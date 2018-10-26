Чи може суд над Януковичем тривати роками?

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Судовий розгляд справи про державну зраду колишнього президента Віктора Януковича триває вже півтора року. Попри це, експерти не можуть спрогнозувати, коли чекати вироку у справі і не виключають, що теоретично процес може затягтися ще на роки.

ВВС News Україна з'ясовувала, від кого чи від чого залежить завершення судового процесу, якими є особливості українського законодавства та судової системи і як вони можуть вплинути на справу колишнього глави держави.

"Не кольори, а відтінки"

Адвокат Роман Орєхов каже, що новий Кримінальний процесуальний кодекс хоч і встановив низку обмежень для того, аби судовий розгляд не тривав безкінечно, проте у ньому лишилося чимало прогалин, які дозволяють затягувати процес.

"Це як у житті: головне - не кольори, а відтінки. У новому КПК лишилося достатньо лазівок як для обвинувачення, так і захисту для того, щоб затягувати процес. Тому можу зробити висновок: наш КПК не дозволяє ефективно забезпечити дотримання будь-яких розумних строків кримінального провадження", - сказав Роман Орєхов у коментарі ВВС News Україна.

Це підтверджує і доктор права Ігор Ліберман.

"Деякі процесуальні рамки є у цивільному праві. Що ж до кримінального провадження, то такого визначення, як "розумні строки", немає. Суддя може встановити якісь певні терміни, впродовж яких сторони процесу мають виконати певні дії. Але згодом захист може оскаржити ці обмеження у судах вищих інстанцій як порушення прав обвинуваченого", - каже він у коментарі ВВС News Україна.

"Не буде помилкою сказати, що судова справа про державну зраду екс-президента може тягтися роками", - наголошує Ігор Ліберман.

Роман Орєхов каже, що у судовій практиці вдосталь прикладів, коли за тяжкі злочини кримінальні провадження і судові розгляди розтягувалися на роки, іноді так надовго, що на момент оголошення вироку спливав термін, протягом якого особа може бути притягнута до відповідальності.

"Коли ідеться про кримінальну справу зі звинуваченнями у державній зраді, термін не спливає, немає строку давності, протягом якого особа може бути покарана. Але тут, окрім процедурних лазівок для затягування розгляду, є ще й інша складова, що впливає на швидкість судового процесу - політична", - додає Роман Орєхов.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Судді Оболонського суду Києва у справі про державну зраду Віктора Януковича вже півтора роки у процесі

Те, що справа є політичною, підтверджував і генеральний прокурор Юрій Луценко.

"Цей процес також є дуже важливим з точки зору геополітики. Це не тільки процес над державною зрадою Януковича, це ще процес над Путіним. Адже ми всі розуміємо, що підписаний Януковичем лист, яким він фактично запрошував російські війська для окупації України, - був "фіговим листком", який прикривав величезний силовий орган Путіна", - запевняв генеральний прокурор у травні цього року.

Ідеться про лист екс-президента зі зверненням до Володимира Путіна ввести війська в Україну, який був оголошений на засіданні Радбезу ООН представником Росії, нині покійним Віталієм Чуркіним, і який ліг в основу звинувачення Віктора Януковича у державній зраді.

Екс-президент заперечує висунуті звинувачення і твердить, що під час політичної кризи в Україні у 2014 році діяв відповідно до Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Росією. Віктор Янукович заявляв, що звертався до Володимира Путіна з проханням про поліцейську миротворчу місію і також закликав лідерів Німеччини, Польщі та Франції - країн, що брали участь у підписанні мирного плану, - втрутитися у ситуацію.

Роль суддів

Адвокат Роман Орєхов каже, що на затягування розгляду справи, користуючись тим же новим Кримінальним процесуальним кодексом, можуть вплинути судді, але цей вплив навряд чи буде вирішальним.

Ігор Ліберман додає, що це може відбуватися тоді, коли учасники процесу виходять за межі кримінальної справи: суд має право зупинити виступ і зробити зауваження, проте кардинально це нічого не змінює.

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Суддя Оболонського суду Києва В'ячеслав Дев'ятко зауваження про те, що захисники говорять не по суті справи, робить постійно, але адвокати екс-президента це заперечують.

Вони звинувачують суддів у підігруванні Генеральній прокуратурі та обмеженні їхнього права на захист клієнта.

"Справа Януковича - це справа про втрату Україною частини своєї території. І суд мав дослідити, хто винен у цьому. А ми стикаємося із тим, що замість об'єктивного розслідування, заслуховування Віктора Януковича і свідків, вивчення доказів і експертиз (...), ми бачимо згортання демократичних процесів суддями і владою, які не зацікавлені у справедливому розслідуванні. Усі їхні дії були спрямовані на те, щоби суспільство не отримало об'єктивної інформації про справу", - заявляв журналістам захисник Віктора Януковича Віталій Сердюк.

Фактично, каже адвокат Ігор Ліберман, ніхто не може обмежити адвокатів і самого Віктора Януковича виступати під час дебатів "годину, хвилину чи півроку".

У той же час, свої виступи у суді ще навіть не завершили захисники екс-президента. Вони також твердять, що чекають офіційної реєстрації у Росії для того, аби продовжувати участь у дебатах вже разом із підзахисним з території цієї країни.

Між терміном розгляду і правом на захист

Віталій Титич із Адвокатської дорадчої групи, яка захищає інтереси "Небесної сотні", упевнений, що захисники Віктора Януковича затягують судовий процес і готують звернення до Європейського суду з прав людини з метою довести порушення прав підозрюваного.

"Це продумана технологія захисту. Очевидно, Віктор Янукович з допомогою своїх юристів діятиме так і далі. І я припускаю, що ця тактика матиме свої результати", - твердив він у коментарі ВВС News Україна, маючи на увазі, що ЄСПЛ не залишить скарги екс-президента без розгляду.

Юрист Роман Орєхов наголошує, що Європейський суд з прав людини багато разів розглядав скарги на недотримання судами прав підозрюваних.

Ухвали ЄСПЛ встановлюють, що реалізація цих прав є вищою, ніж терміни розгляду кримінальних справ у судах.

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