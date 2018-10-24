Герцогиня Кейт в тіарі Діани. Історія у фотографії
Герцогиня Кембриджська Кейт на прийнятті у Букінгемському палаці на честь офіційного візиту короля Нідерландів Віллема-Олександра та королеви Максими з'явилася перед гостями у тіарі принцеси Діани.
Герцогиня одягла на прийняття довгу сукню від Alexander Mcqueen. На лівій стороні грудей була прикріплена жовта брошка із зображенням юної королеви - подарунок від Єлизавети Другої.
На гала-вечері королева Єлизавета II виступила з промовою та говорила про те, що Велика Британія чекає "нового партнерства з Європою" після "брекзиту".
Особливо королева відзначила міцний зв'язок між Британією та Нідерландами.
Король Віллем-Олександр раніше зауважив, що його засмучує вихід Великої Британії з Євросоюзу, проте не варто розглядати його як "прощання".
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