К - краса: західна мода на корейську косметику

Копирайт изображения BEIGE CHUU Image caption Чому Захід закохався в корейські б'юті-тренди?

Упродовж тисячоліть модниці користувалися декоративною косметикою, щоб удосконалити свій зовнішній вигляд і встигати за модою. Сьогодні ж глобальна індустрія краси переживає революцію, поштовх якій дала Південна Корея. Знайомтеся - це К-краса.

Молодь у західних країнах фанатіє від К-попу (корейської поп-музики) та корейських мильних опер.

Багато корейських селебріті та поп-зірок, зокрема й бой-бенд BTS з його сімома учасниками, вирізняються своїм фірмовим виглядом.

Однак це відбувається не лише в розважальній сфері. За останні півтора року на Заході також зростає популярність корейських косметичних трендів.

За даними дослідницької компанії Mintel, що вивчає роздрібну торгівлю, 2017 року сукупна вартість індустрії краси в Південній Кореї приблизно дорівнювала 13 млрд доларів (10 мільярдів фунтів).

Захоплення корейською косметикою пов'язане з її інноваційністю, пояснює Кеті Томас, редактор цифрової версії видання про красу Marie Claire.

За її словами, індустрія краси в Південній Кореї приблизно на 10-12 років випереджає решту країн світу.

"Тут ідеться не про великий бум. По суті зараз ми просто наздоганяємо їх, [а допомагають нам у цьому] експансія Instagram і б'юті-блогів".

"Спочатку - догляд за шкірою"

Макіяж - це одне. Але спочатку кореянки докладають величезних зусиль у догляді за шкірою.

"Це невіддільна риса корейської культури: доглядати за шкірою жінки починають ще в юному віці", - пояснює пані Томас. За корейським звичаєм, краще мати гарну шкіру, а не шукати основу під макіяж та інші продукти для маскування недоліків.

Можливо, ви й звикли до щоденних дій, що передують нанесенню макіяжу: очищення-тонік-зволоження. Але в Південній Кореї догляд за шкірою включає від семи до 12 етапів, і особлива увага приділяється зволоженню шкіри за допомогою делікатних натуральних засобів.

Копирайт изображения K BEAUTY BAR/JINMEE BEAUTY Image caption Що саме приваблює покупців: якість продукції чи креативна упаковка?

"Декому це може здаватися зайвим, але насправді за допомогою всіх цих чудових складників ви живите шкіру. У Британії [для порівняння] все геть інакше", - зазначила пані Томас.

Також вона пояснила, що в Південній Кореї провадять значно більше досліджень нової продукції, ніж в інших країнах, оскільки брендів-конкурентів дуже багато, і кожен намагається бути найкращим.

"Корейська індустрія краси не боїться додавати до своїх формул нові унікальні інгредієнти. На Заході про такі складники навіть і не думають", - пояснила Карен Хон, засновниця K Beauty Bar, торгового пункту з корейською косметичною продукцією у флагманській крамниці Topshop на лондонській Оксфорд-стріт.

Унікальні інгредієнти? А наприклад? "Слиз равликів для зволоження, перли для освітлення, зелений чай для контролю над жирністю і бджолиний прополіс для заспокоєння та живлення", - перелічує вона.

Копирайт изображения JINMEE BEAUTY/TOPSHOP Image caption Пункт продажу корейської косметики K-Beauty Bar в крамниці Topshop на Оксфорд-стрит

Соціальний успіх

У США 13% дівчаток віком від 10 до 17 років хочуть спробувати корейську косметичну продукцію, а 18% жінок віком від 18 до 22 років вже користувалися цими засобами.

За словами аналітика глобальної індустрії краси Ендрю Мак-Дугала, корейські косметичні тренди стрімко набувають популярності завдяки "розумним стратегіям цифрового маркетингу" в соцмережах, які привернули увагу впливових осіб у галузі краси, блогерів та журналістів у західних країнах.

Цікавість споживачів підігріває кольорове пакування, а також огляди та демонстрації в Instagram та YouTube, пояснює аналітик.

"Споживачі більш інформаційно підкуті, самі шукають інформацію, а впливові люди скеровують їх до корейської косметики", - зазначає пан Мак-Дугалл.

З цим погоджується Кеті Томас: "Цей доволі мультяшний метод веселої реклами - невіддільна частина їхньої індустрії. Але він дуже добре працює. Покупці реально ведуться на продукти у прикольних упаковках, ті речі, які можна сфотографувати на полиці у своїй ванній".

Деякі косметичні засоби можна знайти в крамницях Topshop і TKMaxx, але решту продукції більшість британських споживачів можуть купити лише в інтернеті.

Копирайт изображения YESSTYLE Image caption YesStyle пропонує на своєму сайті понад 150 корейських брендів косметики і доставляє продукцію за кордон

Одна з таких компаній - YesStyle.com. Для неї корейська декоративна косметика - це великий бізнес.

Фірма з Гонконгу, що займається електронною комерцією, продає понад 150 корейських брендів. За прогнозами її фахівців, 2018 року продаж корейської косметичної продукції має сягнути 25 мільйонів доларів.

Засновник компанії Джошуа Лау розповідає, що успіх його веб-сайту безпосередньо пов'язаний з відгуками перевірених покупців. Завдяки їм західні споживачі можуть впевнено пробувати нові вироби.

Редактор розділу краси YesStyle Ромі Роуз Реєс відзначила, що західних покупців інтригує макіяж "Chok Chok", з яким нафарбоване обличчя має вигляд ненафарбованого, а кінцева мета - "свіжа пружна шкіра, що наче світиться зсередини".

За словами пані Реєс та пані Хон, сьогодні в моді "природний" і "молодий вигляд", а тьмяний, матовий макіяж, якому віддають перевагу на ринках Європи й США, вже неактуальний.

Для цього роблять такі акценти:

створення витончених кольорів за допомогою тинтів для губ;

інновації в легких основах під макіяж: основи типу "кушон", BB-креми та CC-креми;

використання тканинних масок для обличчя, що допомагають боротися з численними проблемами.

Продукція "в стилі" корейської косметики

Західні виробники косметики теж намагаються не пасти задніх.

"Ми бачимо, що деякі західні бренди запозичили в корейців певні засоби і включили їх у свої лінійки", - розповідає Кеті Томас із журналу Marie Claire.

"Наприклад, у Yves Saint Laurent з'явилася основа-кушон і рум'яна-кушон. Тому споживачкам не так страшно купувати ці новинки - відомий бренд показує їм легкий шлях до К-краси".

Копирайт изображения PRIMARK Image caption Лінійку K-Pop від Primark цього літа швидко розкупили

Влітку 2018 року компанія Primark випустила лінійку косметичних виробів K-Pop, і їх швидко розкупили.

В інтерв'ю BBC представник Primark розповів, що компанію надихнув до цього "величезний тренд" б'юті-інновацій з Південної Кореї. Крім того, компанія і далі розширює свій асортимент масок для обличчя.

"Ця лінійка продукції сподобалась молодим споживачкам, які не обов'язково шукали собі засоби для ретельного догляду за шкірою", - повідомив речник компанії.

То що ж це насправді - скороминуще захоплення чи корейські б'юті-тренди затримаються у нас надовго?

На думку пані Томас, ця мода залишиться надовго, оскільки сучасна молодь переймається проблемами довкілля, а також тим, що заподіяна йому шкода погано позначається на людях, рослинах і тваринах.

"Сьогодні люди краще усвідомлюють, що відбувається з їхньою шкірою. Ми не знаємо, скільки шкідливих речовин проникає в шкіру із забрудненого повітря, - зазначає вона. - А все, що так чи інакше пов'язано зі збереженням довкілля, знайде свого покупця на західному ринку".

Значна частина цієї косметики, звісно, призначена для жінок. Однак у Кореї косметика - це великий бізнес, націлений не лише на жінок, а й на чоловіків. То чи підхоплять західні чоловіки корейську моду на красу?

"У корейських чоловіків інше ставлення до декоративної косметики та догляду за шкірою. Вони не бояться самовираження. Для них головне - добре виглядати й почуватися, особливо якщо це молоде покоління. Однак основну масу чоловіків на Заході цей тренд поки що не зачепив", - каже Карен Хон.

З цим погоджується й Ендрю Мак-Дугал з компанії Mintel.

"Чоловіки в західних країнах вже активніше купують продукцію для догляду за обличчям та тілом. Хоча корейців вони ще не скоро наздоженуть", - підкреслює він.

Як приклад, він наводить нову лінійку декоративної косметики Chanel для чоловіків - Boy de Chanel. Однак дебютувати з цією продукцією компанія вирішила все-таки в Південній Кореї, а не в рідній Франції.

"Але сам я не користуюся декоративною косметикою або численними засобами для догляду за шкірою", - додає пан Мак-Дугал.

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