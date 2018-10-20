#НеПроґавте: вибух в Керчі та автокефалія для України
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Головні теми тижня:
Москва сперечається з Константинополем за Україну
У понеділок Російська православна церква розірвала євхаристійне спілкування з Вселенським патріархатом через його рішення щодо автокефалії для української православної церкви.
Такий крок - найвища міра інституційних церковних санкцій.
- РПЦ розірвала стосунки з Константинополем: що це означає
- Автокефалія для України: що насправді вирішив Константинополь
Кремль на рішення Константинополя також відреагував вкрай різко.
Влада України та ієрархи, які прагнуть створення української помісної православної церкви, рішення Константинополя привітали. Та вже подбали про те, щоб у Вселенського патріархату був власний храм в Києві.
Вибух у Керчі
У середу в анексованому Криму сталася трагедія - 18-річний хлопець влаштував стрілянину та вибух в політехнічному коледжі в Керчі.
В результаті загинула 21 людина, включаючи самого нападника, який наклав на себе руки.
- Вибух у коледжі в Керчі перекваліфікували у вбивство: 20 загиблих
- Список загиблих у Керчі: що відомо про жертв
Український втікач-багатій у Франції
Європол повідомив, що затримав у Франції українця, якого на батьківщині звинувачували в масштабній корупції та вважали померлим.
У французькому Діжоні він вів розкішне життя. Викрили його через те, що він придбав дорогий замок.
Пізніше українська прокуратура розкрила особу втікача та вже очікує його екстрадиції.
Ексклюзив
Митрополит Української православної церкви Московського патріархату Лука розповідає про те, чому РПЦ ніколи не прийме автокефалію для України та чому віряни Київського патріархату - "живі трупи".
Іще трохи про Томос для України. Ось що про це думають численні коти Вселенського патріархату.
Командувач Військово-морських сил ЗСУ адмірал Ігор Воронченко розповів про ситуацію в Азовському морі та небезпеку загострень там, а також про найновіші надходження до українського флоту.
Із міжнародних новин:
Світ сколихнула драматична історія опозиційного журналіста з Саудівської Аравії, який зник в Туреччині. Через його загибель вже назріває міжнародний скандал.
А в королівській родині Великої Британії цього тижня було дві щасливі події.
Відбулась урочиста церемонія одруження принцеси Євгенії, онуки королеви. Де, як і годиться, були монарші особи та зірки.
Нещодавно одружені принц Гаррі та Меган Маркл офіційно оголосили, що чекають на первістка.
А також - наука, культура, технології:
- Самознищення картини Бенксі пішло не за планом: що ж мало статись?
- Життя й кохання людини з психозом
- Чим англійці всіх дратують
- Що буде з вірою в Бога, якщо людство виявить інопланетян
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