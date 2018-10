Богемна рапсодія: як Рамі Малек став Фредді Мерк'юрі

Копирайт изображения Getty Images Image caption Рамі Малек переглянув сотні відеозаписів та фільмів, аби підготуватися до виконання ролі Фредді Мерк'юрі

Будь-який актор розповість, як намагається використати "вказівник" - популярну фразу або звичку відомої людини, яка допоможе краще перевтілитися у цю зірку.

Якщо мава йде про Де Ніро, то це "Ви зі мною говорите?". Для Adele це її незвичайний сміх.

Для Рамі Малека втілити роль Фредді Мерк'юрі було настільки легко, наскільки сказати характерне для нього "Awlright".

Це надало йому характерний для зірки акцент, і що найважливіше, довело кожному на знімальному майданчику "Богемної рапсодії", що він готовий до фільмування.

"Кожний на знімальному майданчику хотів від мене почути Awlright і це означало "поспішайте, рухаємося далі, влаштуємо рок-н-ролл", - говорить актор.

Проте виконанння Малеком ролі фронтмена Queen вийшла за межі звичайного перевтілення.

В актора є самолюбування, хода павича, сценічний образ, який прямо точнісінько передає рухи фронтмена. Настільки, що коли дивишся захоплюючу сцену концерту Queen на Вемблі, легко не помітити, що дивишся лише його відтворення.

Він також розкриває психологічний портрет зірки, щоб показати уразливу, стурбовану душу Фредді, який відмовився від свого імені, даного при народженні - Фарух Булсара, і чиє альтер-его щоразу опиняється в центрі уваги.

"Просто є щось таке, що збиває з пантелику щодо нього (Фредді Мерк'юрі. - Ред.)", - розповідає Малек.

"В нього є така сторона, що викликає співчуття, він пристрасно жадає почуття належності до спільноти, любові та близької дружби, але є й деяке відчуття відстані", - пояснює актор.

Копирайт изображения Twentieth Century Fox Image caption У фільмі відтворено славетний концерт 1985 року

Тому було важко відтворити справжнього Фредді. Він прославився уїдливими інтерв'ю, які розглядав як нудну рутину, називав себе "денді" та "музичною повією" замість того, щоб розкривати щось надто інтимне.

Через передчасну смерть в 1991 році від пневмонії, пов'язаної з СНІДом, не залишилося мемуарів, які б дозволили дізнатися його потаємні думки.

"Я продовжував шукати шляхи до цієї людини, а потім зрозумів, що він залишив нам щоденник, і він полягає в усіх його піснях", - каже Малек.

Двома найбільш показовими були Lily Of The Valley та You Take My Breath Away - обидві тихіші та більш споглядальні, ніж ті, що є взірцем куленепробивної впевненості - Don't Stop Me Now чи Another One Bites The Dust.

"Повірте мені, я наполягав на тому, щоб ці пісні опинилися у фільмі, тому що вони мені так багато розповіли про Фредді, - говорить актор. - Проте ніхто не співає їх у караоке".

Фільм насправді звинувачують у затіненні "справжнього Фредді". Затушовуються його витівки - секс, наркотики, вечірки з голими офіціантами та карликами, які несуть таці з кокаїном на своїх головах.

Дехто хвилювався, що історія буде "відтворенням правильного образу життя" - але, попри зосередження уваги на постаті його фактичної дружини, Мері Остін, прихований гомосексуалізм Мерк'юрі є ключовою частиною сюжету фільму.

"Це не документальний фільм. - підкреслює Малек. - І ми вільно поводилися з хронологією, тому що ми маємо дві години на те, щоб розповісти цю історію".

Image caption Фредді Мерк'юрі народився на острові Занзібар, але виріс у Лондоні

"Було дуже складно в деяких моментах. Ми гадали: "Чи ми будемо його показувати дитиною на Занзібарі? Чи будемо ми його показувати в школі святого Петра?". І ми це знімали, але потім зрозуміли, що маємо обмаль часу. Тому ми зосередилися на періоді з початку 1970-их до 1985 року. На порядку денному було віддати шану цій людині", - рохзповідає актор.

Ніхто не може заперечити відданість Малека ролі. Він проходив кастинг шість годин, ще задовго до того, як фільм отримав фінансування. І провів багато годин, переглядаючи зняті фанами відеокадри виступів Queen, аби запозичити манери та сценічний жаргон Мерк'юрі.

Він літав до Лондона на уроки співу та фортепіано, працював з вчителем-знавцем діалекту та хореографом Поллі Беннет, яка закликала його придивитися до людей, які надихали Фредді - Джиммі Хендрикса, Девіда Боуї та особливо Лайзи Мінеллі в "Кабаре".

Малек також мав ставити собі деякі нові зуби…

Як пояснює фільм, Мерк'юрі народився з чотирма додатковими зубами-різцями, через що в нього був глибокий прикус, але ще співак вірив, що це надало його голосу надзвичайного звучання.

Актору зробили штучні зуби за кілька місяців до початку фільмування, він вставляв їх в проміжках часу між фільмуванням епізодів серіалу "Містер Робот", аби переконатися, що не буде шепелявити або ковтати звуки на знімальному майданчику "Богемної рапсодії".

Проблеми з фільмуванням

Вся напружена робота окупилася. Думки кінокритиків щодо якості фільму розділилися (Кайл Б'юкенен з The New York Times називає фільм "вступом до статті в Вікіпедії, який прославляє"), але всі погоджуються щодо "видатної" гри Малека.

"Якби існувала думка міцно закріпити Рамі Малека серед кращих претендентів на Оскар за кращу чоловічу роль, взагалі можна було б вважати місію виконаною", - писав Пітер Хаммонд у Deadline.

Це досить примітно, зважаючи на тривалий період підготовки фільму.

До того часу, коли Малек підписав контракт, від участі в проекті відмовилися три виконавці головної ролі, змінилося декілька сюжетів та два режисери вищої категорії. Потім, за 16 днів до кінця фільмування, режисера Браяна Сінгера звільнили через ексцентричну поведінку, коли він не з'явився на знімальному майданчику.

Для завершення проекту підписали контракт з Декстером Флетчером. Відбувалося це на тлі чуток про те, що між Сінгером та Малеком стався глибокий конфлікт.

Актор визнав, що існують "творчі розбіжності", проте відмахнувся від зміни режисера, вважаючи це незначною перепоною на дорозі.

Звичайне, і скоріше за все затверджене кінокомпанією, пояснення, яке неодноразово лунало в його інтерв'ю, полягало в тому, що під час фільмування "Містера Робота" він звик до зміни режисерів і ця ситуація для нього не нова.

"Для мене це не щось незвичайне. Мати свіжий голос, особливо на останньому етапі, коли всі втомилися - це не те, що може зашкодити". - сказав Малек Collider.

Копирайт изображения Alex Bailey Image caption У фільмі Рамі Малек та Гвілім Лі -виконавці ролей Фредді Мерк'юрі та Браяна Мея - повертаються у 1980-і роки

Проте якщо до цього інформація про фільм зосереджувалася на труднощах його фільмування, після появи першого трейлера всі заговорили про надзвичайну гру Малека.

Я поцікавився в актора, чи є частинка Мерк'юрі, яка залишилася з ним, після того як роботу над фільмом було завершено.

"Думаю, його дух. Ця відмова бути шаблонним, відмова бути пристосуванцем. Він - революціонер. Я не думаю, що він би дозволив маргіналізувати себе або віднести до якоїсь окремої групи людей". - відповів Рамі Малек.

"Його критикували за це в той час, але зараз дивишся на це і розумієш, що він прокладав новий шлях. Він казав: "Я збираюся бути собою, і якщо вам це не сподобається, можете йти до біса", - зазначає актор.

Хочете отримувати найцікавіші статті в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.