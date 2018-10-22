Вулиці та крига: вражаючі фото нічного шторму в Римі

  • 22 жовтня 2018
Рим Копирайт изображения EPA

У ніч проти 22 жовтня Рим накрило негодою - в місті падав сильний дощ з градом.

Місцеві ЗМІ пишуть, що температура повітря впала майже вдвічі - до 8-10 градусів за Цельсієм.

Потужні зливи затопили кілька станцій метро та автомобільні шляхи.

Рим Копирайт изображения AFP

Великий град завалив дороги. Деякі вулиці виглядають так, наче їх засипало снігом взимку.

Рим Копирайт изображения AFP

В окремих районах міста водії застрягли у своїх машинах через погоду.

Рим Копирайт изображения AFP

Трохи менш екстремальною була погода і в інший італійських містах.

Зокрема, потужні зливи і шквальні вітри були в Пізі, Флоренції, Палермо, Катанії, Мілані та Неаполі.

Рим Копирайт изображения EPA

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