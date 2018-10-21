Невже традиційні ліфчики не витримають конкуренції з модними бралетами?
Ох, яке полегшення дарує цей незрівнянний "клац" наприкінці довгого дня.
Після тривалої напруги та відчуття тиску немає нічого кращого, ніж розстебнути ненависне знаряддя тортур із вшитими в нього жорсткими дротами.
Жінки носять бюстгальтери на металевих каркасах ще з 1930-х років. Однак тепер ми, здається, потроху втрачаємо любов до білизни, яка підіймає груди.
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Впевнені в собі користувачки прагнуть комфорту і природного силуету. А в багатомільярдній індустрії моди, де панує жорстка конкуренція, уважно дослухаються до побажань жінок.
Впливові блогери також виступають за природні жіночі форми.
У своєму блозі Saggy Boobs Matter ("Обвислі груди мають значення") Чідера Еггеру, яка не носить ліфчиків, пише, що "існує більше одного способу бути красивою" і "краса полягає не в тому, як зухвало стирчать у вас груди".
"Справляти враження на чоловіків - не та мета, яку варто перед собою ставити", - вважає блогерка, яка заохочує жінок бути впевненими в собі та своєму природному вигляді.
"Немає жодного неправильного способу бути жінкою… природа не визнає стандартів краси", - стверджує вона.
Роздрібні продавці повідомляють, що за останні два роки суттєво зріс продаж бралетів, коротких топів і спортивної білизни. Нова хвиля спідньої білизни призначена для всіх жінок, а не лише для дівчат модельної зовнішності.
За останній рік у колекціях Marks & Spencer моделей бралетів побільшало з 19 до 24, а їхні розміри тепер включають DD+.
Виробник спідньої білизни, компанія Asos, також пропонує безліч варіантів бюстгальтерів без каркасів розмірами до 42GG. А в New Look повідомили, що найкраще в них продається бралет із широкою еластичною стрічкою, яка підтримує великі груди.
31-річна Кірсті Бозлі з графства Західний Мідленд каже, що жінкам вже набридли бюстгальтери на кісточках, які завдають болю. Але вона намагається відшукати альтернативу.
"Великі груди - це біль", - скаржиться вона.
"Звісно, коли носиш їх цілий день, то вже під вечір відчуваєш біль у спині й плечах. Але найгірше - дискомфорт від ліфчика. Наприкінці кожного дня, коли знімаю ліфчик, у мене на тілі залишаються велетенські червоні сліди - уздовж грудної клітки, якраз там, де кісточки впивалися в тіло", - каже Кірсті.
"Ходити без ліфчика - не варіант. Погойдування грудей привертає небажану увагу, а я цього не хочу. Тому змушена миритися з дискомфортом. Щоб вага грудей розподілялася рівномірно, нам потрібні ширші шлейки, а часто - більш як два гачки на застібці. Одяг має бути комфортним. Шкода тільки, що дівчатам із нестандартними розмірами досягти цього непросто", - вважає вона.
А ще ліфчики без кісточок добре вписуються у мегатренд тисячоліття - "білизна як одяг на вихід".
Гуляти в спортивному топі чи піти на побачення в мереживному ліфчику? Сьогодні таке в тренді. Покоління впевнених у привабливості свого тіла людей вдягається задля себе, своїх друзів та фоток в Instagram.
Керівниця відділу дизайну компанії M&S Сузі Дженкінсон каже, що бралети "стали основним предметом у шухлядах зі спідньою білизною".
"У світі білизни сталися великі зміни. Зараз у центрі уваги - комфорт і природні лінії жіночого тіла. Ось чому бралети своїми ніжними й м'якими лініями завойовують прихильність багатьох жінок. Клієнткам імпонує м'яка невимушеність форми цих популярних ліфчиків", - пояснює вона.
А речниця компанії New Look говорить: "Історично склалося так, що жінки купували бюстгальтери на кісточках, які добре підтримують і піднімають груди. Однак упродовж останніх двох років збільшився попит на м'які силуети та функціональний комфорт".
У соцмережах циркулюють модні слівця - "свобода" і "комфорт". Жінки називають ліфчики на кісточках "риштуванням" і "першим, що я скидаю вдома".
"Я вже давно відмовилась від традиційних ліфчиків на кісточках і ношу тільки зручні бралети. Не хочу, щоб мені щось тиснуло на плечі й груди. І з розміром це ніяк не пов'язано", - написала одна з користувачок сайту Reddit у своєму пості.
Еггеру пропонує жінкам наслідувати її приклад та її "не відповідні суспільним нормам" груди як зразок для натхнення і "забивання" на чужу думку.
"Я кайфую від життя, і ліфчики мені в цьому не завада, - каже вона. І жартує: - Моїм грудям привіт і щира подяка".
Трохи цікавинок
- Перший ліфчик на каркасі запатентували в Нью-Йорку 1893 року як "засіб для підтримання грудей"
- Під час опитування, проведеного Outdoor Media Centre, більшість респондентів назвали білборд компанії Wonderbra 1994 року з Євою Герциговою найбільш іконічним за всі часи
- Свій перший бюстгальтер компанія M&S продала 1926 року, а тепер обсяги продажу в неї складають понад 20 мільйонів на рік
- Найдорожчий ліфчик у світі коштує 12 з половиною мільйонів доларів. Це Heavenly Star Bra від Victoria's Secret. Його виготовили 2001 року з використанням 1200 рожевих сапфірів зі Шрі-Ланки та діаманта смарагдової огранки вагою 90 каратів.
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