яка отримувала хабар, і той, хто заявив про злочин, якось контактували.

"У 99 відсотках випадків звертаються до мобільних операторів, щоб довести, що ці люди між собою спілкувалися. Дзвінки один одному, розташування поруч - такі речі", - пояснює пан Черезов.

Ця інформація корисна не лише для того, щоб спіймати злочинця або висунути обвинувачення. Такі дані можуть допомогти і в добрих справах.

Наприклад, дуже часто звертаються до мобільних операторів, коли людина зникла або її викрали, щоб зрозуміти, де саме вона востаннє перебувала, розповідає адвокат.

Ви мене чуєте?

Правоохоронці також можуть отримати доступ до вмісту розмов та текстів СМС.

"Прослухати телефонні розмови - це найскладніше з усіх заходів щодо мобільних телефонів", - каже адвокат Антон Лященко.

В українському законодавстві такі заходи входять до так званих НСРД - негласних слідчих (розшукових) дій.

Щоб прослухати розмови, потрібне спеціальне обладнання, яке мають лише СБУ та МВС. Мобільні оператори розмови не записують.

"Уявлення про те, що оператори мають доступ до змісту телефонних розмов та текстів SMS повідомлень абонентів, є хибним. Мобільний оператор не має права зберігати таку інформацію," - повідомила BBC News Україна речниця компанії "Київстар" Ірина Леліченко.

В компанії "Vodafone Україна" на запит BBC News Україна не відповіли.

Копирайт изображения Lauren Hurley/PA Wire Image caption Мобільні оператори не записують розмови, але знають коли і з ким ви спілкувалися

Прослуховування можливе лише в разі розслідування тяжких і особливо тяжких злочинів і якщо інформацію неможливо отримати в інший спосіб, відповідно до статті 246 Кримінально-процесуального кодексу.

Саме так пояснили BBC News Україна в апеляційному суді міста Києва.

Клопотання слідчого або прокурора про проведення негласних слідчих дій має схвалити суддя.

За законодавством, в суді приймають лише докази, отримані законним способом, пояснюють юристи.

"Якщо в суд приносять записану мобільну розмову, але її отримали не через рішення суду, то він не буде слугувати доказом, й в більшості випадків суд взагалі може відмовитися у прослуховуванні цих мобільних розмов", - каже адвокат Ігор Черезов.

Коли суд дає слідчому добро, мобільний телефон ставлять на прослуховування.

"Це означає, що підключається спеціальна апаратура, яка починає 24 години на добу записувати розмови, які відбуваються", - пояснює адвокат Антон Лященко.

На практиці зазвичай слідчий приходить раз на тиждень у спеціально обладнане приміщення, одягає навушники і слухає записи, обираючи те, що йому цікаво, розповідає юрист.

Тексти розмов долучають до матеріалів справи.

Після завершення слідства тим, кого під час слідчих дій прослуховували, обов'язково мають про це повідомити у письмовому вигляді.

Певні категорії громадян не можна прослуховувати - наприклад, народних депутатів, якщо лише Верховна Рада не зніме з них недоторканість і не дасть дозвіл притягнути їх до кримінальної відповідальності.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Законодавство не дозволяє прослуховувати розмови народних депутатів

Також без санкції заступника генпрокурора не можна слухати, про що розмовляють по мобільному адвокати.

Проте пан Черезов розповідає, що слідчі якось намагалися дістати схвалення на прослуховування його номера. Врятувало те, що суддя впізнав прізвище адвоката і санкцію не дав.

"Прослухати за такою схемою можна кого завгодно", - каже правник.

У виняткових випадках правоохоронці можуть слухати розмови без рішення суду.

"При скоєнні тяжкого або особливо тяжкого злочину, коли є пряма загроза для життя людей, можна прослуховувати без ухвали судді, але надалі потрібно туди звернутися", - пояснює Антон Лященко.

Правоохоронці мають звернутися до суду протягом 24 годин після того, як почнуть прослуховування.

"Вони пишуть, що вже почали, але пояснюють і мотивують це, - каже адвокат. - Порушення закону в цьому випадку не буде".

"Майже завжди"

Третій варіант використання інформації з мобільного - знаходження місця розташування телефона за його індивідуальним кодом IMEI за допомогою спеціальної апаратури, яка є в розпорядженні у СБУ, кажуть адвокати.

Отримавши ухвалу суду, за такою інформацією до служби безпеки можуть звернутися, наприклад, і слідчі поліції. Доступ до бази з IMEI є у СБУ та МВС.

Це можуть використовувати під час розслідувань крадіжок та пограбувань, розповідає Антон Лященко. У своїй роботі з таким способом використання інформації з мобільних він стикається рідко.

А от до прослуховувань під час розслідувань кримінальних справ правоохоронці звертаються часто, попри складну процедуру отримання дозволу.

"У нас у процесі близько 40 справ, і в кожній справі використовують НСРД - слухали телефони, читали СМС", - розповідає пан Лященко.

За його словами, майже завжди мобільні ставлять на прослуховування у випадку економічних злочинів - як наприклад, розтрата бюджетних коштів або ухиляння від сплати податків.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Інформацію з мобільних телефонів часто використовують у справах про хабарництво

Офіційну статистику щодо того, як часто правоохоронці використовують прослуховування або виписки від мобільного оператора, отримати неможливо, оскільки ця інформація не в публічному доступі, твердять адвокати.

"Облік звернень про надання дозволу на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж в Головному управлінні СБУ не ведеться, оскільки це не передбачено чинним законодавством України", - відповіли в СБУ на запит BBC News Україна.

В Головному слідчому управлінні Нацполіції повідомили, що ця інформація у них не узагальнюється.

Не ведуть такої статистики і в судах.

Стежте за нами в Telegram! Ми щодня надсилаємо добірку найкращих статей.