Прибирають, фарбують і дають пляшку за розтин: історії студентів-медиків

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Щоб відпрацювати пропуск, приносять клей і скотч, а ще - миють кафедри і прибирають. Історії про зовсім немедичну практику, хабарництво і булінг ВВС News Україна розповіли студенти-медики з чотирьох вишів України.

У самих же вишах слова студентів називають неправдивими і заявляють про оціночні судження, але погоджуються, що медичну освіту треба реформувати.

Публікуємо розповіді студентів-медиків про їхнє навчання, а також відповіді на це університетів. Імена героїв змінено.

"Прибирання на практиці і книжки за порошок"

Катя закінчила медичний факультет Одеського медуніверситету ще у 2009 році. Але вона надовго запам'ятала практику, яку їй та іншим студентам довелося пройти у виші на першому і третьому курсах.

Вони мили і прибирали гуртожитки, кафедри й бібліотеку, фарбували та прибирали студентську базу відпочинку "Медик".

"Нас заганяли все це робити. Це була повна маячня", - згадує колишня студентка.

Одним із найбільших розчарувань для неї стала медична практика, коли студентам пропонували підписати все, щоб у лікарні вони "більше не з'являлися".

"Лікарям і медсестрам нецікаво вчити студентів, які звалилися їм на голову", - каже молода жінка.

Вона розповідає, як в університетську бібліотеку треба було принести тазки та порошки, щоб отримати книжки.

Також її обурює "традиція", що хтось зі студентів мав обов'язково пропускати пари, бо чергував сторожем у підвалі, де не зачинялися двері, а інші студенти залишали там свої речі, переодягнувшись у хірургічний костюм.

"Що мене завжди обурювало - це старі викладачі, що живуть в XIX столітті й несуть "граніт науки" в маси.

Їх на кафедрах залишали "з поваги до колишніх заслуг" і вони виносили мозок студентам на повну, нічому толком не навчаючи. Так було на кафедрі хірургії в "Єврейській лікарні", - розповідає Катя.

Жінка стверджує, що з деяких предметів майже не було занять, наприклад, на "Кафедрі гігієни", та з циклу "Гінекології" на 5-му курсі.

"Викладача там ми вперше побачили на іспиті, і то він запізнився на кілька годин", - згадує Катерина.

Відповідь Одеського медуніверситету

В Одеському медуніверситеті у коментарі ВВС News Україна підтвердили, що відправляють студентів на практику, де вони прибирають, проте назвали її волонтерською і заявили, що таким способом формують у них "дбайливе ставлення до майна університету".

Копирайт изображения facebook.com/OdMedU Image caption Одеський медуніверситет: "Випускники ОНМедУ є справжніми професіоналами в галузях лікарської справи та клінічних досліджень"

У виші вважають, що читання "унікальних видань XVIII - поч. XX, століть має великі переваги над читанням електронних джерел". А в бібліотеці студенти теж волонтерять, приводячи до ладу старі та зіпсовані книги.

Слова про відсутність пар і поганий рівень викладання предметів назвали неправдивими, але підтвердили, що студенти дійсно часом стережуть одяг однокурсників, пропускаючи пари.

Запевнили, що такі чергові можуть здати матеріал додатково і розповіли, що в планах ці підвали реконструювати.

Щодо викладачів "старої" школи заявили, що вони "мають величезний досвід" і професійні навички для передачі знань молодому поколінню.

"Хто хоче вчитись, той буде вчитись. Багато студентів із вдячністю згадують навчання у нашому виші", - каже проректор з науково-педагогічної роботи вишу Валерія Марічереда.

"Скотч за пропуск"

Студентка 5-го курсу Тернопільського медуніверситету Оксана найбільше у виші критикує якість навчання, яке, за її словами, часто полягає в тому, щоб просто "переписати текст з книжки у зошит".

Також дівчину обурює ставлення викладачів, які називають студентів конкурентами і навіть можуть відмовлятися викладати. Так було із предметом "Топографічна анатомія".

"На клінічних кафедрах нам казали: "Ви нам майбутні конкуренти - ми вас вчити не будемо. На предметі "Дитяча хірургія" ми просто сиділи в кабінеті. Навіть без викладача", - розповідає студентка.

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На "Судовій медицині" викладач спізнюється на лекції, а після цього годину критикує МОЗ, дає політичні коментарі, а "студенти змушені це слухати".

"Замість того, щоб підняти рівень навчання, дати знання, ми зазубрюємо тести КРОК, щоб гарно їх здати. Університет орієнтується не на хороших лікарів, а на гарні результати цих екзаменів", - критикує навчання Оксана.

Анатомічний розтин студенти останній раз бачили ще на першому курсі, але "якщо викладачу заплатити і занести пляшку, то він заведе на розтин".

На предметі "Дитяча хірургія" ми просто сиділи в кабінеті. Навіть без викладача

Оксана твердить, що у її виші "поширені хабарі ", і є "багато студентів, які просто платять, не знаючи нічого".

Пропущені заняття можна відпрацювати у дуже нестандартний спосіб. Щоб закрити пропуск з теми "Патологія серця", треба принести на кафедру "Фізіології" клей, скотч або пачку паперу.

"Допомагає тільки самоосвіта. Треба постійно просити, щоб допомогли, показали, навчили", - каже студентка про навчання.

Відповідь Тернопільського державного медуніверситету ім. І.Я. Горбачевського.

"Адміністрації університету невідомі випадки складання іспитів за гроші. Адміністрація робить все для того, щоб корупції в університеті не було", - відповіли ВВС News Україна у виші.

Там запевнили, що мають програму із боротьби з корупцією, працівники читають "пам'ятку", як з нею боротися, і мають скриньку та телефон довіри.

Копирайт изображения tdmu.edu.ua Image caption В університеті кажуть, що трупів для розтину дійсно не вистачає

Також в університеті заявили, що ретельно перевіряють, як студенти відпрацьовують пропуски і мають окремий наказ, який забороняє приносити за них подарунки "у вигляді канцелярських товарів".

Після слів студентки про політичні коментарі на лекціях у виші заявили, що провели бесіду і "суворо попередили" викладача, а з завідувачами кафедр поговорили про "дотримання медичної етики".

В університеті кажуть, що "стараються підвищувати якість освітнього процесу", запевнили, що проводять опитування студентів про якість викладання.

Разом з тим, визнали, що трупів для розтинів дійсно не вистачає. А щодо конкуренції між студентами та викладачами на ринку праці, на яку, буцімто, нарікав один з викладачів, зазначили:

"Студенти не є конкурентами викладачів кафедр в майбутньому… Якщо і був такий випадок (заява викладача. - Ред.), то це скоріше виняток", - кажуть в університеті.

"Екзамени від 50 доларів"

"На першому курсі екзамени приблизно коштують 50 доларів. При цьому рівень знань може бути нульовим. Але платиш 50 доларів - і здаєш", - розповідає про навчання у медуніверситеті імені Данила Галицького у Львові студентка другого курсу Ольга.

За її словами, стільки коштував, наприклад, іспит з "Медичної хімії", а от на другому ціни значно вищі - 400 доларів за "Біологічну хімію".

Дівчину обурював підхід до викладання у виші предмету "Медична фізика", де, як вона стверджує, студентів нічому не вчили, а на екзамені "можна було дуже легко списати".

"Це мене обурює, бо це важливий предмет, який буде потрібен кожному лікарю - знання про ультразвук, рентген", - каже студентка.

Попри цю критику і згадки про корупцію, дівчина говорить, що рівень навчання у виші в цілому дуже високий.

"Є викладачі, які по лікарнях нас водять і показують, як лікують пацієнтів, все пояснюють", - розповідає студентка.

Давав гроші той, хто хотів полегшити собі життя, бо вчитися було важко, згадує своє навчання у львівському медичному виші Богдан, який він закінчив у 2014 році.

Він каже, що сам за екзамени не платив, але знає, як це робили інші.

Чоловік продовжує зараз працювати у медичній сфері і критикує недостатній об'єм практики для студентів під час його навчання. Щоб навчитися, наприклад, ставити крапельниці, за його словами, треба було шукати роботу і вчитися цьому в позаурочний час.

Ще один його неприємний спогад про навчання - це булінг з боку викладачів.

"Викладач міг упереджено ставитись і принижувати при всіх під час лекцій, бо йому просто не сподобався твій зовнішній вигляд - чому підбори, що це за зачіска? На студентів був дуже великий моральний тиск", - згадує чоловік.

Відповідь медуніверситету імені Данила Галицького

У виші слова студентів назвали оціночними судженнями, а корупцію в освіті "вулицею з двобічним рухом".

"Дуже часто студенти у такий спосіб намагаються розв'язати проблеми із пропусками занять, низьким рівнем підготовленості", - заявили у медуніверситеті.

Копирайт изображения meduniv.lviv.ua Image caption Медуніверситет імені Данила Галицького: "Кожного року під час зустрічі з першокурсниками керівництво закликає відразу повідомляти про усі прояви корупції".

Там запевнили, що вимірюють рейтинги кафедр і викладачів, та сподіваються, що МОЗ запустить більш дієві механізми перевірки фаховості викладачів.

Про рівень навчання у виші зазначили, що якщо студент не складає іспит "КРОК" - його відраховують за неуспішність. Минулого року відрахували 304-х студентів.

"Ми розуміємо, що система медичної освіти далека від ідеальної і потребує змін, ми готові ці зміни впроваджувати в себе",- заявили в медуніверситет імені Данила Галицького.

"Викладач виходить з екзамену, щоб не слухати"

"Хабарі є, але не на всіх кафедрах. Можна, навіть знаючи ідеально предмет, не здати. Можуть просто валити", - розповідає про своє навчання у Національному медуніверситеті ім. Богомольця Олександр.

За його словами, так було під час здачі модулю з "Ортопедичної стоматології" на однойменній кафедрі навесні 2016 року.

"Спеціально валили, щоб отримати гроші. При мені дівчина розповіла всі питання з білета, а викладач відвернувся, а потім сказав їй, що, мовляв, ти нічого не розповіла", - згадує колишній студент.

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Викладач також може вийти посередині твоє відповіді, ніби він нічого не чув, стверджує Олександр.

Він зізнається, що під час сесії у 2016 році заплатив за здачу модуля з тієї ж "Ортопедичної стоматології". "Я підстрахувався - і вчив, і заплатив 150 доларів", - каже хлопець.

При цьому, за його словами, ціни за предмети дуже різні - від 100 до 250 доларів, вони залежать від рівня складності іспиту.

Відповідь медуніверситету Богомольця

Інформація про корупцію не надходила до керівництва стоматологічного факультету протягом останніх кількох років, заявили у виші у відповідь на запит ВВС News Україна. При цьому в Богомольця запевнили, що студентів завжди просять повідомляти про корупцію, якщо вони з нею стикаються.

Нещодавно двох студентів з універу відрахували через "порушення академічної доброчесності".

Кілька студентів університету Богомольця зв'язалися з ВВС News Україна, щоб розповісти про те, що вони дуже задоволені навчанням і з хабарами ніколи не стикалися.

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