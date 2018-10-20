НеПроґавте: вибух в Керчі та автокефалія для України

Пропустили новини цього тижня? Надолужте втрачене із нашим коротким, але вичерпним дайджестом.

Головні теми тижня:

Москва сперечається з Константинополем за Україну

У понеділок Російська православна церква розірвала євхаристійне спілкування з Вселенським патріархатом через його рішення щодо автокефалії для української православної церкви.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У РПЦ Константинополю погрожують розколом православ'я на глобальному рівні

Такий крок - найвища міра інституційних церковних санкцій.

Кремль на рішення Константинополя також відреагував вкрай різко.

Влада України та ієрархи, які прагнуть створення української помісної православної церкви, рішення Константинополя привітали. Та вже подбали про те, щоб у Вселенського патріархату був власний храм в Києві.

Вибух у Керчі

У середу в анексованому Криму сталася трагедія - 18-річний хлопець влаштував стрілянину та вибух в політехнічному коледжі в Керчі.

Копирайт изображения Getty Images

В результаті загинула 21 людина, включаючи самого нападника, який наклав на себе руки.

Український втікач-багатій у Франції

Європол повідомив, що затримав у Франції українця, якого на батьківщині звинувачували в масштабній корупції та вважали померлим.

Копирайт изображения French Gendarmerie Image caption У підозрюваного українця був замок у французькому Діжоні

У французькому Діжоні він вів розкішне життя. Викрили його через те, що він придбав дорогий замок.

Пізніше українська прокуратура розкрила особу втікача та вже очікує його екстрадиції.

Ексклюзив

Митрополит Української православної церкви Московського патріархату Лука розповідає про те, чому РПЦ ніколи не прийме автокефалію для України та чому віряни Київського патріархату - "живі трупи".

Іще трохи про Томос для України. Ось що про це думають численні коти Вселенського патріархату.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів На всі запитання про Томос для УПЦ вони у відповідь мурчать.

Командувач Військово-морських сил ЗСУ адмірал Ігор Воронченко розповів про ситуацію в Азовському морі та небезпеку загострень там, а також про найновіші надходження до українського флоту.

Копирайт изображения Прес-служба ВМС ЗСУ

Із міжнародних новин:

Світ сколихнула драматична історія опозиційного журналіста з Саудівської Аравії, який зник в Туреччині. Через його загибель вже назріває міжнародний скандал.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Відтоді як журналіст зайшов до будівлі дипмісії, його більше ніхто не бачив.

А в королівській родині Великої Британії цього тижня було дві щасливі події.

Відбулась урочиста церемонія одруження принцеси Євгенії, онуки королеви. Де, як і годиться, були монарші особи та зірки.

Копирайт изображения Getty Images/YUI MOK

Нещодавно одружені принц Гаррі та Меган Маркл офіційно оголосили, що чекають на первістка.

Копирайт изображения AFP/Getty Images

А також - наука, культура, технології:

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