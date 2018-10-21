Штучний місяць, стародавній ліс в Антарктиці і самозмащувальні презервативи - новини науки

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Штучний місяць замість ліхтарів, антарктичний ліс і презервативи, що самі стають слизькими при контакті - в підбірці найцікавіших наукових новин тижня.

Штучний місяць

Вулиці 11-мільйонного китайського міста Ченду в нічний час збираються освітлювати за допомогою штучного супутника, який зовні нагадує місяць, але набагато яскравіший.

Амбіційний проект приватної аерокосмічної компанії вже отримав схвалення від китайської влади, оскільки обіцяє суттєву економію електроенергії.

За задумом розробників, супутник, що буде знаходитися на орбіті, відбиватиме сонячні промені і направлятиме їх прямо на нічне місто.

В результаті штучний місяць світитиме приблизно у вісім разів яскравіше за справжній. Проте, кажуть китайські інженери, він не буде занадто яскравим і не порушить, наприклад, звичне життя нічних тварин.

Як пишуть китайські ЗМІ, ця технологія вже пройшла випробування. Вивести супутник на орбіту можна буде вже за два роки.

При цьому схожа технологія вже працює в Норвегії, у місті Р'юкан, який розташований в долині і у зимовий час не отримує достатньої кількості сонячного світла. Тому в сусідніх містах встановлені три величезні дзеркала, які спрямовують сонячне світло на вулиці міста.

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В Антарктиді знайшли закам'янілий ліс

Антарктика не завжди являла собою крижану пустелю. Мільйони років тому вона була частиною величезного континенту, що розташовувався у південній півкулі, і там росли гігантські дерева - глоссоптеріси.

Їхні закам'янілі залишки вдалося знайти палеоекологам з Університету Вісконсина-Мілуокі біля Трансантарктичного хребта - тобто майже біля самого південного полюса.

Судячи зі скам'янілостей, антарктичні глоссоптеріси досягали 40 метрів у висоту, а їх листя були розміром з передпліччя дорослої людини.

Точний вік цього лісу ще доведеться встановити, але за приблизними оцінками, йому 280 мільйонів років. Приблизно тоді потужні виверження поховали рослини під вулканічним попелом.

Після вимирання глоссоптерісів їм на зміну прийшла інша рослинність - її залишки так само збереглися під товстим шаром криги.

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Хімічний коктейль життя

Відомо, що життя на Землі зародилося з появою перших молекул РНК, проте як саме вони виникли з хімічних речовин, що на той момент існували на планеті, - до цього часу лишалося загадкою. Команді дослідників з Кембріджського університету, здається, вдалося її розгадати.

РНК складається з чотирьох азотистих основ - аденіну, гуаніну, цитозину і урацилу. Раніше вченим вдалось створити кожну з них в лабораторних умовах з неорганічних сполук, проте набір хімічних реакцій для їх створення був різним. Відповідно, вони не могли утворитися в одному й тому самому місці.

Рішення цієї проблеми знайшов професор Томас Карелл. Йому вдалося створити усі чотири азотисті основи за допомогою одного й того ж доволі простого набору реакцій з шести речовин: кисню, азоту, метану, аміаку, води і синильної кислоти.

Це перше правдоподібне пояснення того, як з простих неорганічних сполук міг утворитися "коктейль життя".

Щоправда, це пояснення не вирішує головну загадку: як утворені основи почали взаємодіяти між собою і злились в довгий рибонуклеїновий ланцюг. Відповідь на це питання дослідникам ще доведеться знайти.

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Самозмащувальні презервативи

Британські вчені розробили презервативи, які самі вкриваються змазкою під час контакту зі слизовою оболонкою.

Використовувати презервативи без змазки незручно і небезпечно: це може не лише викликати біль, але й призвести до ушкодження латексу внаслідок надмірного тертя. Тому як правило їх продають вже змазаними - проте часто це недостатньо для комфортного сексу.

Додавати змазку самостійно також не завжди зручно: вона може залишати плями, іноді одного змазування мало і доводиться робити це повторно, що відволікає від процесу.

Розробники сподіваються, що новий презерватив вирішить усі ці проблеми, і обіцяють, що їхній винахід здатний витримати до тисячі рухів без втрати слизькості. За підрахунками вчених, звичайний статевий акт - це приблизно 500 рухів.

Учасники експерименту, які тестували новий винахід, залишилися ним задоволені. Більшість з них заявили, що віддали б перевагу саме таким презервативам, а не звичайним, які швидко втрачають свої властивості.

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