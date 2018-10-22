Вулиці та крига: вражаючі фото нічного шторму в Римі
У ніч проти 22 жовтня Рим накрило негодою - в місті падав сильний дощ з градом.
Місцеві ЗМІ пишуть, що температура повітря впала майже вдвічі - до 8-10 градусів за Цельсієм.
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Потужні зливи затопили кілька станцій метро та автомобільні шляхи.
Великий град завалив дороги. Деякі вулиці виглядають так, наче їх засипало снігом взимку.
В окремих районах міста водії застрягли у своїх машинах через погоду.
Трохи менш екстремальною була погода і в інший італійських містах.
Зокрема, потужні зливи і шквальні вітри були в Пізі, Флоренції, Палермо, Катанії, Мілані та Неаполі.
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