Герцогиня Кейт в тіарі Діани. Історія у фотографії

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Герцогиня Кембриджська Кейт на прийнятті у Букінгемському палаці на честь офіційного візиту короля Нідерландів Віллема-Олександра та королеви Максими з'явилася перед гостями у тіарі принцеси Діани.

Герцогиня одягла на прийняття довгу сукню від Alexander Mcqueen. На лівій стороні грудей була прикріплена жовта брошка із зображенням юної королеви - подарунок від Єлизавети Другої.

На гала-вечері королева Єлизавета II виступила з промовою та говорила про те, що Велика Британія чекає "нового партнерства з Європою" після "брекзиту".

Особливо королева відзначила міцний зв'язок між Британією та Нідерландами.

Король Віллем-Олександр раніше зауважив, що його засмучує вихід Великої Британії з Євросоюзу, проте не варто розглядати його як "прощання".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Герцогиня Кейт у Кембриджській тіарі

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Копирайт изображения Getty Images Image caption Королева Максима, король Віллем-Олександр, королева Єлизавета II, принц Чарльз з дружиною Каміллою Паркер-Боулз

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