Що ми знаємо про добові біоритми?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Початок нового дня. Добові біоритми характерні для всього живого на Землі

Чи знаєте ви, що добові біоритми - або циркадні ритми - характерні для всього живого на Землі: від грибів до людини?

У всього живого - навіть у крихітної бактерії, яку можна розгледіти тільки під потужним мікроскопом, - є добові біоритми. Це біологічний процес, який займає приблизно 24 години і визначає ритм нашого життя загалом.

А що ви знаєте про те, як добові біоритми впливають на нас?

1. Добові біоритми існують майже з початку появи життя на Землі

Копирайт изображения Getty Images Image caption Добові біоритми почали формуватися тоді, коли на Землі з'явилася перша жива клітина

Вважають, що перша жива клітина на Землі отримала пошкодження у світлий час доби під дією ультрафіолету, проте відновилася вночі. Людський організм працює так само - вночі, під час сну, запускаються процеси відновлення.

2. Внутрішній біологічний годинник є не тільки у людини

Копирайт изображения Getty Images Image caption У мімози свої біоритми

Вважають, що добові біоритми є у всього живого на Землі, що здатне виробляти енергію під дією сонячного світла.

Проте, попри зв'язок із зовнішніми стимулами, такими як сонячне світло, циркадні ритми мають внутрішнє ендогенне походження і таким чином представляють біологічний годинник організму.

Французький ботанік Огюстен Пірам Декандоль ще у 1834 році визначив, що період, протягом якого мімоза відкриває і закриває листя, коротше довжини доби і становить приблизно 22-23 години. Тобто листя мімози відкриваються в темний час доби.

3. Біологічний годинник задає ритм нашому життю

Копирайт изображения Getty Images Image caption Навіть гриби живуть за власним внутрішнім годинником

Добові біоритми дозволяють живим істотам передбачати настання ночі та дня, зими та літа, і дають нам можливість підготуватися до цих подій.

4. У вас є внутрішній годинник з функцією синхронізації

Копирайт изображения Getty Images Image caption Забудьте про час за Гринвічем. Ваш внутрішній годинник завжди з вами

Ваш головний біологічний годинник, який відповідає за процеси синхронізації, розташований в гіпоталамусі. Цей годинник-синхронізатор, як диригент, відправляє вам певні сигнали в різний час протягом доби.

5. У вас є також "периферійний годинник"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Внутрішній і периферійний годинники завжди перебувають в процесі синхронізації

Всі ваші органи та тканини мають додатковий - периферійний - годинник, який синхронізується з головним годинником у вашому гіпоталамусі.

6. Годинник є в кожній клітині

Копирайт изображения Getty Images Image caption Кожна клітина має свої добові біоритми і годинники

Кожна клітина вашого організму живе за своїм внутрішнім годинником, який відповідає за зміни, що відбуваються в клітині протягом 24 годин.

7. Річний ритм

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ведмідь починає готується до зимової сплячки задовго до настання зими

Коли ночі стають довшими, мозок виробляє більше мелатоніну - гормону, який регулює стани сну і бадьорості.

Багато тварин, наприклад, олені, реагують на такі зміни та починають готуватися до зимової сплячки або розмноження.

Людський організм також реагує на ці зміни і взимку виробляє більше антитіл для того, щоб боротися з різними інфекціями, характерними для холодної пори року.

8. Денне світло допомагає вам зберігати режим

Копирайт изображения EPA Image caption Для здоров'я необхідно отримувати достатньо сонячного світла

Якщо вам не вистачає сонячного світла, то ваш біологічний годинник збивається з 24-годинного ритму.

Сенсори, які розташовані у ваших очах, реагують на світло і темряву і посилають сигнал в мозок, який відповідає за процеси синхронізації в вашому організмі.

9. Час спати?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Як ми розуміємо, що нам пора спати?

З того моменту як ви прокинулися, організм починає готуватися до сну.

Але ви не засинаєте до того часу, поки ваш біологічний годинник не скажуть вам, що пора спати.

10. Розсинхронізація, або джетлаг

Копирайт изображения Getty Images Image caption Організму потрібен час, щоб перевести ваш добовий біологічний годинник

Джетлаг - неузгодженість циркадного ритму людини з природним добовим ритмом.

Ми говоримо про "джетлаг", коли ваші біологічний годинник працює в одному часовому поясі, а інші частини тіла - печінка, кишківник, мозок і м'язи - живуть в іншому часовому поясі.

Для того, щоб робота цього годинника синхронізувалася, потрібно приблизно по дню на кожен часовий пояс. Тобто, якщо ви прилетіли в місто, де різниця в часі в порівнянні з вашим часовим поясом становить три години, то вам знадобиться близько трьох днів, щоб ваш організм адаптувався.

11. Соціальний "джетлаг"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Будильник каже вам "пора прокидатися", а ваш організм говорить "треба ще поспати"

Соціальний джетлаг характерний для тих, хто змушений працювати за змінним графіком, або тих, у кого "соціальний" та "біологічний" годинник сильно розсинхронізовані.

Якщо ваш будильник дзвонить тоді, коли біологічний годинник ще не давав сигнал до пробудження, тоді ви живете в режимі "соціального джетлага".

Як свідчать багато досліджень, неузгодженість "соціальних" і "біологічних" годин підвищує ризик депресії, захворювань серця, діабету, ожиріння і навіть раку.

12. Дайте підліткам поспати довше

Копирайт изображения Getty Images Image caption Для студента 7:00 - це те ж саме, що 5:00 для дорослої людини

Гормональні зміни в організмі підлітка передбачають, що сигнал до пробудження його біологічний годинник дасть як мінімум на дві години пізніше, ніж зазвичай.

Розбудити підлітка о 7 годині ранку - це те ж саме, що розбудити 50-річну людину о 5 ранку.

З часом, коли підліток дорослішає, його біологічний годинник повертається до колишнього ритму.

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