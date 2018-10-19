В'язниця за перетин кордону України: кому це тепер загрожує?

Копирайт изображения ДПСУ

У четвер Рада ухвалила закон, яким значно посилила відповідальність за незаконний перетин кордону України - тепер за це можна потрапити до в'язниці на кілька років.

Кому ж тепер загрожують тюремні строки?

Кого садитимуть?

Загалом новий закон стосується трьох категорій порушників:

особи, яким заборонений в'їзд на територію України;

військовослужбовці та інші силовики "держави-агресора", які перетинають кордон поза пунктами пропуску, або ж через такі пункти, але без документів чи з підробленими документами;

особи, які перетинають український кордон "з метою заподіяння шкоди інтересам держави".

Персони нон грата

Копирайт изображения ДПСУ Image caption Закон поширюватиметься на людей, якім з тих чи інших причин заборонено в'їжджати до України

Щодо першої категорії - мова йде про людей, яким в'їжджати до України і так заборонено, але вони можуть спробувати перетнути кордон в обхід офіційних пунктів пропуску.

Ідея в тому, щоб позбавити їх такого бажання, пояснили BBC News Україна у Держприкордонслужбі (ДПСУ).

"Якщо такі особи з'являться на пунктах пропуску, то ми їх просто не пустимо в Україну. Якщо ж вони спробують перетнути кордон в інших місцях, то їм загрожуватиме в'язниця", - розповідає помічник голови та речник ДПСУ Олег Слободян.

Російські силовики

Копирайт изображения ДПСУ Image caption 30 червня 2017 року українські прикордонники Херсонського загону затримали двох росіян, які назвалися військовослужбовцями Прикордонної служби ФСБ Росії і загубилися, коли виконували роль учбових порушників кордону під час навчань. Згодом їх відпустили (після штрафу), а за новим законом їм би загрожувала в'язниця

Друга категорія - це російські військові чи представники інших силових структур РФ, таких як ФСБ.

Саме Росія в українському законодавстві офіційно визнана як "держава-агресор".

Автори закону - Ірина Луценко та Артур Герасимов - нарікали, що раніше, наприклад, для "ФСБшників", які нелегально перетинали кордон України, але не були замішані в будь-яких інших незаконних діях, були передбачені лише штрафи.

Таке покарання вони вважали "неспівмірним із суспільною небезпечністю" їх можливих дій.

Тепер же російські силовики, які, наприклад, не покажуть свої справжні документи на пункті пропуску, або й спробують оминути блокпости, можуть потрапити до української в'язниці.

Загроза національним інтересам

Копирайт изображения УНІАН Image caption Кваліфікуватимуть загрозу для національних інтересів зі сторони тих, хто перетинає кордон, у СБУ

Нарешті, третя категорія - найабстрактніша.

Тут, як і у випадку з людьми, яким заборонений в'їзд до України, мова йде не лише про росіян, а про всіх іноземців, які хочуть "заподіяти шкоду інтересам держави".

Під час обговорення закону в парламенті вже нарікали, що таке визначення можна тлумачити дуже широко й застосувати по-різному.

"Це є абсолютно правова невизначеність. Насправді за таким визначенням нікого не покарають і нікого не посадять, тому що жодний суд не зможе нормально довести…, що людина мала якийсь злочинний намір", - наголошував депутат від "Свободи" Юрій Левченко.

А Олег Слободян пояснює, що інформацію по даній категорії ймовірних злочинців вони передаватимуть іншим правоохоронним органам, які можуть вести слідство.

Скоріше за все, це буде СБУ, додає він.

А вже на основі доказів СБУ суд ухвалюватиме рішення, чи справді людина перетинала кордон "з метою заподіяння шкоди інтересам" України.

Тож, теоретично мова може йти і про іноземних культурних чи політичних діячів, чиї висловлювання чи інші дії на території України так чи інакше можуть зашкодити її інтересам.

"Все залежатиме від рішення суду", - наголошують у ДПСУ.

Копирайт изображения УНІАН Image caption На відповідальність за незаконне відвідування Криму новий закон фактично не впливає - вона передбачена іншими нормами

Що ж до іноземців, які незаконно відвідують Крим та непідконтрольні Києву райони Донбасу, то для них залишається адміністративне покарання у вигляді трирічної заборони на в'їзд до України.

Якщо ж вони їдуть до Криму чи на територію ОРДЛО "з метою заподіяння шкоди інтересам" України (і суд це доведе), то у Кримінальному кодексі за це вже кілька років передбачена відповідальність - до п'яти років в'язниці.

На скільки садитимуть

Можливе покарання за незаконний перетин кордону, за новим законом, - до трьох років в'язниці.

Якщо ж порушники при цьому діяли у групі, або ж спробували незаконно перетнути кордон двічі чи більше разів, то їм вже загрожуватиме ув'язнення на строк від трьох до п'яти років.

А у випадку ще й застосування ними насильства чи зброї, можливий вирок - від п'яти до восьми років в'язниці.

Вагомий аргумент

Копирайт изображения ДПСУ

Депутати ухвалили пом'якшений варіант закону - у його першій версії пропонувалося ув'язнювати за незаконний перетин українського кордону всіх громадян держави-агресора або "інших осіб [які діють] у інтересах держави-агресора".

Таке покарання хотіли передбачити зокрема й перетин з підробленими документами.

Утім, від таких формулювань під час розгляду закону в комітетах відмовилися.

Водночас у ДПСУ відзначають, що вони все ж хотіли більш жорстку редакцію, за якою кримінальна відповідальність була б передбачена практично за всі спроби незаконного перетину кордону, окрім випадковостей.

Це дозволило б більш ефективно боротися, наприклад, з контрабандистами.

Утім, новий закон і так є "суттєвим кроком до підвищення безпеки на кордоні та вагомим аргументом прикордонників", каже Олег Слободян.

Новий закон ще має підписати президент, що, скоріше за все, і станеться найближчим часом.

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