Ліга космічних перегонів: хто ці мільярдери, які обіцяють подорожі галактикою?

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Дедалі більше підприємців, яких називають творцями ери NewSpace, приєднуються до перегонів, аби зробити можливими дешеві космічні подорожі з повторним використанням космічних апаратів.

Серед них - мільярдери Ілон Маск, Джефф Безос та сер Річард Бренсон, які раніше досягли успіху в інших галузях.

Разом вони становлять серйозний виклик усталеним гігантам космічної галузі.

Підживлювані напруженим суперництвом, їхні амбіції включають розвиток космічного туризму та створення постійних поселень людей на Місяці та навіть на Марсі.

Водночас нові підприємці космічної галузі також заповнюють величезну пустоту, залишену урядами, які мусили скоротити фінансування космічних програм.

В результаті такі компанії як SpaceX та Blue Origin стають частиною все більш прибуткових військових перегонів у космічному просторі, оскільки США прагнуть боротися з амбіціями Китаю та Росії. За деякими оцінками, вартість космічної галузі становитиме 1 трлн доларів у 2040 році.

Тож які компанії сподіваються заробляти гроші, радикально трансформуючи наше майбутнє, і які люди за ними стоять?

Джефф Безос: Blue Origin

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Засновник Amazon Джефф Безос, найбагатша людина у світі, був одним з перших мільярдерів, який вступив у комерційні "космічні перегони", створивши компанію Blue Origin 2000 року.

У порівнянні з конкурентами по галузі, він має репутацію більш обережного у заявах щодо своєї діяльності.

Компанія зазнала невдачі після кількох невдалих запусків та проблем з її двигуном BE-4, а з 2016 року Безос щороку продавав свої акції Amazon на суму в 1 млрд доларів, щоб утримати Blue Origin на плаву.

Як і в Ілона Маска з його SpaceX, метою Безоса є зниження вартості космічних подорожей шляхом будівництва космічних ракет багаторазового використання. У минулому експлуатація ракет припинялася після лише одного запуску.

Три роки тому Blue Origin стала першою компанією, яка успішно посадила ракету. Ця ракета New Shepherd на сьогодні успішно приземлялася вже п'ять разів, але Ілон Маск кинув камінь в город Безоса у соціальних мережах, зазначивши, що ці польоти були лише суборбітальними.

Blue Origin продовжила набирати оберти та нещодавно отримала прибуткові державні контракти та сертифікати національної безпеки від уряду США.

Раніше цього року Військово-повітряні сили США обрали Blue Origin разом з Northrop Grumman та United Launch Alliance для розробки нових ракет, які можуть бути використані для військових запусків. Кожна компанія отримає від угоди 109 мільйонів доларів.

Безос налаштований на відправлення "космічних туристів" у суборбітальний політ. Компанія Blue Origin заявила, що буде продавати квитки з наступного року, а інсайдери у компанії припускають, що ціна кожного з них може перевищувати 300 тисяч доларів.

У майбутньому Безос має амбіції налагодити партнерство з NASA для перевірки можливості створення постійного людського поселення на Місяці.

Ілон Маск: Space X

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Уродженець Південної Африки Ілон Маск заснував SpaceX у 2002 році, залучивши 100 мільйонів доларів зі свого статку, отриманого завдяки успіху американської платіжної системи PayPal, в заснуванні якої він брав участь.

На сьогодні компанія запустила майже 70 ракет, і виборола контракти від NASA, ВПС США та космічного агентства Аргентини, щоб доставити супутники на орбіту та допомогти забезпечити постачання Міжнародної космічної станції.

Space X також ризикнула більше заглибитися в космос, ніж Blue Origin і Virgin Galactic, досягнувши 22 тисяч миль над екватором Землі.

Але Маска неодноразово спіткали невдачі. Під час кількох запусків ракети вибухали, було втрачено корисні вантажі, зокрема супутник-шпигун для американських військових.

Але підприємець славиться рекламними трюками, які робить, аби применшити значення невдач та розпіарити успіхи. У минулому році він поділився підбіркою відеокадрів невдалих ракетних запусків та приземлень, демонструючи "відеозаписи епічного вибуху". SpaceX також запустив електрокар Tesla в космос, як частину свого проекту Falcon Heavy Rocket.

Як і Blue Origin, Musk планує у майбутньому відправити людей у космос на комерційних рейсах. Раніше цього року він оголосив, що першим "місячним туристом" SpaceX буде японський мільярдер Юсаку Маезава.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів У космос машину вивела найпотужніша ракета-носій Falcon Heavy компанії SpaceX.

Але однією з кінцевих цілей SpaceX є відправлення пілотованих польотів на Марс, і врешті-решт, колонізація Червоної планети.

"Я хочу померти на Марсі, - сказав Маск, - тільки не під час зіткнення (корабля з планетою. - Ред.)".

Сер Річард Бренсон: Virgin Galactic

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Британський магнат сер Річард Бренсон - один з найновіших членів клубу NewSpace. Він заснував компанію Virgin Galactic у 2004 році.

У той час, як його конкуренти мають амбіції щодо далекосяжних космічних подорожей, сер Річард зосереджений на розробці багаторазових "космічних літаків" для подорожей туристів та корисних вантажів на невеликі відстані в суборбітальному просторі.

Virgin Galactic вже почала продавати квитки вартістю 250 тисяч доларів, а деякі знаменитості, такі як поп-зірка Джастін Бібер, зареєструвалися пасажирами. Компанія також залучила значні інвестиції, зокрема, з боку суверенного фонду добробуту Об'єднаних Арабських Еміратів.

Компанія Річарда Бренсона опинилася у фокусі уваги ЗМІ у 2014 році після вибуху космічного корабля під час випробувального польоту в Каліфорнії, коли один пілот загинув, а інший був поранений. Це виявилося суттєвою невдачею для первісної мети Virgin Galactic стати першою компанією, яка відправила туриста до космосу.

Але відтоді компанія завершила кілька тестових польотів. Раніше цього місяця сер Річард Бренсон оголосив, що компанія буде в космосі за кілька "тижнів, а не місяців".

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