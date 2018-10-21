Невже традиційні ліфчики не витримають конкуренції з модними бралетами?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Перше, що ви знімаєте, повернувшись додому?

Ох, яке полегшення дарує цей незрівнянний "клац" наприкінці довгого дня.

Після тривалої напруги та відчуття тиску немає нічого кращого, ніж розстебнути ненависне знаряддя тортур із вшитими в нього жорсткими дротами.

Жінки носять бюстгальтери на металевих каркасах ще з 1930-х років. Однак тепер ми, здається, потроху втрачаємо любов до білизни, яка підіймає груди.

Впевнені в собі користувачки прагнуть комфорту і природного силуету. А в багатомільярдній індустрії моди, де панує жорстка конкуренція, уважно дослухаються до побажань жінок.

Копирайт изображения VICKY GROUT Image caption Чідера Еггеру, яка не носить ліфчиків, вважає, що "немає неправильних способів бути жінкою"

Впливові блогери також виступають за природні жіночі форми.

У своєму блозі Saggy Boobs Matter ("Обвислі груди мають значення") Чідера Еггеру, яка не носить ліфчиків, пише, що "існує більше одного способу бути красивою" і "краса полягає не в тому, як зухвало стирчать у вас груди".

"Справляти враження на чоловіків - не та мета, яку варто перед собою ставити", - вважає блогерка, яка заохочує жінок бути впевненими в собі та своєму природному вигляді.

"Немає жодного неправильного способу бути жінкою… природа не визнає стандартів краси", - стверджує вона.

Image caption Молоді жінки віддають перевагу бюстгальтерам без кісточок, і компанія Asos пропонує безліч варіантів

Роздрібні продавці повідомляють, що за останні два роки суттєво зріс продаж бралетів, коротких топів і спортивної білизни. Нова хвиля спідньої білизни призначена для всіх жінок, а не лише для дівчат модельної зовнішності.

За останній рік у колекціях Marks & Spencer моделей бралетів побільшало з 19 до 24, а їхні розміри тепер включають DD+.

Виробник спідньої білизни, компанія Asos, також пропонує безліч варіантів бюстгальтерів без каркасів розмірами до 42GG. А в New Look повідомили, що найкраще в них продається бралет із широкою еластичною стрічкою, яка підтримує великі груди.

Копирайт изображения KIRSTY BOSLEY Image caption За словами Кірсті Бозлі, в її гардеробі немає жодного зручного ліфчика

31-річна Кірсті Бозлі з графства Західний Мідленд каже, що жінкам вже набридли бюстгальтери на кісточках, які завдають болю. Але вона намагається відшукати альтернативу.

"Великі груди - це біль", - скаржиться вона.

"Звісно, коли носиш їх цілий день, то вже під вечір відчуваєш біль у спині й плечах. Але найгірше - дискомфорт від ліфчика. Наприкінці кожного дня, коли знімаю ліфчик, у мене на тілі залишаються велетенські червоні сліди - уздовж грудної клітки, якраз там, де кісточки впивалися в тіло", - каже Кірсті.

"Ходити без ліфчика - не варіант. Погойдування грудей привертає небажану увагу, а я цього не хочу. Тому змушена миритися з дискомфортом. Щоб вага грудей розподілялася рівномірно, нам потрібні ширші шлейки, а часто - більш як два гачки на застібці. Одяг має бути комфортним. Шкода тільки, що дівчатам із нестандартними розмірами досягти цього непросто", - вважає вона.

Копирайт изображения PA Image caption "А ви, хлопці, обійдетесь" - жінки відмовляються від "незручних" речей і віддають перевагу комфорту, а не звабливим вигинам декольте

А ще ліфчики без кісточок добре вписуються у мегатренд тисячоліття - "білизна як одяг на вихід".

Гуляти в спортивному топі чи піти на побачення в мереживному ліфчику? Сьогодні таке в тренді. Покоління впевнених у привабливості свого тіла людей вдягається задля себе, своїх друзів та фоток в Instagram.

Керівниця відділу дизайну компанії M&S Сузі Дженкінсон каже, що бралети "стали основним предметом у шухлядах зі спідньою білизною".

"У світі білизни сталися великі зміни. Зараз у центрі уваги - комфорт і природні лінії жіночого тіла. Ось чому бралети своїми ніжними й м'якими лініями завойовують прихильність багатьох жінок. Клієнткам імпонує м'яка невимушеність форми цих популярних ліфчиків", - пояснює вона.

Копирайт изображения MARKS & SPENCER Image caption Роздрібні продавці замовляють більше виробів без кісточок та більших розмірів

А речниця компанії New Look говорить: "Історично склалося так, що жінки купували бюстгальтери на кісточках, які добре підтримують і піднімають груди. Однак упродовж останніх двох років збільшився попит на м'які силуети та функціональний комфорт".

Копирайт изображения KENDALL JENNER Image caption Куди приводять Кардаш'яни... Кендалл та її клан - фанати "білизни на вихід"

У соцмережах циркулюють модні слівця - "свобода" і "комфорт". Жінки називають ліфчики на кісточках "риштуванням" і "першим, що я скидаю вдома".

"Я вже давно відмовилась від традиційних ліфчиків на кісточках і ношу тільки зручні бралети. Не хочу, щоб мені щось тиснуло на плечі й груди. І з розміром це ніяк не пов'язано", - написала одна з користувачок сайту Reddit у своєму пості.

Еггеру пропонує жінкам наслідувати її приклад та її "не відповідні суспільним нормам" груди як зразок для натхнення і "забивання" на чужу думку.

"Я кайфую від життя, і ліфчики мені в цьому не завада, - каже вона. І жартує: - Моїм грудям привіт і щира подяка".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Під час протестів на конкурсі "Міс Америка" 1968 року ліфчики разом зі швабрами й високими підборами опинилися в "смітнику свободи"

Трохи цікавинок

Перший ліфчик на каркасі запатентували в Нью-Йорку 1893 року як "засіб для підтримання грудей"

Під час опитування, проведеного Outdoor Media Centre, більшість респондентів назвали білборд компанії Wonderbra 1994 року з Євою Герциговою найбільш іконічним за всі часи

Свій перший бюстгальтер компанія M&S продала 1926 року, а тепер обсяги продажу в неї складають понад 20 мільйонів на рік

Найдорожчий ліфчик у світі коштує 12 з половиною мільйонів доларів. Це Heavenly Star Bra від Victoria's Secret. Його виготовили 2001 року з використанням 1200 рожевих сапфірів зі Шрі-Ланки та діаманта смарагдової огранки вагою 90 каратів.

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