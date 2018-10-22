Величезні миші загрожують існуванню морських птахів

Копирайт изображения Ben Dilley Image caption Через ненажерливих мишей тристанський альбатрос опинився перед загрозою зникнення

Велетенські миші вбивають мільйони пташенят морських птахів на віддаленому острові в Південній Атлантиці, створюючи загрозу існуванню деяких рідкісних видів.

Відповідно до дослідження, проведеного британським Королівським товариством захисту птахів, миші призвичаїлися їсти яйця та пташенят багатьох мільйонів птахів, які живуть на острові Гоф посеред Атлантичного океану.

Науковці стверджують, що без боротьби з мишами тристанський альбатрос, що знаходиться на межі зникнення, може вимерти.

Планується кампанія з повного знищення мишей в 2020 році.

Майже безлюдний острів Гоф - це віддалена заморська територія Великої Британії, яка вважається однією з найважливіших колоній морських птахів у всьому світі. Тут гніздується понад 10 мільйонів птахів.

Копирайт изображения J Cleeland Image caption Це - пташеня тристанського альбатроса. Миші їдять їх живцем

Мишей на цей острів загальною площею у 91 квадратний кілометр завезли британські моряки у XIX столітті. Гризуни адаптувалися до обмежених ресурсів на невеликій ділянці землі, і почали їсти яйця та пташенят морських птахів.

Камери спостереження записали як групи мишей кількістю до дев'яти особин нападали та їли пташенят живцем.

Через таке успішне полювання, місцеві миші стали величезними. Вони на 50% більші за звичайну домашню мишу.

"Багато морських птахів на острові Гоф невеликі та гніздяться в норах", - зазначив доктор Ентоні Караваджі, з університетського коледжу в ірландському місті Корк.

"Пташенята менші за розміром і не мають шляху до втечі, тому для будь-якої миші ці пташенята є відносно легкою здобиччю. Миші так успішно адаптувалися, що ще більше зросли у розмірах і тепер нападають навіть на пташенят тристанського альбатроса, які більше за розміром від пташенят невеликих морських птахів", - пояснює науковець.

Копирайт изображения Ben Dilley Image caption Це одна з великих мишей, які спустошують острів Гоф

Згідно з даними дослідження доктора Караваджі, щорічно гинуть щонайменше два мільйони пташенят.

Найбільше занепокоєння викликає доля рідкісних видів на острові Гоф, особливо тристанського альбатроса.

Їх залишилося лише дві тисячі пар. Альбатроси обирають собі пару на все життя і висиджують лише один яйце раз на два роки.

Камери спостереження записали, як птахи поверталися до свої гнізд з їжею і знаходили рештки своїх пташенят. Вимирання тристанських альбатросів очікується протягом кількох десятиліть.

"За дуже короткий проміжок часу тристанського альбатроса буде втрачено, і це також стосується і багатьох інших видів. Хоча тристанський альбатрос опинився перед найбільшою загрозою, велику кількість інших птахів, зокрема атлантичного буревісника та пріона Макгіліврея може спіткати така ж доля, якщо не прибрати мишей", - наголошує доктор Караваджі.

Але якщо миші адаптувалися до можливої присутності морських птахів, чому морські птахи не відреагували на загрозу?

Копирайт изображения Ben Dilley Image caption Атлантичні жовтодзьобі альбатроси теж страждають через мишей на острові Гоф

"Річ у тому, що ці види птахів розвивалися на островах, вільних від хижаків, і саме тому тут так багато морських птахів", - вважає доктор Алекс Бонд з Музею природничої історії, інший автор дослідження.

"В мишей можуть бути нові покоління два рази на рік, але для птахів, таких як тристанський альбатрос, які проводять свої перші 10 років життя на морі, потрібно багато часу, аби поведінкові механізми запрацювали", - пояснює науковець.

Британське королівське товариство захисту птахів спільно з урядом британського архіпелагу Трістан-да-Кунья, який є опікуном острова Гоф, розробили план повного знищення мишей.

Його мають здійснити у 2020 році. Враховуючи розташування острова, це величезний матеріально-технічний виклик.

План передбачає фрахтування судна з Південної Африки, в якому будуть перевозити два гелікоптери та вантаж отруйних злакових гранул. Вони будуть поширюватися на острові гелікоптерами. Гранули містять речовину, що протидіє згортанню крові, яка має вбивати мишей протягом 24 годин.

"Визволення островів від паразитних сторонніх видів вже зробили приблизно на 700 островах у всьому світі. Таким чином, це не якась нова річ, яку ми робимо, це випробувана техніка, яка може забезпечити рішення, яке нам потрібне", - наголошує доктор Алекс Бонд.

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