Ракетний арсенал Китаю. Чого побоюються США?

Копирайт изображения AFP Image caption Більше всіх ракет КНР побоюється Тайвань. На фото - учасник демонстрації протесту на Тайвані проти ракетних запусків у Китаї

Президент США Дональд Трамп, заявивши про намір вийти з договору про знищення ракет середньої та малої дальності, пояснив своє бажання необхідністю протистояти не тільки Росії - яка, за словами Трампа, порушує договір - але і Китаю. Китай останніми роками й справді перетворився на серйозну ракетну державу.

У 1987 році, коли США і СРСР підписали Договір про знищення ракет середньої та малої дальності (ДРСМД), тобто ракет дальністю від 500 до 5500 кілометрів, питання про Китай не стояло.

У нього були балістичні ядерні ракети шахтного базування, але за кількістю і характеристиками інших типів ракет ніхто у світі не міг зрівнятися з США і СРСР.

"А тепер раптом Китай перетворився на другу за економічною потужністю державу світу, яку Вашингтон розглядає як ворожу силу і яка має три або чотири високомобільних ракетних системи середньої дальності. Вони перевозяться на тягачах, їх можна заховати глибоко в гірських укриттях, вони пересуваються по шосе, їх можна запустити звідки завгодно", - каже оглядач BBC Говард Чжан.

Оціночна кількість ракет дальністю 500-5500 км (рамки ДРСМД) у Китаю Тип ракети Дальність (км) Кількість Дунфен-26 3500 80 Дунфен-21 1450-2500 (різні модифікації) 260 Дунфен-16 800-1000 12 Дунфен-15 600 до 850

"Ці системи дуже турбують США. Тому що Pax Americana в індо-тихоокеанському регіоні спирається на американські авіаносці та старі, традиційні ударні сили, а всі ці системи серії "Дунфен", особливо ДФ-21 (китайці називають її "вбивцею авіаносців") дозволяють завдавати удару по авіаносному угрупованню в радіусі однієї-трьох тисяч кілометрів", - пояснює Чжан.

Майже всі балістичні ракети Китаю, починаючи з перших модифікацій, які були копіями радянських ракет, називаються "Дунфен" ("Східний вітер", або Dongfeng в латинській транскрипції).

Китай не публікує дані про кількість своїх ракет - військова таємниця - але, за оцінками США і військових аналітиків інших країн, Народно-визвольна армія Китаю має багато сотень ракет, які потрапили б під скорочення, якби Пекін раптом погодився приєднатися до ДРСМД.

Але Китай, судячи з нинішнього стану справ, не погодиться.

Після того, як Трамп минулого тижня виступив із заявою про ДРСМД, деякі політичні коментатори припустили, що Трамп в даному випадку поводиться так само, як і у випадках з деякими торговими угодами: лякає контрагентів розірванням договору або насправді розриває його, щоб домогтися перегляду умов.

У випадку з ДРСМД - укласти новий договір, але вже за участю Китаю.

Проте радник Трампа з національної безпеки Джон Болтон в ході візиту 22-23 жовтня в Москву сказав пресі, що домогтися приєднання Китаю до договору неможливо.

"Можливо, якби ми тоді, на досить ранньому етапі, зробили якісь дії, то це було б можливо. Але зараз, наприклад, від третини до половини загальної кількості китайських балістичних ракет не відповідають ДРСМД. І припускати, що вони знищать, можливо, більша частина своїх балістичних ракет, просто нереалістично", - сказав Болтон газеті "Комерсант".

Говард Чжан передбачає, що США і не будуть намагатися умовити Китай.

Копирайт изображения Reuters Image caption Радник Трампа Джон Болтон каже, що світ перебільшує небезпеку виходу США з договору про ракети, умовити ж Китай знищити його ракети не видається можливим

"Звучать припущення, що американці, вийшовши з договору про ракети середньої й малої дальності, розмістять мобільні ракетні сили в Японії й Кореї, зміцнять свою передову лінію, і це змусить Китай задуматися", - каже оглядач BBC.

"Чи хочуть США насправді підписати новий договір за участю вже не тільки Росії, але і Китаю? Можливо, але не знаю, наскільки ймовірно, що вони прямо з цього і мають намір почати".

Дональд Трамп, заявляючи про бажання вийти з ДРСМД, досить ясно дав зрозуміти, що має намір піти шляхом тиску і по суті локальної гонки озброєнь, а не дорогою умовлянь.

"Росія не виконує угоду. Поки люди не прийдуть до тями (...) у нас більше грошей, ніж у будь-кого іншого, набагато більше. Ми будемо нарощувати сили", - сказав Трамп.

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