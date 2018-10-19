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Перелікові правил, які регулюють поведінку британської королівської родини на публіці, вже кілька століть. Попри те, що ці правила ніде формально не прописані, необхідність слідувати традиціям змушує членів королівської родини дотримуватися їх до цього часу.

Раніше цих правил дотримувалися беззаперечно, проте сьогодні до деяких з них члени династії Віндзорів почали застосовувати більш гнучкий підхід.

Ось п'ять з цих правил, які більше не вважаються такими, які не можна порушувати.

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1. Автографи

Членам королівської родини не можна роздавати автографи. Вважається, що їхні підписи можуть скопіювати і підробити.

Також вони не повинні погоджуватися на спільні селфі. По-перше, до королівських осіб заборонено повертатися спиною, а на фото часто саме так і трапляється.

По-друге, спільне селфі передбачає наближення до королівської особи на достатньо близьку відстань, що створює ризики з точки зору безпеки.

Сьогодні члени королівської родини часто порушують це правило.

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2. Обійматися, цілуватися і триматися за руки

Людям не можна торкатися монаршої особи, якщо та не протягнула їм руку першою.

Сучасне покоління Віндзорів повністю ігнорує це правило. Вважається, що принци Гаррі і Вільям перейняли манери матері, принцеси Діани, яка часто обіймала людей на публіці.

На королівських раутах герцог і герцогиня Сассекські, Гаррі і Меган, часто тримаються за руки. Щоправда, Гаррі і Меган - це швидше виняток, ніж правило: навіть принц Вільям і його дружина Кейт дуже рідко порушують цю заборону.

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3. Подорожувати разом

В минулому будь-яка подорож, особливо довготривала, супроводжувалася ризиками і могла закінчитися трагедією. Тому правила, яке забороняє членам королівської родини подорожувати разом, дотримувались дуже суворо.

Таким чином, у випадку, якщо з королівською особою під час подорожі траплялося щось нехороше, під рукою завжди залишався інший член родини, який був у безпеці.

Проте Кейт і Вільям вирішили порушити цю традицію і часто подорожують разом.

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4. Чоловіки не повинні носити обручки

Чоловіки в королівській родині, як правило, не носять обручки.

Дід, батько і брат принца Гаррі слідували цій традиції і утримувалися від носіння обручок.

Проте Гаррі і Меган, яких вважають набагато більш "сучасними" членами родини, носять каблучки. Обмін обручками був прописаний у сценарії їхньої весільної церемонії.

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5. Не одружуватися на розлучених

За традицією, члени королівської родини не одружуються на тих, хто раніше вже перебував у шлюбі.

Однак в останніх поколіннях це правило порушили вже двічі.

Батько Гаррі і колишній чоловік принцеси Діани принц Чарльз одружився на герцогині Корнвольскій Каміллі вже після того, як Діана загинула, а Камілла розлучилася з першим чоловіком.

Меган так само перебувала у шлюбі до того, як зустрітися з Гаррі, проте її сімейний союз також не склався.

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