Вчені знайшли піраній Юрського періоду: що ріднить їх із сучасними?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Голлівуд створив занадто моторошну репутацію сучасним піраньям

Вчені виявили скам'янілі залишки видів риб, подібних на сучасних піраній, які, за їхніми словами, є найдавнішими відомими рибами, які їдять плоть.

Істота, знайдена в Південній Німеччині, жила близько 150 мільйонів років тому і мала виражені гострі зуби як у сучасних піраній.

Хижак юрського періоду використовував свої гострі як лезо зуби, аби відривати шматочки плоті та плавці від інших риб.

Поблизу знайшли іншу рибу, на яку древні піраньї нападали.

"Ми знайшли ще одну рибу з тієї ж місцевості і у неї відсутні шматочки плавців", - сказав доктор Девід Белвуд з університету Джеймса Кука, Австралія, який є одним з авторів дослідження.

"Почніть їсти рибу, і вона помре, відкусіть їй плавці, і у вас є їжа на майбутнє".

Копирайт изображения M.EBERT/T.NOHL Image caption Це зображення риби-піраньї з моря юрського періоду з гострими вузькими зубами, які, ймовірно, потрібні були аби відкушувати плавці іншим рибам

Дослідники проаналізували щелепи та знайшли довгі вузькі зуби на верхній щелепі. Вони також виявили трикутні зуби з загостреними краями уздовж нижньої щелепи.

Міжнародна група вчених дійшла висновку, що форма зубів, морфологія та механіка щелепи дають можливість припустити її ефективність у відкушуванні плоті або плавців.

"Ми були приголомшені тим, що у цієї риби були зуби як у піраньї", - каже Мартіна Кьольбль-Еберт, з Юрського музею у Айхштетті, Німеччина, яка керувала дослідженням.

"Вона походить з кісткових риб (pycnodontids), які відомі своїми пласкими зубами, це нагадує пошук вовка в овечій шкурі, а що ще більш примітно, ця риба з юрського періоду".

"Риби, які нам відомі, кісткові риби, не відкушували шматки плоті інших риб у той час. Акули могли відкусити шматочки плоті, але протягом усієї історії кісткові риби або полювали на безхребетних або ж ковтали своїх жертв повністю. Здатність відкушувати шматочки плоті або плавників виникла набагато пізніше".

Копирайт изображения Image copyrightJURA-MUSEUM, EISCHSTATT, GERMANY Image caption Художнє зображення давньої піраньї

Дослідження опублікували в журналі Current Biology.

Де можна знайти піраній у сучасному світі?

Піраньї зараз водяться тільки в прісноводних водоймах Південної Америки. В Амазонці зустрічаються близько 20 різних видів цих риб.

При цьому скам'янілі рештки риби юрського періоду знайшли на території, де колись було море.

Деяких сучасних піраній знаходять в інших частинах світу, але, вважається, що це домашні риби, яких випустили у водойми.

Наскільки піраньї небезпечні?

Не дуже, попри всі зусилля Голлівуду.

У піраній дуже гострі зуби та потужні щелепи. Дослідження 2012 року, свідчить, що чорна піранья має найбільшу силу укусу серед риб.

Вони з'їдять майже все що завгодно, коли голодні. Відомі випадки нападів на людей, які закінчилися смертю. Наприклад, напад на шестирічну дівчинку в Бразилії три роки тому.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Потужні, гострі зуби червоної піраньї

Але дослідження показують, що репутація піраній як жахливих істот в основному міфічна. Деякі види їдять переважно рослинну їжу, а не м'ясо; деякі ж взагалі вегетаріанці.

Ті ж, хто їсть м'ясо, як правило, нападають на істоту, що помирає, або вже мертву.

Риба збирається на мілководді, де, як вважають деякі вчені, їм легше атакувати та відривати шматочки плоті від кісток інших видів.

Більшість вчених вважають, що груповий спосіб життя цих риб має на меті захист від хижаків.

Чи можна їх їсти?

Так! У деяких частинах Південної Америки вони досить популярні. Думки про те, які вони на смак різняться.

Дехто каже, що вони схожі на типову кісткову білу рибу. Інші ж кажуть, що вони мають яскраво виражений рибний смак.

Так чи інакше, але їх вважають цілком слушною їжею, оскільки піраній не ловлять занадто активно, і вони не знаходяться під загрозою зникнення на думку Міжнародного союзу охорони природи.

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